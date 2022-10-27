Полиция завела уголовное дело после подрыва машины на подземной стоянке в Ярославле

Полиция возбудила уголовное дело после взрыва на подземном паркинге в Ярославле. Об этом сообщает 76.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ярославской области.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — рассказали в ведомстве.

О происшествии стало известно 25 октября. Камеры видеонаблюдения засняли мужчину с пакетом. Он зашел на подземную парковку, с силой открыл дверь одного из автомобилей, после чего сработала сигнализация. Спустя несколько секунд в салоне машины раздался взрыв. Мужчина убежал. Из здания было эвакуировано около 300 жителей.

Ранее сообщалось, что смертельная автомобильная авария произошла ночью 27 октября у станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.