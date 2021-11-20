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Погиб автоблогер Губденский: кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте

Два человека погибли в результате массовой аварии в районе дома 33 на Кутузовском проспекте в Москве — водитель и пассажир автомобиля BMW, вылетевшего на встречную полосу. Как пишет Telegram-канал Baza, за рулем машины находился блогер Саид Губденский, с ним ехал президент федерации автомобильного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.

На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, как купе темного цвета с Губденским заносит на дороге, после чего машина сталкивается со встречными Volvo и Mercedes-Benz. Автомобиль предполагаемого виновника аварии получил серьезные повреждения по правой стороне.

Саид Губденский — популярный блогер и фанат марки BMW, у него более 500 тысяч подписчиков на странице в Instagram, более 200 тысяч — на YouTube.

Кадры с места ДТП — в галерее «Газеты.Ru».

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