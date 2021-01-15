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Финансы

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Хороший результат трудного года: Сбер в 2020 году получил 782 млрд прибыли

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Эксперт: несмотря на кризисный год, Сбербанку удалось показать существенный рост прибыли

Финансовая отчетность Сбера по итогам 2020 года по РСБУ оказалась лучше прогнозов аналитиков — с учетом пандемии и сложившейся в результате непростой макроэкономической ситуации банк продемонстрировал позитивные результаты по всем основным параметрам. Эксперты также отмечают положительные тенденции декабря прошлого года, доказавшие, что антикризисная программа Сбера дала необходимый эффект.

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Рост в условиях кризиса

Сбер, крупнейший банк России, по итогам 2020 года по РСБУ заработал 781,6 млрд рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. В годовом выражении показатель снизился на 7,7%, однако он оказался значительно лучше текущего консенсус-прогноза рынка: согласно консенсусу Bloomberg, рынок ожидал снижения сопоставимой чистой прибыли Сбера в 2020 году на 15% (718,2 млрд рублей против 845 млрд рублей по итогам 2019 года).

Есть в годовой финансовой отчетности Сбера и другие положительные моменты: рентабельность капитала банка составила 16,5%, а рентабельность активов – 2,6%. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 16,1% или 9,1% без учета валютной переоценки, причем позитивная динамика портфеля наблюдалась с середины 2020 года. Портфель розничных кредитов также демонстрировал рост — в годовом выражении он увеличился на 17%, в том числе в области ипотечного кредитования — на 21,2%. Рост средств клиентов за год составил 16,0%, или 10,4% без учета валютной переоценки.

Позитивные тенденции наблюдались не только по итогам года, но и в декабре: за месяц банк заработал чистую прибыль в размере 62,5 млрд рублей. За этот период кредитный портфель без учета валютной переоценки увеличился на 0,9%: в декабре был выдан максимальный за год объем кредитов – 2,2 трлн рублей, из которых 0,5 трлн рублей физическим лицам и 1,7 трлн рублей юридическим лицам. При этом средства физических лиц за месяц выросли на 0,9 трлн рублей, или на 6,1% без учета валютной переоценки, что в 1,5 раз превысило аналогичный прирост декабря 2019 года.

«В 2020 году Сбер активно поддерживал российскую экономику: мы выдали 17,7 трлн руб. кредитов клиентам, увеличив при этом розничный портфель на 17% и корпоративный на 9% без учета валютной переоценки. Масштабная программа оптимизации расходов и достигнутый уровень технологической зрелости позволили снизить отношение расходов к доходам до 29,7%. Активное развитие цифровых сервисов обеспечило непрерывное предоставление финансовых и нефинансовых услуг, что позволило нам даже в такой сложный год достичь рентабельности капитала 16,5% без учета событий после отчетной даты», — отметила финансовый директор Сбера Александра Бурико.

Результаты Сбера позитивно оценивают и эксперты рынка.

Старший аналитик по банковскому сектору BCS Global Markets Елена Царева отметила, что в условиях достаточно значительного негативного влияния пандемии на экономику Сбербанк снизил чистую прибыль в годовом выражении всего на 8%.

«Помогло смягчение монетарной политики, что привело к снижению стоимости фондирования и дополнительно простимулировало кредитный спрос. Мы видели хорошие выдачи, как в рознице, так и в корпоративном сегменте. Депозиты по новым низким ставкам, текущие счета – все это очень хорошо помогло с точки зрения фондирования и расширения маржи. Экономическая активность находилась под давлением, особенно в середине года, поэтому физические лица продемонстрировали достаточно умеренный рост в 8%, но все равно это рост, а не снижение», — комментирует эксперт.

По ее словам, комплексные меры, предпринятые Сбербанком, позволили нивелировать негативный эффект от естественного, связанного с макроэкономическим замедлением, увеличения резервов более чем в 4 раза год к году.

