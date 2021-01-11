Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
На месте аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года На месте аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
На месте аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года На месте аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года
Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года Последствия аварии с участием самосвала и военных автобусов на 28-м километре Новорижского шоссе в Подмосковье, 11 января 2021 года

50 пострадавших: жуткая авария в Подмосковье

В результате столкновения грузового автомобиля с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области четыре человека погибли и 50 человек получили ранения, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. В автобусах находились солдаты-срочники и четверо офицеров.

Авария произошла на 28-м км трассы М-9 «Балтия». По предварительным данным, колонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса, водитель попутного самосвала Scania не справился с управлением и столкнулся с одной из машин.
Скопировать ссылку