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50 пострадавших: жуткая авария в Подмосковье
В результате столкновения грузового автомобиля с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области четыре человека погибли и 50 человек получили ранения, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. В автобусах находились солдаты-срочники и четверо офицеров.
Авария произошла на 28-м км трассы М-9 «Балтия». По предварительным данным, колонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса, водитель попутного самосвала Scania не справился с управлением и столкнулся с одной из машин.
Авария произошла на 28-м км трассы М-9 «Балтия». По предварительным данным, колонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса, водитель попутного самосвала Scania не справился с управлением и столкнулся с одной из машин.