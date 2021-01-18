Не хватает рабочих рук: мигрантов возвращают на стройки России

Правительство и комиссия Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» подготовят механизм упрощенного порядка найма иностранцев на стройки — для выполнения строительно-монтажных работ. Такое поручение дал по итогам совместного заседания по реализации нацпроектов от 23 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин. Соответствующий документ обнародован в понедельник, 18 января, на официальном сайте Кремля. Срок исполнения поручения — 1 марта.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин жаловался, что российским стройкам не хватает рабочих рук, и по этой причине есть опасность срыва сроков ввода жилья.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на декабрьском заседании Госсовета попросил организовать хотя бы ограниченный ввоз мигрантов на стройки.

Резкий отток гастарбайтеров произошел в период самоизоляции и жестких ограничений для бизнеса, введенных весной 2020 года. Многие из них просто перестали иметь финансовую возможность для продолжения трудовой деятельности в России и вернулись на родину.

Больше всего поток мигрантов обмелел в Москве. «Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40», — уточнял ранее 18 октября мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

В этом году российские власти решили пока не вводить жесткие ограничительные меры и, похоже, готовы пойти на встречу запросам девелоперов.

Годятся все — без образования и опыта работы

Эксперты считают, что кабмину придется форсировать выполнение поручения президента, чтобы успеть к весеннему сезону, когда стройки переходят в активную фазу.

К тому же в планах правительства, несмотря на пандемию, зафиксировано ежегодное увеличение объемов жилищного строительства с нынешних 80 до 120 млн кв. м. к 2024 году. Выполнить эти показатели без привлечения иностранцев, похоже, не получится.

По оценке Минстроя, летом 2020 года дефицит рабочих на российских стройках составлял примерно 100 тысяч человек. «Что касается строек в московском регионе, одном из самых объемных, то здесь доля мигрантов может составлять от 40% до 70% всех работников», — говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева.

Исследования Высшей школы экономики показывают, что наибольший спрос со стороны работодателей имеется именно на неквалифицированные специализации мигрантов, отмечает доцент факультета экономических наук ВШЭ Елена Вакуленко. «Это специалисты с опытом работы до года, без образования», — говорит Вакуленко.

По ее словам, наибольший дефицит на такие специальности существует как раз в отрасли строительства. Так что поручение президента дано своевременно.

Кроме того, работников-россиян может просто физически не хватать, поскольку в России давно наблюдается дефицит даже квалифицированных рабочих кадров. «А сейчас из-за пандемии сократились примерно на 20% масштабы внутрироссийской миграции, значительную долю в которой занимает трудовая миграция. Потенциальные работники-россияне стали реже соглашаться на работу вдали от дома, если у них есть другой выбор», — добавляет Киселева из ИКСИ.

По мнению Киселевой, запрос на упрощенный ввоз иностранной рабочей силы, поступивший от Минстроя, свидетельствует о том, что строительные компании не хотят ничего менять в плане привлечения работников. Как и до пандемии, девелоперы заинтересованы именно в гастарбайтерах, поскольку те соглашаются на копеечные зарплаты и нетребовательны к условиям жизни и труда.

«В отличие от работников-россиян, гастарбайтеры без предубеждения идут на физически тяжелые и непрестижные виды работы, готовы к переработкам без доплаты, соглашаются жить в некомфортных бытовках и общежитиях», — говорит эксперт.

Не хотят платить россиянам

Главный аргумент самих девелоперов при выборе иностранных рабочих — они обходятся значительно дешевле, уточняет общественный омбудсмен по вопросам строительства Дмитрий Котровский. «За российских граждан приходится платить налоги и взносы в социальные фонды, а это до 45% дополнительных затрат к их окладу. Кроме того, работодатели не могут расторгнуть договор с такими работниками без предупреждения», — говорит Котровский.

Ждать от Минстроя переориентации на российских работников на стройках не приходится, согласна Киселева из ИКСИ.

Для повышения привлекательности рабочих специальностей на стройках для граждан РФ работодателям пришлось существенно повышать зарплату, не говоря уже об условиях труда. «Существенное повышение зарплаты — это не на 10-15%, а в 1,5 раза как минимум. Но дополнительные издержки, особенно сейчас, никому не нужны, а если они и возникнут, то их придется оплачивать конечным потребителям, то есть, покупателям жилья», — говорит Киселева.

С иностранцами все проще — они получают фиксированную плату, работодатель оформляет патент на определенный срок и это обходится значительно дешевле. «При таких действующих законах выгодно нанимать мигрантов не только коммерческим застройщикам, но и государству для выполнения работ по госзаказу, объемы которого весьма значительны», — добавляет бизнес-омбудсмен.

Вакуленко из ВШЭ при этом считает преувеличенной проблему замещения вакансий, на которых могли бы трудиться россияне, иностранными гражданами. «Не возникает конкуренции между россиянами и мигрантами, так как они работают на разных позициях», — говорит Вакуленко.

Киргизия уже на низком старте

Эксперт Центра европейско-азиатских исследований Александр Банников, проживающий в Бишкеке, сообщил об ажиотажном спросе на ковид-тесты и авиабилеты на вылет из Киргизии в Россию. «Сейчас из Бишкека в Москву летает по всего два рейса в неделю, по пятницам. Билет в один конец — от 2500 киргизских сомов (100 сомов равно примерно 90 рублям)», — говорит Банников.

По официальной статистике, до пандемии в России на заработках было около 500 тысяч граждан Киргизии, а по неофициальным данным, как отмечает эксперт, — вдвое больше.

«В связи с пандемией на родину вернулось «всего» порядка 100 тысяч киргизов», — уточняет Банников.

Желающих вылететь на заработки в Россию очень много, а сертифицированных (совместно с Россией) лабораторий по проведению тестов всего две. Там большие очереди. Это еще одна преграда на поездку в Россию. Многие киргизы покупают липовые справки на работу, а потом попадают под статью, добавляет Банников.

«По заявлению минтранса Киргизии, вылететь на заработки в Россию сейчас имеют право только те работники, которые получили специальное приглашение от российской компании-работодателя и, естественно, отрицательный тест на ковид. Правительство Киргизии очень надеется, что Россия действительно упростит для киргизов условия въезда и выезда на заработки. Тогда количество рейсов увеличат, билеты, возможно, подешевеют», — говорит эксперт.