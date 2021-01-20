Сделать доллар великим: что обещает новый министр финансов США

Назначение Джанет Йеллен на пост министра финансов США можно считать делом решенным. Она уже выступила с программной речью и пообещала проводить «политику сильного доллара». Для российского рубля это плохой сигнал, говорят эксперты, хотя возвращение Йеллен во власть считают стабилизирующим фактором для глобального финансового рынка.

О намерении назначить Джанет Йеллен на пост главы минфина избранный президент США Джо Байден объявил еще в ноябре вскоре после своей победы на выборах. И сейчас реализует свое решение.

В ночь на среду по московскому времени Йеллен выступила в сенате в качестве кандидата на пост главы минфина. И тезисно обозначила будущие подходы фискальной политики в случае одобрения ее кандидатуры на эту должность.

США не пожалеют расходов

Во-первых, Йеллен обещает масштабные траты из бюджета США, несмотря на гигантский госдолг. По ее мнению, фискальные стимулы (налоги и госрасходы) превысят негативный эффект от дальнейшего наращивания госдолга.

Во-вторых, минфин под ее руководством не будет искусственно занижать курс доллара с целью получения конкурентных преимуществ американскими экспортерами. Пока еще действующий министр финансов США Стивен Мнучин неоднократно подчеркивал (под нажимом президента Дональда Трампа) преимущества слабой американской валюты. Но Йеллен заявляет, что динамика курса доллара в международной торговле будет определяться исключительно рыночными факторами, его искусственной девальвации больше не будет.

Более того, она заявила, что при ней ведомство не одобрит подобные действия и со стороны других стран. «США не стремятся к более слабой валюте для конкурентного преимущества. Стоимость доллара США должна определяться рынком. Попытки других стран искусственно манипулировать курсами валют неприемлемы», — цитировали американские СМИ выступление Йеллен.

Йеллен пообещала «действовать масштабно», то есть, не скупится на госрасходы, в том числе на борьбу с пандемией. В противном случае, считает она, страну ждет «серьезная рецессия».

Западные эксперты услышали в выступлении Йеллен сигнал о том, что США возвращается к политике сильного доллара, напоминая при этом, что Йеллен в 2014-2018 годах занимала пост главы Федеральной резервной системы (Нацбанка) США. В целом выбор Байдена был воспринят одобрительно, а саму кандидатуру на пост министра эксперты и СМИ оценивали как прагматичную. Об этом, в частности, писала The Wall Street Journal.

У Йеллен еще в 90-х был опыт работы в Совете управляющих ФРС, а также в качестве советника по экономике президента Клинтона. На должность главы ФРС в 2014-м она была назначена президентом Бараком Обамой, правящим до президента Дональда Трампа. «Йеллен ставят в заслугу активную и результативную работу по ускорению роста американской экономики в годы правления Обамы. Теперь ей придется заниматься тем же, но только несколько на другой позиции, что, впрочем, только повышает значимость ее опыта», — говорит управляющий партнер инвесткомпании «Кадерус Капитал» Андрей Акопян.

Респектабельная дама — угроза для Китая

Профессор факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Виктор Супян называет Йеллен «респектабельный экономистом, который имеет хорошую репутацию в профессиональном сообществе».

Ее политика будет взвешенной, но она заступит на пост в непростые времена и профессионализм придется подтверждать нетривиальными решениями. «Не просто сохранить сильный доллар на фоне непомерных бюджетных расходов. Понятно, что госдолг США будет расти, и ее задачей будет продажа или покупка казначейских облигаций, чтобы пополнить казну, или вбросить деньги в экономику с помощью политики очередного «количественного смягчения», — говорит Супян.

Йеллен является достаточно осторожным политиком и ее предыдущие заявления не отличались радикализмом, согласен аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «Есть надежды, что и далее она будет придерживаться относительно нейтральной риторики, по крайней мере, формально, но вот что она будет делать фактически во многом будет зависеть от позиции команды Байдена, стремящегося существенно «перелопатитить» сделанное Трампом», — говорит Коренев.

Но так или иначе, заявления и действия Джанет Йеллен вряд ли будут идти вразрез с ожиданиями рынков, считает эксперт. По его словам, американские политики «редко позволяют себе заявления, способные навредить собственному бизнесу».

