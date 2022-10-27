Минпромторг готов исключить Nissan из списка параллельного импорта

Минпромторг России готов исключить автомобильную компанию Nissan из списка параллельного импорта, когда в стране на надлежащем уровне будет налажено послепродажное обслуживание машин автобренда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», — отметили в пресс-службе министерства.

Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу предприятия в Санкт-Петербурге и других российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ» 11 октября. В результате ухода с российского рынка Nissan понесет единовременный убыток в размере около 100 млрд иен ($686 млн).

Ранее сообщалось, что автозавод «Урал» разработал гибридный грузовой автомобиль. Машина оборудована новейшей силовой установкой, состоящей из генератора с мотором, работающим на сжиженном газе, тяговых аккумуляторных батарей и электродвигателя.