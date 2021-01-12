Виноват штамм: рейсы в Великобританию отложили до февраля

Авиасообщение с Великобританией будет остановлено до полуночи 2 февраля. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Изначально самолеты перестали отправлять и принимать из Англии и других частей Соединенного Королевства еще 22 декабря. Это связано с распространением нового, более заразного штамма коронавируса, который изначально нашли в Британии. Впоследствии мутировавшую версию вируса выявили в более чем 40 странах. Все члены Евросоюза, Индия, Китай и Израиль также решили не пускать к себе до поры до времени жителей Великобритании.

Прилетевшие же из Великобритании в Российскую Федерацию обязаны в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции, такое решение приняла Главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Соблюдать это правило не нужно будет членам экипажей воздушных судов, которые перевозят пассажиров из Соединенного Королевства и Северной Ирландии.

О том, что в Англии нашли новый штамм коронавируса, заявил 14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок. «Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что у ученых нет причин считать вызываемый этим штаммом COVID-19 более тяжелым, чем обычный. Нет оснований также полагать, что этот «быстрый» коронавирус будет успешно бороться с уже создаваемой вакциной. В то же время британский премьер Борис Джонсон уточнил, что этот штамм на 70% более заразный, чем «классическая» версия коронавируса.

25 декабря глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что новый штамм, вероятно, распространяется среди молодых возрастных групп.

Образец штамма коронавируса поступил из Великобритании в Россию для интенсивного изучения его особенностей и выработки мер борьбы. Об этом в конце декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обращает на себя информация из Британии о появлении мутировавшего штамма коронавируса с более высокой, как отмечают сами специалисты, скоростью распространения. Наши российские ученые, получив соответствующие образцы, интенсивно работают над его изучением, они обмениваются информацией с иностранными коллегами, представителями Всемирной организации здравоохранения», — подчеркнула она.

Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил, что, российские тест-системы успешно распознают любой штамм коронавируса вне зависимости от его мутаций.

Распространения «британского» варианта коронавируса в России удастся избежать благодаря профилактическим мерам, уверен заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Эксперт напомнил, что все прибывающие в страну обязательно проходят тестирование на коронавирус, благодаря чему пациента с новым вариантом вируса удалось своевременно выявить. Заболевший был изолирован, в настоящее время он уже здоров, рассказал врач.