Заявление Йеллен о неприемлемости манипулированием курсами валют Акопян из «Кадерус Капитал» предлагает рассматривать, скорее, как превентивное. Претензии по этой части США ранее предъявляли лишь Швейцарии и Вьетнаму. Китайский юань, на который видимо тоже намекала кандидат в министры, уже несколько месяцев подряд укрепляется бодрыми темпами и вероятно, эта тенденция продолжится, учитывая растущий глобальный спрос на китайские активы.

США не первый раз пытаются обвинить другие страны в искусственном манипулировании курсами своих валют — это касается и Китая, и России, напоминает Коренев из «Финам». «При глубоко отрицательном сальдо торгового баланса, который за время правления Трампа увеличился с $44 млрд до $67 млрд, «бревно» в своем глазу они замечать не хотят. Соринку в глазах другого видят четко», — иронизирует эксперт.

Ждать новых санкций и обвала рубля

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» затрудняются давать оценки относительно санкционной политики США в отношении России и ее влиянии на курс рубля. Главный экономист компании Lockoinvest Дмитрий Полевой отмечает, что эволюция санкционного режима против РФ «будет определяться президентом и конгрессом, а Йеллен скорее будет исполнителем общей «линии партии».

Тем не менее возможные новые санкции против России следует учитывать, прогнозируя курс рубля к доллару после того, как администрация Байдена, включая Йеллен, заступит на пост и приступит к реализации своих замыслов.

«Йеллен позиционируется сейчас как сторонница бюджетного стимулирования. Чем более эффективными будут траты бюджета, тем больше шансов на ускорение инфляции и на нормализацию монетарной политики США. Поэтому в последние недели доллар на мировых рынках укрепляется. Инвесторы полагают, что приход Йеллен улучшает перспективы восстановления экономики США и будут искать инвестиционные возможности внутри США», — говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

Она считает, что сейчас рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, всего лишь пытается удерживать занятые позиции — рост невозможен.

«Сочетание укрепления доллара и санкционных рисков выглядит негативным, я считаю, что как минимум первый квартал 2021 года для рубля будет не очень хорошим», — заключает Орлова.

Ускоренное восстановление экономики США, которое уже идет не первый месяц, будет сигналом для инвесторов к уходу с развивающихся нестабильных рынков, включая российский, не исключают эксперты. «Сильный доллар? Возможно. И тогда какие-то валюты должны точно ослабнуть. В общем, для рубля укрепление доллара – плохой сигнал», — говорит главный экономист «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.

«Мой прогноз по курсу доллара — 80+ в этом году. На конец года — 85 рублей. Но курс будет расти нелинейно. Сначала рубль немного усилится, как сейчас, потом курс снизится, потом ненадолго стабилизируется. Но к концу года снова отползем на 85 рублей за доллар», — говорит Надоршин.

Аналитик банка «Открытие» Алексей Тихонов предлагает внимательно следить за курсом евро к рублю и в этой паре возможны положительные моменты.

«Мы ожидаем, что ряд фундаментальных факторов в 2021 году будут способствовать ослаблению евро относительно доллара. Среди таких факторов — медленное восстановление (по сравнению с США) экономики Еврозоны после кризиса, недовольство ЕЦБ высоким курсом единой европейской валюты, а также проблема высокого уровня госдолга южных стран Европы, который будет выходить на первый план по мере завершения пандемии коронавируса. Ослабление евро относительно доллара будет также способствовать и его ослаблению относительно рубля», — заключает Тихонов из «Открытия».

Финансовый консультант FCP Financial Management Ltd Исаак Беккер не согласен с коллегами. «Если внимательно проанализировать выступление Йеллен и соответственно начислять очки за каждое ее предложение или мысль в пользу слабого или сильного доллара в этом году, то без всяких сомнений перевес будет на стороне слабого доллара», — говорит Беккер.

Главный аргумент в этом состязании — это предстоящие траты из американского бюджета. Однако строить свои прогнозы исключительно на этом выводе достаточно рискованно. «Дело в том, что Йеллен опытный финансист и искусный дипломат, который умеет говорить так, чтобы и законодатели были довольны и рынок, не дай бог, не ополчился против нее. А это означает скрытое признание правоты финансовой политики предыдущей администрации и ожидаемое обещание сделать ее еще лучше», — говорит Беккер.

В сценарии эффективности вакцин и постепенного возврата к нормальной жизни серьезных угроз для рубля нет, возражает Полевой из Lockoinvest. «В ближайшие месяцы по-прежнему есть потенциал для умеренного роста рубля, как минимум, до 72-72,50 за доллар», — прогнозирует он.