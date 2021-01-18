«Роснефть» опередила «Газпром» по капитализации

Опережая «Газпром»

По итогам двух первых торговых недель наступившего года «Роснефть» является лидером по динамике котировок акций не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем «голубым фишкам».

Так, с начала года акции Роснефти прибавили 18%, в 2 с лишним раза опередив индекс МосБиржи нефти и газа, выросший на 8,6%. Для сравнения у «Лукойла» +13.9%, «Новатэка» +9.1%, «Газпрома» +6.3%, «Татнефти» +4.2%, «Сургутнефтегаза» +1.4%

В пятницу, 15 января, акции «Роснефти» достигли исторического максимума и закрылись на отметке в 512,2 руб. за штуку, впервые с октября 2018 г. превысив отметку в 500 рублей.

В результате, «Роснефть» вернула себе 1-е место по рыночной капитализации ($73,5 млрд) в российском нефтегазовом секторе, обогнав Газпром ($72,4 млрд), как на Лондонской, так и на Московской биржах.

По итогам торгов 15 января капитализация Роснефти на ЛФБ составила $73,5 млрд, Газпрома – 72,4 млрд, капитализация «Роснефти» на МосБирже – 5,43 трлн руб., «Газпрома» – 5,36 трлн руб.

Хорошая динамика, наблюдающаяся в начале 2021 года, является логичным продолжением тенденций 2020 года, в течение которого Роснефть также опередила отраслевых конкурентов (акции «Роснефти» опередили индекс МосБиржи нефти и газа на 13%).

Очевидно, что за ростом стоимости акций стоит не только восстановление цен на нефть, но также ряд фундаментальных факторов, главным образом выделить прогресс в реализации крупнейшего глобального проекта в нефтегазовой отрасли «Восток Ойл».

Роль «Восток Ойла»

Например, BofA не только повысил целевую цену ГДР «Роснефти», но и поставил акции «Роснефти» на первое место среди самых привлекательных объектов инвестирования среди российских компаний.

В новой модели аналитики BofA помимо прочего учли результаты 3 квартала 2020 года, а также изменение прогноза по курсу (средний по году): 2020/21/22 – 72/70/68 (предыдущий прогноз на 2020/21 – 70/68).

Так, по предварительным оценкам банка, NPV проекта «Восток Ойл» может быть кратно рыночной капитализации «Роснефти».

В частности, BofA в очередной раз подтвердила свою оценку в $70 млрд.

BofA также отмечает, что пандемия не помешала планам российских энергетических гигантов по освоению Арктики – на взгляд аналитиков, «Роснефть», «Новатэк» и «Совкомфлот» – главные бенефициары грядущего углеводородного бума в Арктике.

Отчёт Morgan Stanley

Morgan Stanley в пятницу также выпустил отчет, в котором отметил возвращающуюся привлекательность нефтегазового сектора России, в том числе в связи с позитивными новостями о вакцине против COVID-19 и соглашениях в рамках сделки ОПЕК+.

Прогноз по цене нефти на 2021-23 годы эксперты подняли с $45 до $47,5 за баррель.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley повысили и целевую цену глобальных депозитарных расписок (ГДР) «Роснефти» практически на четверть их стоимости (с 5,7 до $7,0).

Отношения России и Запада

Что же касается отношений конкретно Москвы и Вашингтона, то в BofA полагают, что любые новые потенциальные геополитические риски не обязательно будут отрицательными.

В очередной раз подтверждено мнение, что изменения, скорее всего, положительно повлияют на российские активы,например, хотя бы ввиду «эффекта низкой базы».

Так, нынешнее состояние двусторонних контактов между США и Россией уже является слабым, что само по себе создает достаточно ограниченные рыночные риски дальнейшего ухудшения – новая возможная политика Вашингтона в отношении Москвы создает возможность для более гибкого подхода.

Заявления же Джо Байдена, похоже, предполагают, что будущая «политика США в отношении России могла бы стать более скоординированной с другими странами, а именно с ЕС».

Это обстоятельство банк рассматривает как потенциально позитивное для рынка.

Роль ESG

Важным фактором является также лидирующее положение «Роснефти» в области этических стандартов ведения бизнеса и устойчивого развития (ESG).

Именно «Роснефть» стала первой российской компанией, подготовившей комплексный План по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов.

Более того, «Роснефть» – первая российская компания, подтвердившая стратегическую приверженность целям устойчивого развития ООН.

И в целом деятельность НК получает высокую оценку инвестиционного сообщества, рассматривающего социально ответственное инвестирование в качестве долгосрочного тренда.

Так, в конце 2020 года FTSE Russell, подразделение Лондонской фондовой биржи, подтвердило вхождение Компании в состав участников международных биржевых индексов FTSE4Good Index Series, про этом рейтинг был повышен до 3.9 (из 5).

Также «Роснефть» – лучшая российская нефтегазовая компания в ряде международных ESG рейтингов. Речь идёт о Refinitiv (бывшее подразделение по финансам и рискам Thomson Reuters, рейтинг «А») и Bloomberg (рейтинг 70.1), международный рейтинг в области прав человека CRHB.