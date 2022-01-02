Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В России ответили на обвинения России в лишении шансов... 13:25
В Германии объяснили, кто решает вопрос о членстве Украины... 13:21
Капризов прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 13:14
В Петербурге COVID-сертификаты стали обязательными... 13:09
Российская фигуристка о 2021-м: было жестко, а где-то просто... 13:02
В Госдуме предложили ввести санкции за поощрение... 12:55
ИИХФ проведет расследование инцидента с молодежной сборной России... 12:48
Перед смертельным ДТП в Рязанской области автобус попал еще... 12:44
Путин поздравил россиян на итальянском языке в эфире Первого... 12:41
Йотов считает, что присутствие игроков НХЛ на ОИ не позволило бы... 12:34
Фото

Кадры с места смертельного ДТП в Рязанской области

2 января рейсовый автобус Москва - Астрахань с пассажирами врезался в опору железнодорожного моста в Рязанской области возле села Вослебово. Пять человек, включая водителя, погибли, более 20 пострадали.

По данным правительства Рязанской области, в салоне в момент происшествия находились 52 человека. 12 пассажиров попали в больницу, среди них есть дети. Трое пострадавших в реанимации. Некоторых госпитализировали на вертолете.

Заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Водитель автобуса мог находиться за рулем переутомленным, сообщается на сайте МВД Медиа. В прокуратуре отметили, что водитель мог уснуть за рулем. Также рассматривается версия, что он мог не справиться с управлением из-за сильного гололеда.

Кадры с места аварии – в галерее «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Картина дня
«Скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина вступит в альянс»
Экс-советник Ющенко усомнился в реальности вступления Украины в НАТО
«Никакого алкоголя не было»: новые подробности скандала с «молодежкой»
ФХР назвала основную претензию к снятой с рейса в Канаде российской делегации
Гаишники ловят подгулявших водителей. Какие процедуры они могут нарушать
Когда можно садиться за руль после употребления алкоголя
В России выявлено 18 233 случая коронавируса за сутки
Перед смертельным ДТП в Рязанской области автобус попал еще в одну аварию
В МЧС прокомментировали сообщения об угрожающем Земле астероиде
В Люберцах залило кипятком 11 этажей жилого дома
Новости
В России ответили на обвинения России в лишении шансов Украины на вступление в НАТО
В Германии объяснили, кто решает вопрос о членстве Украины в НАТО
Капризов прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде
В Петербурге COVID-сертификаты стали обязательными для посещения ресторанов и магазинов
Российская фигуристка о 2021-м: было жестко, а где-то просто шокирующе
В Госдуме предложили ввести санкции за поощрение националистов на Украине
ИИХФ проведет расследование инцидента с молодежной сборной России в аэропорту
Все новости
«Бэтмен», «Варяг», «Достать ножи 2» и другие фильмы, которые мы ждем в этом году
Самые ожидаемые фильмы 2022 года
Сколько можно доедать оливье, холодец и селедку под шубой
Эксперты рассказали, когда пора выбрасывать новогодние салаты
В МВД решили аннулировать бумажные паспорта
С начала 2023 года электронные паспорта введут в трех российских регионах
«С игроками НХЛ наш максимум на Олимпиаде полуфинал. Без них — Россия первая»
Йотов: в Болгарии мог быть клуб КХЛ, если бы не закрыли «Южный поток»
«Мы все подохнем!»: как киноученые тщетно пытались достучаться до власти и общества
Рецензия на «черную комедию» «Не смотрите наверх»
Куда россияне уехали отдыхать на Новый год
Названы самые популярные направления у российских туристов на праздники
От новобранца до пенсионера союзного значения: Сергею Шакурову — 80
В Хургаде выпали снег и град. Как это выглядело
В египетской Хургаде на Новый год случились снегопад и гроза
Спасти и уберечь: как в Москве борются с COVID-19 при помощи моноклональных антител
Как в столице реализуют уникальный проект по спасению людей из групп риска
«Хорошо повеселились, гады, устроили праздник». Инциденты с фейерверками на Новый год
В Набережных Челнах неизвестные подорвали петардой чужую квартиру
Попаданцы, новый «Сталкер» и симулятор бездомного кота. Во что поиграть в 2022 году
Названы 12 самых ожидаемых игр 2022 года
В Новой Москве произошла массовая драка с поножовщиной
Очевидцы рассказали подробности о драке возле метро Саларьево
Возвращение в Хогвартс: каким получился спецвыпуск «Гарри Поттера»
Главное из спецвыпуска «Гарри Поттера»

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+