Чай, коньяк и табак: что подорожает в 2021 году

Продукты

В 2021 году может вырасти стоимость кофе и чая из-за роста цен на эти товары на мировом рынке, а также слабого рубля, полагают в ИАЦ «Альпари». Возможен рост, хотя и не слишком сильный, цен на молоко и молочную продукцию из-за того, что она будет подлежать обязательной маркировке, отмечает заместитель руководителя организации Наталья Мильчакова.

В целом в информационно-аналитическом центре не ожидают значительного роста цен на продукты питания в 2021 году — говорят только о пищевой инфляции на уровне в 3-4%.

Официальных данных по росту цен на продукты питания в 2020 году пока нет, они выйдут только в январе после новогодних каникул, напоминает Мильчакова. Но за 11 месяцев 2020 года, по данным Росстата, в годовом выражении сильнее всего выросли цены на сахар-песок (+65%), подсолнечное масло (+24%), крупы (+21%), овощи и фрукты (+12%) и макаронные изделия (+11%). В «Альпари» считают, что по итогам года «рейтинг» роста цен на продукты питания останется таким же, так как в декабре правительство сделало попытку, и, скорее всего, не безуспешную, ограничить темпы увеличения цен на сахар, подсолнечное масло и другие основные продукты питания.

Изменение цен на продукты, как правило, зависит от трех факторов, объясняет директор Центра конъюнктурного мониторинга НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Во-первых, на цены могут влиять сельскохозяйственные и сезонные факторы, урожайность той или иной культуры. Так, в этом году сахар стал дороже, потому что было засеяно на 17% меньше сахарной свеклы и сахарные заводы в итоге дали меньше продукции, что привело к дефициту и росту цен на товар, приводит пример эксперт.

«Во-вторых, потребительский спрос — в состоянии ли покупатель будет купить товар. В третьих — это колебания валютных курсов: если рубль будет падать по отношению к доллару, то подорожает импорт, а у нас многие отрасли зависят от импортных комплектующих, сырья, материалов», — указывает Остапкович.

О том, что стоимость продуктов реагирует на рост курса повышением цен, говорит и главный экономист компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Он отмечает, что часть продуктов на российских полках — прямой импорт, например, турецкие фрукты и овощи. И даже цены на отечественные продукты ориентируются на импорт. Помимо прочего, опыт 2020 года показал, что пандемия привела к росту мировых цен на продовольственные сырьевые товары (зерновые, рис, сахар, растительные масла), что сказалось на повышении цен на эти товарные группы на нашем внутреннем рынке, добавляет аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Георгий Остапкович подытоживает, что в целом сейчас очень сложно прогнозировать тенденции 2021 года из-за пандемии СOVID-19.

«Никто не знает, как будет вести себя вирус, какими маршрутами он будет распространяться, будет ли он дальше мутировать (как это сейчас уже происходит в Южной Африке, Бразилии, Британии) и смогут ли вакцины «Спутник V» и Pfizer защитить от вируса», — задается вопросами эксперт, добавляя, что поведение вируса может привести к новому витку пандемии — а значит, и новым ограничениям, закрытиям границ.

Алкоголь

По словам Елены Киселевой, алкоголь подорожает уже в начале года. Согласно приказу Минфина, с 1 января 2021 года повышаются минимальные розничные цены на водку на 5,7%, на коньяк и игристое вино — на 3%, что связано с ростом акцизов на алкоголь. Директор «ЦИФРРА» Вадим Дробиз прогнозирует рост стоимости всей алкогольной продукции в следующем году на 5-7%.

«Это произойдет уже в первом квартале 2021 года. Позднее цены, скорее всего, зафиксируются. Хотя могут немного подниматься накануне праздничных дат», — говорит Дробиз.

Он считает, что традиционный ежегодный рост акцизов на алкоголь — только одна из причин грядущего удорожания. Причем в сегменте винодельческой продукции (вино, игристые вина и напитки, бренди и настойки на их основе) акциз не главное. Хотя Минфин настоял на том, чтобы подакцизным товаром, начиная с 2023 года, стал также виноград, используемый для производства вина.

