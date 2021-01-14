Итоги кризисного года: авторынок еле уберегли от штопора

В начале прошлого года прогноз у комитета автопроизводителей АЕБ был позитивный, а глядя из 2021 года, даже амбициозный – предсказывали реализацию 1,72 млн машин. Уже в июне после локдауна ассоциация скорректировала свои ожидания в негативном ключе – надеялись, что клиенты купят хотя бы 1,34 млн машин.

Однако после снятия режима самоизоляции на авторынке случился настоящий бум так называемых отложенных продаж, – когда автомобилисты, выжидавшие несколько месяцев, разом пошли в автосалоны. Ситуация подогревалась резким падением рубля и сообщениями о снижении ставок по банковским вкладам, что спровоцировало отток капитала из кредитных организаций.

В результате по итогу года продажи автомобилей снизились всего на 9,1% (до 1,6 млн штук), а не более драматично, как ожидал автобизнес.

Практически все автокомпании показали отрицательный результат, в выигрыше лишь те, кто упал незначительно либо закончил год с небольшим плюсом. Так, все еще на олимпе продаж российский автогигант «АвтоВАЗ» с результатом 343,5 тыс. машин. Несмотря на снижение на 5% бренд Lada в этом году даже умудрился увеличить свою рыночную долю с 20,6% до 21,5%. Далее с большим отрывом идет корейская Kia, реализовавшая за год 201,7 тыс. автомобилей (-7%). У компаний Hyundai (163,2 тыс.), Renault (128,4 тыс.) и Volkswagen (100,2 тыс.) продажи новых автомобилей снизились на 9%, 11% и 4% соответственно.

Тем неожиданней, что Skoda – шестая в списке лучших – показала, к примеру, положительный результат – 94,6 тыс. машин (7%).

Среди тех, кто падал быстрее рынка компания Mitsubishi, показавшая снижение на 30%, Mazda (на 14%), Subaru (19%), Land Rover (26%), Infiniti (46%), Jeep (16%), Honda (18%), Lifan (46%), Genesis (43%), Jaguar (45%), Chevrolet (97%), а также легкие коммерческие автомобили «Группы ГАЗ» (20%) и Volkswagen (26%).

Ударные темпы продаж в сентябре-ноябре, позволившие автопроизводителям занести эти месяцы в плюсовые, закончились уже в декабре, отмечает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. Многие россияне традиционно оставляют покупку автомобиля на последний месяц, поскольку в конце года автопроизводители и дилеры обычно охотно дают скидки. Тем не менее декабрь показал падение продаж на 2,1% по сравнению аналогичным месяцем 2019 года.

«Недавний рост, вызванный девальвацией рубля, последствиями локдауна и возросшим на фоне ожидаемой адаптации цен спросом, завершился. Его сменили стабилизация и снижение рыночного спроса», – заметил по этому поводу Штэрцель.

Тем не менее, по его словам,

по динамике продаж в 2020 году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место.

С главой комитета АЕБ соглашается независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, в Европе, где продажи автомобилей не поддерживались правительствами результаты намного хуже. К примеру, немецкая Ассоциация автопроизводителей (VDA) ожидает, что после подведения итогов авторынка ФРГ в 2020 году (крупнейшего в ЕС) число регистраций новых автомобилей снизится на 20% год к году. В Великобритании, Франции и Италии национальные авторынки, по данным АЕБ, ушли в глубокий штопор: снижение составило 29,4%, 25,4% и 27,9% соответственно.

Весомый вклад в стабильность автобизнеса в прошлом году внесло российское государство, выделив 56,1 млрд рублей на госпрограммы стимулирования спроса: такие, как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», опережающие закупки (ускоренное обновление парка госпредприятий), а также льготные автокредиты, лизинг и аренду, полагает Бургазлиев. Если бы не эти деньги, то авторынок в 2020 году не досчитался бы примерно 300 тыс. проданных машин или пятой части от всех продаж, заметил он.

Несмотря на плохие результаты в Германии ожидают от наступившего года восстановления экономики и спроса, во многом эта уверенность подогревается началом массовой вакцинации от коронавируса.

«Мы смотрим на 2021 год с осторожной уверенностью, ожидая увеличения продаж на 9% примерно до 3,1 млн новых автомобилей в этом году, несмотря на то, что до конца пандемии еще очень далеко», – приводит агентство France-Presse слова президента VDA Хильдегарда Мюллера.

В пику европейским экспертам, российские специалисты более сдержаны относительно ожиданий от 2021 года. Прошлый год начался с избыточных складов, а закончился дефицитом автомобилей, напомнил генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

«В 2021 году авторынок продолжит сокращаться, по нашим прогнозам, на 10-15% к 2020 году.

Нас ждет еще большая непредсказуемость, продолжатся перебои в поставках автомобилей из-за нарушения логистических цепочек, и неравномерное наполнение складов. Как итог – снова несбалансированность спроса и предложения, – заметил в беседе с «Газетой.Ru» Петрунин.

Чуть более оптимистичен Сергей Бургазлиев: при условии, что российский рынок получит обещанные главой Минпромторга Денисом Мантуровым 45 млрд рублей госпомощи, по итогу этого года снижение рынка составит не более 5% либо будет аналогичный результат, считает он. Причем ослабевающий спрос дилеры почувствуют уже в марте. По расчетам эксперта, к этому моменту волна ажиотажа, вызванная обесцениванием рубля, сойдет на нет.

Цены однозначно будут расти и причин для этого слишком много.

Прежде всего, многие игроки рынка ожидают, что правительство повысит утилизационный сбор; девальвацию рубля многие автокомпании еще не до конца отразили в ценниках, поэтом и это будет влиять, перечислил Бургазлиев. Кроме того, уходящий год выявил новые проблемы: резкий рост стоимости стали и стремительно нарастающий дефицит полупроводников, использующихся в производстве управляющей электроники автомобилей.

«В связи с этим я убежден, что автомобиль, по крайней мере, в I квартале этого года можно рассматривать как выгодную инвестицию, поскольку цены будут ощутимо меняться», – сказал «Газете.Ru» Бургазлиев.

Председатель правления автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович полагает, что вероятнее всего сохранится тренд по укрупнению дилерских сетей. В прошлом году, как писала ранее «Газета.Ru», в России закрылось 240 автодилеров.

«Как показал прошлый год, дилерам важно быть подготовленными для работы в новых условиях, и те игроки, кто сумел предоставлять полный и качественный спектр онлайн-услуг, смог не только сохранить бизнес, но и нарастить свою долю на рынке», – заключил Павлович.