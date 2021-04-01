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Кадры с места крупной аварии в центре Москвы
На Новинском бульваре в центре Москвы произошла серьезная авария с участием нескольких машин, серьезно пострадала и была госпитализирована женщина, передает агентство «Москва». По предварительным данным ГИББД, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу перед тоннелем на Садовом кольце в районе Смоленской площади, там он столкнулся еще с четырьмя автомобилями.
На фотографиях с места аварии видно, что на встречной полосе стоит синий спортивный универсал Audi RS6, рядом стоят другие поврежденные автомобили — темный седан Volkswagen Polo, красный хэтчбек Audi и белый кроссовер Range Rover Evoque. Наиболее серьезно пострадал Volkswagen, в нем же спасатели срезали крышу, чтобы достать водителя. Женщину доставили в реанимацию.
По данным издания Baza, спортивный Audi RS6, выехавший на встречную полосу, принадлежит пранкеру Эдварду Билу. Менеджер пранкера подтвердил, что Бил находился за рулем, сообщает «Подъем». Московский Дептранс уже опубликовал кадры с моментом аварии с камер видеонаблюдения. На них видно, что автомобиль выезжает на Садовое кольцо перед зданием Министерства иностранных дел, после чего несколько раз меняет полосы движения и в какой-то момент вылетает на встречную полосу.
На фотографиях с места аварии видно, что на встречной полосе стоит синий спортивный универсал Audi RS6, рядом стоят другие поврежденные автомобили — темный седан Volkswagen Polo, красный хэтчбек Audi и белый кроссовер Range Rover Evoque. Наиболее серьезно пострадал Volkswagen, в нем же спасатели срезали крышу, чтобы достать водителя. Женщину доставили в реанимацию.
По данным издания Baza, спортивный Audi RS6, выехавший на встречную полосу, принадлежит пранкеру Эдварду Билу. Менеджер пранкера подтвердил, что Бил находился за рулем, сообщает «Подъем». Московский Дептранс уже опубликовал кадры с моментом аварии с камер видеонаблюдения. На них видно, что автомобиль выезжает на Садовое кольцо перед зданием Министерства иностранных дел, после чего несколько раз меняет полосы движения и в какой-то момент вылетает на встречную полосу.