«Это достаточно сильный результат. И достаточность капитала остается на хороших, комфортных, высоких уровнях. Да, год был ужасный, было очень много и рисков, и страхов. Но получается, что и банк, и монетарные власти правильно среагировали на возникшие вызовы», — считает Елена Царева.

«Сбер хорошо подготовлен к экономическим шокам»

Аналитик Газпромбанка Андрей Клапко также отмечает хорошее окончание года, не слишком простого для Сбербанка и экономики страны в целом во всех отношениях.

«Чистая прибыль по итогам года упала на 7,7%, а это не много с учетом имевшихся вызовов. По результатам декабря мы видим, что осталась позитивная тенденция в кредитовании: оно очень активно растет и в корпоративном, и в розничном сегментах. Очень хорошие темпы роста в декабре показали процентный и комиссионный доход банка. Замедление, которое наблюдалось в ноябре на фоне второй волны пандемии, не получило своего развития, и в декабре мы увидели очень неплохое ускорение», — говорит эксперт.

Благодаря программе повышения эффективности, принятой в пандемию, рост издержек Сбербанка в конце года был сезонно большим, но не таким большим, как ожидали аналитики. Поэтому в результате такой ключевой качественный показатель, как рентабельность капитала, в декабре впервые с начала пандемии превысил показатель 2019 года — 15,5% против 15% в декабре 2019 года.

«Еще один важный компонент — резервирование, которое остается на низком уровне. В декабре стоимость риска была 1,2%, по году — 2,4%. В последнем месяце года она была вдвое ниже, потому что Сбербанк комфортно зарезервировался по итогам первого полугодия в ответ на вызовы, и в отсутствие признаков дальнейшего ухудшения качества портфеля снизил резервы. Это тоже выступает очень важным фактором восстановления прибыли. Поэтому в целом — весьма достойно сбалансированная отчетность и очень хорошее окончание года», — заключил Клапко.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер подчеркивает, что, несмотря на кризисный год, банку удалось показать существенный рост активов (+20% г/г с учетом валютной переоценки) и существенно опередить банковский сектор по этому показателю.

«Несмотря на высокую стоимость риска, банк смог обеспечить ROE в 16,5% (-4пп г/г). Умеренному снижению рентабельности способствовали низкие операционные издержки (cost/income всего 30%, на 5пп ниже г/г) и растущая выручка (+18%). Выше упомянутый существенный рост баланса поддержал доходы банка, несмотря на снижение процентных ставок. Качество кредитного портфеля Сбера ухудшилось, но остается существенно лучше, чем в секторе в целом. Банк нарастил достаточность капитала до 11,2% (+80бп г/г)», — комментирует отчетность эксперт.

По мнению аналитика, Сбер хорошо подготовлен к экономическим шокам: дешевое фондирование обеспечивает высокую стабильную маржу, качественный портфель позволяет иметь умеренную стоимость риска, а высокая достаточность капитала обеспечивает инвесторам выплату дивидендов.

В свою очередь, аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев считает, что опубликованные сегодня финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за 2020 год носят двоякий характер. С одной стороны, кредитору удалось показать весьма впечатляющую прибыль в условиях резко сжавшейся экономики, упавшего спроса и карантинных ограничений. С другой стороны, заявленные ранее цели выйти к окончанию 2020 года на прибыль в 1 трлн рублей, достигнуты не были (впрочем, еще в ноябре кредитор ожидал годовой прибыли всего в размере 700 млрд рублей).

«Понятно, что основной виной тому объективные факторы, а не промахи в работе кредитного учреждения. Ведь только расходы на формирование резервов по кредитным рискам увеличились в 4,4 раза – до 541 млрд руб. Стоит отметить, что даже в условиях пандемии, заметно повлиявшей на операционную деятельность банка, Сбербанк сумел увеличить чистые комиссионные доходы на 8,4%, а чистые процентные доходы выросли на 14,3%, составив в первом случае 509 млрд руб., а во втором – 1400 млрд руб. Что можно рассматривать как весьма неплохой итог для столь трудного года», — резюмирует он.