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Концерн Ford ушел из России, продав долю в совместном предприятии с «Соллерс»

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Соллерс Форд

Компания Ford ушла с авторынка России путем продажи своей доли в совместном предприятии «Соллерс», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости. При этом американский концерн сохраняет возможность выкупа акций в течение пяти лет, если ситуация в мире изменится.

В начале марта текущего года Ford Motor Company объявил о приостановке работы в России. СП «Соллерс Форд» собирала легкие коммерческие Ford Transit в Елабуге. Легковые автомобили Ford не продавала в России с 2018 года.

В сентябре газета «Ведомости» сообщала, что компания «Соллерс Авто» будет выпускать автомобили китайской марки JAC под собственным брендом.

При этом ранее в Минпромторге РФ подтверждали, что на предприятии в Татарстане в 2022 году под собственным брендом наладят выпуск двух моделей бескапотной и полукапотной компоновки, их масса составит от 2,5 до 4,5 тонны.

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