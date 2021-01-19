«Украинцы страдают»: почему Киев может остаться без кредита МВФ

С 1 февраля правительство Украины ограничит цену на газ для населения. Постановление об этом опубликовано во вторник, 19 января, на официальном сайте кабмина.

Предельная цена на природный газ по договорам поставки между бытовыми потребителями и поставщиками будет установлена в 6,99 грн за кубометр. Кроме того, в апреле прошлого года правительство внесло газ в список социально значимых товаров, цены на которые подлежат регулированию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, регулирование тарифов означает снижение в платежках для домохозяйств примерно на 30%.

Цены на газ и электроэнергию в очередной раз выросли на Украине с 1 января. На этом фоне в стране прошли акции протеста. Последующей заморозкой тарифов многие украинцы также недовольны, считают это подачкой со стороны властей и требуют возврата исторически сложившихся низких цен.

Активнее других, как сообщали украинские СМИ, митинговало население в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях. Участники акции перерывали автотрассы. В Житомире 13 января митингующие перекрыли дорогу на Киев. В Полтаве, например, 18 января несколько десятков человек перекрыли трассу Киев-Харьков. В Харьковской области местные жители на 40 минут перекрыли трассу Симферополь-Харьков. Дороги блокировали также в Кривом Роге, Борисполе, под Ивано-Франковском. В Киеве против роста коммунальных тарифов протестовали 15 января под лозунгом «Стоп тарифный геноцид».

Под давлением «тарифных протестов», как их назвали на Украине, власти решили снизить плату за газ. Причем, обещали сделать это с 1 января, но в итоге ограничение будет введено с 1 февраля и сроком всего на один месяц. По крайней мере, такой срок указан на сайте кабмина.

Проверят, как боролись с ковидом

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», отмечают, что властям приходится маневрировать между протестами населения и оппозиционных партий с одной стороны и требованиями Международного валютного фонда с другой.

В июне 2020 года МВФ утвердил программу stand-by для на поддержки платежного баланса Украины. Это около $5,5 млрд на 18 месяцев. В случае успешной экономической и фискальной политики МВФ обещал увеличить финансирование до $8 млрд. Средства планируется выделять в пять этапов. Первые два транша в размере $2,1 млрд фонд уже перевел Украине до конца 2020 года.

Прежде чем согласовать кредит МВФ выдвинул ряд условий практически во всех основных сферах экономики. Например, усилить независимость Национального банка Украины от исполнительной власти. По банковскому направлению Нацбанку необходимо будет активизировать работу с проблемными активами госбанков, ужесточить требования к структуре и качеству капитала банков и т.п.

Реформе по требованию МВФ подлежит и процедура конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия. Потребуется даже аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с ковидом.

СМИ Украины также сообщали на уровне слухов о том, что МВФ выдвигал властям Украины в качестве одного из условий предоставления очередного кредита повышение пенсионного возраста, но премьер Шмыгаль опроверг эти сообщения.

МВФ также потребовал создать рынок земли, а также отказаться от регулирования цен на газ в ручном режиме. Последнее из этих многочисленных условий подразумевает упрощение «правого принуждения» к должникам по коммунальным платежам, в том числе за газ. Именно энергетические требования МВФ, как сейчас выясняется, оказались самыми болезненными для Украины и вызвали вал протестов населения.

Министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что в МВФ обеспокоены возвращением к госрегулированию цен на газ, поскольку это может привести к нарушению взятых Украиной обязательств перед МВФ.

«Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства», — сообщил министр.

В итоге премьер Шмыгаль провел встречу с представителями МВФ и заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале. «Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы», — отметил он, подразумевая, что производители и поставщики газа слишком завышают тарифы.

Верните нам спеццены

В стране нет единого оператора, в лице компании или министерства, который регулировал бы стоимость тарифов на газ и электроэнергию, уточняет, аналитик «Альпари» в Киеве Максим Пархоменко. В зависимости от региона цена на газ варьируется от 7 до 9 гривен за тысячу кубов.

