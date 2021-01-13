Чистый кэш: ЦБ уточнил порядок контроля за наличностью

Вступившие в силу 10 января поправки к «антиотмывочному» закону, вводящие новые правила контроля за операциями с наличными, не несут в себе революционных изменений, сообщила в среду 13 января пресс-служба ЦБ РФ.

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — цитирует РИА «Новости» заявление Центробанка.

Тем не менее поправками предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, уточнили в ЦБ.

Клиентам банков станет легче?

При этом у кредитных организаций теперь отпала необходимость, как было раньше, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. Обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на от 600 тысяч рублей, пояснил суть поправок регулятор.

Также усиленному контролю подлежат расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

То есть, если раньше под контроль регулятора попадала вся сделка с недвижимым имуществом от трех миллионов, то теперь только отдельные операции на эти суммы в рамках сделки.

При этом порядок осуществления платежей в наличной и безналичной форме, в том числе совершаемых физлицами, законодательно не регулируется новыми поправками в закон. «Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок совершения ими оплаты и платежей», — отметили в ЦБ.

Кроме того, банки будут обязаны выявлять и сообщать в Росфинмониторинг сведения о расчетных операциях с наличными своих клиентов. «Не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций – субъектов исполнения «противолегализационных» требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, — это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от трех миллионов рублей)», - заявили в ЦБ.

Наконец, изменения в закон позволят убрать избыточную нагрузку с клиентов банков по запросу у них дополнительных документов по операциям, которые были выявлены финансовыми организациями, но совершались клиентами в других финансовых организациях.

Росфинмониторинг также отреагировал на вступление в силу поправок в действующий закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Финансовая разведка не дремлет

В пояснении ведомства говорится, что, согласно действующему законодательству, информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц).

«В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер», — уточнили в Росфинмониторинге.

Ранее установленные пороговые суммы информирования, в том числе от трех млн рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом

э и 600 тысяч рублей по иным отдельным операциям, также не изменяются.

Росфинмониторинг рекомендует участникам финансового рынка и гражданам «незамедлительно сообщать» о всех случаях нарушения банками и иными организациями положений антиотмывочного закона.

Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были приняты в июле 2020 года. Сам закон вступил в силу в 2001 году.

Напомним, с 1 апреля 2020 года под усиленный контроль государства попали также операции с электронными кошельками физлиц. Кроме того, Федеральная налоговая служба получила возможность оперативного контроля за операциями граждан по счетам и банковским картам. Впрочем, проверка проводится только в случае возникновения подозрений в нарушении законодательства.