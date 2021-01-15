Мода на дачи: как пандемия возродила рынок загородной недвижимости

Почти 70% россиян мечтают жить в частном доме, следует из совместного опроса «Дом.РФ» и ВЦИОМ. Главными преимуществами такого жилья граждане считают хорошую экологию и возможность благоустроить территорию у дома.

По данным «Дом.РФ», 64% россиян проживают в многоквартирных домах, 30% — в индивидуальном жилье, к которому относятся частные дома, таунхаусы, коттеджи в коттеджном поселке. В результате исследования выяснилось, что в стране огромный потенциал для развития сегмента индивидуальных домов.

«Более 23 млн семей хотели бы переехать из квартиры в индивидуальное жилье, однако реально готовы перебраться в частный дом в перспективе трех лет и считают, что располагают достаточными для этого средствами, всего лишь 1,4 млн семей»,

— следует из опроса.

По мнению гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко, основная причина такого «разрыва» — низкое распространение ипотеки в секторе, и решить эту проблему можно за счет развития районов комплексной застройки. «Тогда банки охотнее станут выдавать кредиты на индивидуальное жилье, и ставки по ипотеке в сегменте снизятся», — полагает Мутко.

Последние пять лет рынок загородной недвижимости Московского региона был не очень популярен среди покупателей. Можно сказать, он был в упадке с кризисного 2014 года, рассказывает руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Она отмечает, что в цене сильно просели все сегменты: земельные участки, дома под ключ, небольшие дачи, и именно 2020 год стал исключением.



«Спрос на загородную недвижимость схлопнулся после кризиса 2014-2015 годов. Впоследствии сделки, конечно, проходили, но уровень активности был очень низкий, поскольку финансовое благосостояние населения заметно упало», — также замечает руководитель отдела загородной недвижимости «Миэль Сущевский» Татьяна Ананьева. Она объясняет, что загородная недвижимость в обычных условиях – это объект далеко не первой необходимости. Поэтому ее покупали мало, но владельцы при этом выставляли на продажу.

«Следствие: предложение в течение 5 лет постоянно росло, росла и доля неликвида, так как загородные дома устаревают, как и любая недвижимость. Однако прошедший год изменил всё, и с марта-апреля в условиях локдауна спрос на загородную недвижимость вырос в разы»,

— соглашается Ананьева с Еленой Мищенко.

Эксперт «НДВ-Супермаркет Недвижимости» отмечает, что весной, когда вопрос загородного отдыха стал как никогда актуальным, услуга аренды на загородные дома пользовалась высоким спросом, даже несмотря на не самые «пиковые месяцы» (март, апрель). А уже с мая активизировался массовый спрос на покупку.

По подсчетам «Миэль», спрос на аренду загородных домов весной вырос в 30 раз. На ценах это отразилось не слишком сильно, потому что объем предложения в Подмосковье все же большой. Спрос на покупку домов также вырос, однако Татьяна Ананьева отмечает, что покупатели не сметали все подряд и тщательно делали свой выбор, поскольку в общем объеме велика доля неликвидного предложения.

«Покупатели хотят современное, удобное и красивое жилье. Дом должен быть функциональным, эргономичным, удобным и недорогим в обслуживании. Таких предложений откровенно мало. Поэтому в 2020 году мы наблюдали всплеск интереса к земельным участкам, на которых покупатели будут строить новые дома в соответствии с собственными предпочтениями», — добавляет эксперт.

Уровень предложения за предыдущий год заметно уменьшился, говорит руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. По итогам декабря 2020 года предложение в сегменте продажи загородных домов снизилось на 12,3%, а коттеджей — на 15%. В целом за аналогичный период предложение загородной недвижимости по стране уменьшилось на 14,5%, подсчитали в «Авито Недвижимость».

Впрочем, массовое коттеджное строительство в среднесрочной перспективе возможно только при наличии мощной поддержки со стороны федеральных и региональных властей — прежде всего, это касается создания инфраструктурной сети, отмечает директор премии Urban Awards Ольга Хасанова.

Тем не менее, вывод с рынка крупных земельных участков указывает на то, что их владельцы намерены задействовать как девелоперские площадки. А значит, уже в 2021 году начнет формироваться новое поколение загородных поселков, полагает эксперт.

По мнению Елены Мищенко, тенденция высокого спроса на загородную недвижимость долгосрочная – минимум два года, учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку. Дмитрий Алексеев считает, что в перспективе мы можем увидеть еще больший рост востребованности загородной недвижимости. Если за 2020 год (декабрь 2020 к декабрю 2019), по данным «Авито Недвижимость», средняя стоимость загородного дома в России выросла на 2,7% (1,9 млн рублей за объект), а коттеджа – на 17,9% (6,6 млн рублей), в 2021 году средняя цена загородной недвижимости вырастет приблизительно на 10%, а загородные дома, если они соответствуют пожеланиями покупателей, — до 15%, прогнозирует Алексеев.

«Если на загородном рынке будут предложены выгодные ипотечные условия, то по аналогии с новостройками, это простимулирует спрос, и соответственно подтолкнет цены вверх. По нашим оценкам, еще на 10%»,

— полагают в «НДВ-Супермаркет Недвижимости», считая, что сейчас весьма удачное время для приобретения загородной недвижимости.

Тем, кто нашел по-настоящему привлекательный объект и располагает достаточным бюджетом для его покупки, Ольга Хасанова советует не откладывать сделку. Однако тем, кому необходима кредитная поддержка, а желание переехать за город не связано с определенным коттеджем (или локацией), лучше дождаться запуска специализированных ипотечных программ.