В начале января областные газовые компании начали повышать стоимость газа, подняв тарифы на 20-50%, с 7-9 гривен ($0,25-0,32) до 8-11 гривен($0,28-0,40). Другие поставщики, такие, как «Нафтогаз», цену не изменили, у них она составляет в среднем 7,2 гривны за куб ($0,25).

Рост цен на энергию связан с отменой льготных первых 100 киловатт по спеццене в 0,9 гривен ($0,03) Стоимость электроэнергии выросла в среднем на 50% до 2,6 гривен ($0,09), уточняет Пархоменко.

Исторически сложилось так, что на Украине была субсидируемая цена на газ для населения, напоминает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. «Разница до полной стоимости дотировалась бюджетом. И это ложилось тяжким бременем на государственные финансы, приводило к увеличению дефицита бюджета. По рекомендации МВФ постепенно был взят курс на постепенный переход к рыночным ценам. Мера эта непопулярная, но объективно необходимая», — считает Иосуб.

Теоретически, столкнувшись с отклонением от условий кредитного договора МВФ вправе потребовать досрочного возврата ранее выданных средств или может приостановить выдачу очередного транша на неопределенный срок, поясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Но в реальности такой ситуации, скорее всего, не будет. Фонду важно, чтобы страна в принципе продвигалась по пути рыночных реформ, а небольшие задержки на этом пути в общем-то не критичны и МВФ не будет жестко одергивать Украину», — говорит Юшков.

Но проблема в том, что власти Украины живут в жесткой политической конкуренции, и для них ухудшение жизни населения означает непереизбрание на очередной срок. По этой причине, начиная с 1991 года правительство Украины практически не индексировало тарифы на газ для населения, Украина была чемпионом по сдерживанию тарифов на постсоветском пространстве, отмечает эксперт.

«Грузия, Армения не говоря уж о России постоянно наращивали тарифы, а Украина не решалась. Но они были вынуждены пойти на индексацию, которая оказалась очень существенной, поскольку идет от низкой базы», — говорит Юшков.

Кроме того, правительство Украины схитрило. «Когда этим летом в Европе стоимость газа упала, украинские власти не снижали тарифы для населения, а теперь говорят населению: а чего вы хотите, вон Европа повышает цены и мы повышаем. Но население, похоже, на эти уловки не ведется», — говорит Юшков.

Страна со сложной электоральной ситуацией

Эксперт уточняет, что Украина потребляет около 30 млрд кубометров газа в год, из них импорт— около 15 млрд кубов. «Но при этом власти ведут себя так, словно импорт составляет 100% и зависимость страны от внешних цен полная», — иронизирует Юшков.

Компромисс с МВФ власти Украины точно найдут, считает первый вице-президент Центра политтехнологий профессор НИУ ВШЭ Алексей Макаркин.

«У МВФ есть опыт ведения дел со странами, в которых сложная электоральная обстановка. Фонд понимает, что без этих кредитов экономика страны будет разрушена, Украина может объявить дефолт по обязательствам и кредитные средства не вернутся или будут заморожены на длительный срок», — говорит эксперт.

При этом МВФ уже столько денег вложил в стабилизацию экономики Украины, что потерпеть фиаско на этом этапе уже нежелательно, то есть, в компромиссе, если ситуация не выйдет из-под контроля в результате протестов, заинтересованы обе стороны — и МВФ, и власти Украины.

Компромисс между фондом и Киевом возможен еще и потому, что МВФ уже нарушил свои правила, запрещающие кредитовать и субсидировать страны, в которых имеются пограничные конфликты, отмечают аналитики. Впрочем, Пархоменко считает, что формально МВФ не нарушил собственных правил.

При этом кабмин Украины анонсировал не отмену реформы по требованию МВФ, а лишь заморозку цены на газ на период локдауна, отмечает украинский эксперт.