Журнал «За рулем» назвал главные ошибки водителей осенью

Многие автомобилисты осенью откладывают смену летней резины, не могут перестроиться на езду в изменившихся условиях, не меняют жидкость омывателя и совершают другие ошибки, которые могут привести к неприятным последствиям, рассказал журнал «За рулем».

Первая ошибка водителей заключается в том, что они тянут с заменой летних шин на зимние. Многие автомобилисты начинают понимать, что пришли заморозки, когда руль становится подозрительно легким — это означает, что под колесами находится первый лед. Впрочем, даже поменяв шины, некоторые не меняют манеру вождения, хотя осенью сцепление может резко упасть из-за первых корочек льда и скользкой мокрой листвы на дороге.

Некоторые автомобилисты с приходом холодов не проверяют аккумулятор, однако при наступлении холодов не новая или полуразряженная батарея не сможет провернуть стартер.

«Напоминаем простейший способ оценить состояние батареи: измерить напряжение на ее клеммах через пару часов после остановки двигателя. Оно должно быть 12,5–12,6 В», — отметили эксперты.

Также автомобилисты не подливают в бачок омывателя незамерзайку, экономят на дворниках, забывают положить в машину скребок для льда, щетку-сметку и полноценную лопату.

Износ коробки передач в холодное время года может увеличиться, если ее не прогревать после запуска машины, трогаясь плавно и не нагружая трансмиссию, напомнили эксперты. Наконец, последней распространенной ошибкой назвали то, что водители не проверяют состояние охлаждающей жидкости и исправность основных элементов системы охлаждения.

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