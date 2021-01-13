«Бесполезная работа»: банки не хотят объяснять отказ в кредитовании

Банки попросили депутатов не вносить изменения в порядок выдачи кредитов: кредитные организации не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам. Письмо подобного содержания Ассоциация банков России (АБР) направила главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (документ есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Таким образом банки отреагировали на поправки в закон «О потребительском кредите», внесенные в Госдуму в конце октября. Законопроект предполагает, что кредитные организации будут объяснять несостоявшимся заемщикам причины отказа.

По мнению АБР, дополнительные сведения не дадут ничего полезного заемщикам и не увеличат дальнейшие возможности по кредитованию.

«Предоставить клиенту развернутый мотивированный ответ о причинах отказа представляется крайне затруднительным в виду действия режима коммерческой тайны»,

— отмечается в письме.

Так, смена практики может создать дополнительные риски для банков. Начальник правового управления АБР Сергей Клименко считает, что разъяснения заемщикам приведут к раскрытию скоринговых моделей. Он объяснил, что «при оценке платежеспособности банк, во-первых, может учитывать неочевидные для самих клиентов моменты. Во-вторых, банк принимает на себя кредитный риск и несет ответственность перед вкладчиками, которые доверили ему деньги, он строит скоринговые модели так, чтобы меньше навредить себе и тем людям, за чьи деньги он отвечает».

В письме также предупреждают, что дополнительные разъяснения приведут к росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды а также службу финансового уполномоченного. По мнению банков, у россиян достаточно возможностей оценивать свои шансы на получение кредитов, в частности, можно бесплатно узнать свою кредитную историю по запросу в бюро.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский уверен, что смена практики может нанести банкам разве что репутационный ущерб, поскольку сильно повлиять на финансовые показатели объяснение причин отказа в кредите не может.

«Разве что благодаря «сарафанному радио» от банка начнут отворачиваться потенциальные клиенты, но и это звучит крайне неправдоподобно, поскольку в таком случае проблемы начнутся у всех без исключения банков, которые когда-либо кому-то отказывали в займе.

Да и репутационные потери банки понесут только в начале действия поправок, поскольку со временем к причинам отказов привыкнут заемщики и перестанут повсеместно говорить о том, какой тот или иной банк плохой, что не одобрил кому-то кредит», — рассуждает эксперт.

Член правления банка «Открытие» Ирина Кремлева, в свою очередь, обращает внимание на тот факт, что практически во всех без исключения банках работают сложные модели оценки вероятности дефолта заемщика, построенные на большом объеме всевозможных данных. Зачастую эти модели являются неинтерпретируемыми — то есть нельзя проанализировать, на основании каких именно факторов получилась та или иная оценка, отмечает эксперт. При этом она уверяет, что такие модели показывают высокую предиктивную способность, то есть оценивают вероятность дефолта заемщика достаточно точно.



«В силу сказанного выше не вполне очевидно, как кредитные организации должны будут обеспечить выполнение этого закона таким образом, чтобы он улучшил положение заемщиков и прозрачность взаимодействия с банками», — задается вопросом Кремлева.

В БКС Банке и вовсе полагают, что требование давать «мотивированное объяснение с причинами отказа» повысит риски мошенничества для банков, а следовательно стоимость кредитов, поскольку эти риски заложены в процентную ставку.

«Кроме того, в некоторых частных случаях требование раскрытия причины отказа невыполнимо, например, из-за несоответствия 155-ФЗ. Для добросовестных заемщиков эта инициатива дополнительной выгоды не принесет, поскольку основные критерии проверки общеизвестны: качество кредитной истории, которое заемщики могут легко узнать на сайтах БКИ, и уровень доходов/расходов»,

— говорит начальник аналитического управления Департамента розничных рисков и рисков МСБ БКС Банка Елена Гусева.

В своей основе причин для отказа две – плохая кредитная история и сомнения банка в платежеспособности клиента, что может быть вызвано либо серой зарплатой, либо слишком большим размером кредита. То есть это та информация, которую финансово грамотный заемщик должен знать и без объяснений банка, поясняет Алексей Кричевский.

«Если с доходами все более-менее понятно, то свой кредитный рейтинг и кредитную историю всегда можно посмотреть в НБКИ. Данные из этого источника дадут достаточно четкое представление о том, на что может рассчитывать потенциальный заемщик в рамках беззалогового кредитования. По сути все логично – чем выше рейтинг и чем меньше было допущено просрочек, тем выше шансы на получение крупного займа по низкой годовой ставке», — говорит эксперт, повторяя, что внимание нужно уделять не нюансам работы банков, а повышению финансовой грамотности населения.

Кричевский считает, что по большому счету, для заемщиков озвучивание причин отказа в выдаче кредита не даст никакой полезной информации, а банки — «заставит проделывать бесполезную бумажную работу». Альтернативой обязательному информированию о причинах отказа выглядит мотивирование по письменному запросу клиента, и видится это куда более логичным, подытоживает эксперт.

Альфа банк, Райффайзенбанк, «Хоум Кредит» и «Русский Стандарт» на запросы «Газеты.Ru» не ответили.