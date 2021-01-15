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Инцидент с юбилейной 200-й &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 15 января 2021 года Инцидент с юбилейной 200-й &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 15 января 2021 года
Инцидент с &laquo;МАЗом&raquo; на Ленсоветской дороге, 3 июля 2020 года Инцидент с &laquo;МАЗом&raquo; на Ленсоветской дороге, 3 июля 2020 года
Инцидент с &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 24 июня 2020 года Инцидент с &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 24 июня 2020 года
Инцидент с автобусом на Ленсоветской дороге, 21 мая 2016 года Инцидент с автобусом на Ленсоветской дороге, 21 мая 2016 года
Инцидент с юбилейной 150-й &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 27 мая 2018 года Инцидент с юбилейной 150-й &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 27 мая 2018 года
Инцидент с мусоровозом на Ленсоветской дороге, 31 января 2019 года Инцидент с мусоровозом на Ленсоветской дороге, 31 января 2019 года
Инцидент с «Газелью» на Ленсоветской дороге, 18 октября 2017 года Инцидент с «Газелью» на Ленсоветской дороге, 18 октября 2017 года
Инцидент с &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 19 сентября 2019 года Инцидент с &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 19 сентября 2019 года
Инцидент с грузовиком на Ленсоветской дороге, 23 ноября 2017 года Инцидент с грузовиком на Ленсоветской дороге, 23 ноября 2017 года
Инцидент с &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 25 сентября 2017 года Инцидент с &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 25 сентября 2017 года
Инцидент с &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 7 ноября 2017 года Инцидент с &laquo;Газелью&raquo; на Ленсоветской дороге, 7 ноября 2017 года
Инцидент с «Газелью» на Ленсоветской дороге 3 апреля 2018 года Инцидент с «Газелью» на Ленсоветской дороге 3 апреля 2018 года
Инцидент с участием грузового автомобиля на Ленсоветской дороге в Санкт-Петербурге, 16 апреля 2018 года Инцидент с участием грузового автомобиля на Ленсоветской дороге в Санкт-Петербурге, 16 апреля 2018 года
Инцидент с «Газелью» на Ленсоветской дороге 18 октября 2017 года и плакат на мосту, коллаж &laquo;Газеты.Ru&raquo; Инцидент с «Газелью» на Ленсоветской дороге 18 октября 2017 года и плакат на мосту, коллаж &laquo;Газеты.Ru&raquo;

200-я «Газель» не проехала под мостом «Газель не проедет»

В Санкт-Петербурге отмечают юбилей — под низким мостом с плакатом «Газель не проедет» под Софийской улицей не прошла 200-я «Газель». Фотографии очередной неудачной попытки прорыва появились в Twitter-аккаунте «Мост глупости», в котором следят за судьбой моста и его гостей.

Как сообщили «Газете.Ru» в Дирекции по организации дорожного движения города, новых дорожных знаков в этом месте устанавливать не планируется. Дорожники объяснили это тем, что имеющиеся знаки установлены согласно ГОСТу, а «мост — это не елка». Ранее в Смольном заявили, что не собираются реконструировать мост.

Аварии под мостом на Ленсоветской дороге происходят в Петербурге на протяжении многих лет, повреждения и обломки машин видны даже на снимках снимках из карт Google и панорамах «Яндекса» 2013 года. В разное время около моста устанавливали различные знаки, баннеры и таблички. За 50 метров появилась габаритная рамка с обозначением максимальной высоты (2,7 м), под которой продолжили спокойно проезжать автомобили. Сама рамка оказалась слишком высокой, а висящие на ней дощечки, задевающие кузов, давно исчезли. Потускнел и баннер «Газель не проедет», который сделал дорожное сооружение популярным в соцсетях.

Как «Газели», а также другие грузовики и автобусы не проезжают под печально известным мостом, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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