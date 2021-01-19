Удар по «Северному потоку — 2»: США заблокировали «Фортуну»

Министерство финансов США в рамках федерального закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») ввело санкции против баржи-трубоукладчика «Фортуна», которая задействована в достройке газопровода из России в Европу «Северный поток — 2».

Ограничительные меры также были введены против владельца судна – зарегистрированного в Москве ООО «КВТ-Рус», пишет РБК.

По последним данным ФНС (за 2019 год), капитал компании составляет 1 тыс. руб., выручки нет, а гендиректором и учредителем является Сергей Малков. Собственно, весь штат предприятия состоит из него одного. Бизнесмен также является директором ЗАО СП «Аэроприма», зарегистрированном по тому адресу, что и «КВТ-Рус» — в московском районе Раменки.

«Фортуна» — якорная баржа с 12-точечной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов. Судно было построено на судоверфи в Шанхае в 2010 году.

На прошлой неделе «Фортуна» вышла немецкого порта Висмар в район датского острова Борнхольм. Однако, через несколько часов ее рейс был остановлен, и судно пришвартовалось недалеко от немецкого порта Росток.

В компании Nord Stream AG – оператора «Северного потока — 2» — заявили, что судно должно пройти дополнительную подготовку перед возобновлением строительных работ.

«США вводят санкции в отношении российской компании «КВТ-Рус» и идентифицируют судно «Фортуна» как заблокированное имущество», — сказал глава Госдепартамента США Майк Помпео.

При этом, Вашингтон в ближайшее время рассмотрит новые санкции против российского энергетического проекта в рамках CAATSA, анонсировал госсекретарь США.

«США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и «Законом о защите европейской энергетической безопасности» (PEESA)», — указал дипломат.

Он в очередной раз обвинил Москву в том, что она реализует совместно с европейскими партнерами не столько энергетический, сколько политический проект.

«Если «Северный поток — 2» будет закончен, это даст России возможность полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода и сделав ее беззащитной перед дальнейшими агрессивными российскими действиями.

Это также предоставит Москве возможность использовать природные ресурсы в качестве инструмента политического давления и пагубного влияния на Западную Европу», — заверил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, США стремятся обеспечить Европу надежной, диверсифицированной сетью энергоснабжения, которая не подрывает коллективную безопасность, сообщает S&P Global Platts.

В соответствии с CAATSA к организациям-участникам строительства СП-2 могут быть применены санкции за продажу, аренду или предоставление России товаров, услуг, технологий, информации или иную поддержку экспортного энергетического проекта.

PEESA допускает применение санкций к организациям, предоставляющим СП-2 дополнительные услуги, такие как страхование или сертификация.

Власти Украины уже порадовались новым ограничительным мерам против российского газопровода.

«Украина приветствует новый шаг США по противодействию «Северному потоку – 2». Санкции против «КВТ-Рус» и судна «Фортуна» еще больше усложнят его достройку. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с нашими стратегическими партнерами США для защиты энергетической независимости Украины и Европы в целом», — говорится в Twitter украинского МИДа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о сложившейся ситуации.

По его словам, Россия будет и далее «очень внимательно отслеживать» происходящие действия и заявления для того, чтобы продолжить строительство СП-2, передает РИА «Новости».

«Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи», — указал представитель Кремля.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что санкции против «Фортуны» не остановят достройку трубопровода, передает RT.

«Мы посмотрим, что новое они придумают, хотя, мне кажется, все уже понимают, что не только мы заинтересованы в том, чтобы «Северный поток — 2» был достроен, а и европейцы. Будем надеяться, что общими усилиями «Северный поток — 2» будет достроен», — добавил сенатор.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Европа не будет препятствовать реализации газопровода.

«Речь идет о проекте, который реализуется частными компаниями… Поскольку речь идет о частном проекте, мы не можем препятствовать этим компаниям работать, если правительство Германии с этим согласно», — сказал он.

При этом политик подчеркнул, что строительство трубопровода не отменяет стремления Евросоюза диверсифицировать энергетический рынок.