Дыры в бюджетах: большинство регионов закончили год с дефицитом

Суммарный дефицит бюджетов российских регионов по окончанию коронавирусного 2020 года составил 762,2 млрд рублей или примерно 5% от из совокупного объема бюджетных доходов. Такие данные приводит РБК со ссылкой на предварительную информацию Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года.

По данным Казначейства, большая часть субъектов (58 из 85) окончили прошлый год с дефицитом бюджета.

Наиболее значительные падения по отношению к доходам региона (с учетом всех федеральных трансфертов) у Кемеровской (21%) и Тюменской областей (20%), а также в Удмуртии (16%), Ямало-Ненецком автономном округе (14%), Башкирии (14%) и Архангельской области (14%), перечисляет издание аналитические расчеты экспертов агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), сделанные на основе данных Казначейства.

Экономическая география коронавирусного кризиса определяется особенностями главных «зон поражения» — это снижение внешнего интереса к российскому сырью, падение внутреннего платежеспособного спроса и значительное замедление сектора услуг, отметили аналитики агентства.

В результате сильнее других пострадали субъекты РФ с наибольшей долей компаний занятых в добыче, переработке и транспортировке топливно-энергетических ресурсов и автомобилестроения в крупных городах, где услуги играют первостепенную роль, считает главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич. Об этом она рассказала в своем докладе «Год ковида: предварительные итоги десятилетия» фонда «Либеральная миссия».

В Минфине сообщили, что регионы отчитываются о финансовых итогах в Федеральное казначейство после 20 января.

«Сейчас говорить об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ — преждевременно», — сообщили в министерстве.

Меры по ограничению коронавируса, вызвавшие кризис, а также падение стоимости углеводородов, привели к огромному снижению доходов региональных бюджетов из-за выпадения значительной доли налоговых поступлений (налоги на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество).

К социальным обязательствам регионов, затратам по нацпроектам прибавились антикризисные расходы на снижение последствий от пандемии коронавируса. Яркой чертой кризиса 2020 года стал опережающий рост региональных расходов — то, от чего удалось уйти в кризисы 2009 и 2013 годов, сообщало международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Наталья Зубаревич считает, что именно огромный спад поступлений в бюджеты стал одной из главных причин отказа от очередного общероссийского карантина во вторую волну заболевания осенью. Экономика и бюджеты регионов не выдержали бы очередного всеобщего карантина, считает экономист.

В октябре 40% субъектов России уже имели дефицит бюджета, напоминала Зубаревич: самый большой дефицит фиксировался у тех регионов, которым недодали дополнительных трансфертов из федерального бюджета (Архангельская, Кемеровская области, Коми), а также «нефтеносные» Тюменская область и Ненецкий автономный округ.

Впервые за десятилетия о дефиците бюджета отчиталась и столица, но московские чиновники легко могут взять в долг деньги на рынке, отмечает Зубаревич.

По информации Казначейства, федеральный центр в прошлом году выделял средства регионам: суммарный объем трансфертов из федерального бюджета составил 3,7 трлн рублей. Беспрецедентный скачок объемов помощи (на 56% в годовом выражении) был вызван пандемией и дополнительным финансированием на развертывание ковидных коек в регионах, доплаты медикам, пособия по резко возросшей безработице.

Кроме того, деньги давались на нацпроекты, отмечает экономист. В результате, по оценке Зубаревич, удвоился суммарный объем субсидий регионам (значительная их часть идет на финансирование нацпроектов), а сумма остальных видов трансфертов выросла в полтора раза.

Наталья Зубаревич из РАНХиГС также подчеркивает, что у регионов отсутствует свобода бюджетного маневра, из-за чего возникала

«абсурдная ситуация, когда на фоне отсутствия необходимых медицинских мощностей регионы были вынуждены сохранять траты на «благоустройство» на прежнем уровне, чтобы получить федеральные деньги и выполнить KPI».

Регионам, чтобы закрыть расходные обязательства в прошлом году, приходилось тратить скопленные резервы на счетах и наращивать долги. Фактический дефицит бюджета Кемеровской области на начало 2021 года составил 42 млрд руб., для его обслуживания пришлось властям региона увеличивать госдолг на 6 млрд руб. (до 39,2 млрд руб.), а для покрытия оставшегося разрыва регион «проедал накопления», знает управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов.

Тюменская область, у которой поступления в казну упали из-за падения цен на нефть, также закрывала 38 млрд руб. фактического дефицита за счет остатков на своих счетах, подсчитал Пискунов. Госдолг Удмуртии вырос на 9,2 млрд руб., дефицита таким образом профинансирован на 60% до 15,5 млрд руб., оценил эксперт. В этом году основная часть резервов на счетах регионов будет истрачена, отмечали аналитики S&P.