«Вино может подорожать и на 10-15%, поскольку в России не хватает винограда. Площади под виноградники увеличиваются, но их по-прежнему недостаточно»,

— замечает эксперт.

Ситуация с недостатком винограда традиционная, но в 2020 году и 2021 она обострилась, поскольку новый закон о вине предписывает его производителям отказаться от закупок недостающего виноматериала на зарубежных рынках. «В 2020-м импортные материалы пока еще закупали. Но уже очевидно, что российским виноделам не хватает порядка 20-30 млн декалитров виноматериала. И судя по тем темпам, какими начали расширять площади под виноградную лозу, не будет хватать своего винограда еще примерно 15 лет», — говорит Дробиз.

Закон о вине был принят Госдумой в декабре 2019. Он вступил в силу через 180 дней — с 1 июля 2020 года. В сентябре Госдума приняла новые акцизы на алкоголь в 2021-2023 годах. Так, ставка на вина и фруктовые вина в 2021 году составит 32 рубля за литр, а к 2023 вырастет до 34 рублей. На игристые вина с 2021 года устанавливается акциз в размере 41 рубль за литр, который в следующие два года увеличится еще на 4 рубля. На сидр, пуаре, медовуху, а также пиво с содержанием менее 8,6% этилового спирта акциз в 2021 году составил 23 рубля за литр, в 2023 он вырастет до 25 рублей за литр. Более крепкое пиво будет облагаться акцизом в 43 рубля за литр в 2021 году, в следующие два года он вырастет еще на 4 рубля. На винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, показатель в этом году составит 41 рубль на литр и увеличится до 45 рублей.

На алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков) акциз составит в 2021-2023 годах соответственно 566, 589 и 613 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. Аналогичная продукция с объемной долей этилового спирта менее 9% будет облагаться акцизом по ставке 452, 471 и 490 рублей за литр.

Дробиз также напомнил, что законом о вине вводится постепенный запрет на импортный виноматериал. По нему виноматериалы из Испании, Болгарии, Молдавии, ЮАР классифицируются как дешевый фальсификат.

На самом деле это не так. И теперь импортный виноматериал замещается отечественным суррогатом. В итоге вино все равно подорожает, но его качество может оказаться хуже прежнего, предупреждает эксперт.

Табак

С 1 января 2021 года в России произошло самое высокое повышение акцизной ставки на сигареты — сразу на 20%, говорит субрегиональный директор «БАТ» по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям Яна Гуськова, напоминая, что стоимость сигарет в первую очередь формирует акцизная политика. В «БАТ» ожидают, что розничные цены на табачную продукцию закономерно вырастут, и темпы роста будут различаться в зависимости от категории и сегмента продукции.

«Значительное повышение акциза в 2021 году на 20% может привести к росту стоимости пачки сигарет в среднем на 16-20 рублей. Таким образом, к концу 2021 года можно ожидать увеличения средней цены пачки до 130-140 рублей», — предупреждает вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко.

По мнению директора по корпоративным и юридическим вопросам «Империал Тобакко» в России и Центральной Азии Илоны Миртовой,

с повышением ставки акциза стоимость легальной пачки увеличится и вовсе более чем на 20 рублей. Она отмечает, что резкий скачок цен почувствуют потребители недорогого сегмента и что очень вероятен очередной рывок нелегальной продукции, которую можно будет купить в 2,5 раза дешевле: пачка из Белоруссии стоит сегодня 45-50 рублей.

Кроме того, с 1 апреля 2021 года сигареты можно будет продавать только по установленной МРЦ и впервые будет зафиксирована единая минимальная цена на пачку сигарет (ЕМЦ), обращает внимание Яна Гуськова. Минимальную цену будет рассчитывать Минсельхоз по установленной законом формуле на основе минимального значения ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Так, в 2021 году ЕМЦ составит 108 рублей за пачку. В перспективе минимальная цена станет индикатором для определения нелегальной продукции в рознице, которая сейчас стоит 50-60 рублей, отмечают в «БАТ».