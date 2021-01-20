Блинкен: США должны убедить Европу отказаться от «Северного потока --2»

Соединенные Штаты должны задействовать все рычаги давления на Европу, в том числе и не использованные ранее, чтобы убедить власти стран ЕС отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Об этом на слушаниях в Сенате США заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен, передает РИА «Новости».

«Избранный президент полностью поддерживает вас в том, что «Северный поток — 2» — плохая идея», — сообщил он сенаторам.

Блинкен также обещал изучить законодательство, чтобы найти новые инструменты для прекращения строительства проекта СП-2. Убеждение Штатов будет направлено, в том числе, и на Германию.

Во вторник, 19 января, США ввели санкции против компании «КВТ-Рус» и принадлежащему ему судна-укладчика «Фортуна». По словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, Америка вышла за рамки приличий и нарушает нормы международного права.

20 января глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в отношениях США и Евросоюза не исчезнут разногласия с приходом к власти Джо Байдена, ситуация не поменяется «по мановению волшебной палочки».

В то же время он не исключил возможность построения новых отношений между двумя сторонами. «В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту [США]: давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира», — сказал Мишель.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Газопровод проходит от побережья России до Германии через Балтийское море. На сегодняшний день он почти завершен — построено 94%.

Завершить проект в срок помешали американские санкции. Первые из них были введены в декабре 2019 года. Ограничениям подверглись все иностранные партнеры России, которые участвовали в непосредственном строительстве газопровода. Из-за санкций свои работы прекратила швейцарская Allseas — компания отказалась от укладки труб и вывела все свои суда из зоны строительства.

России понадобилось время, чтобы найти альтернативу — судно «Академик Черский». В настоящее время к строительству присоединилось также судно-трубоукладчик «Фортуна».

Американские власти поясняют свои санкции «заботой о Европе», которая, по мнению Вашингтона, может попасть под давление России, если та установит монополию на европейском газовом рынке.

18 ноября журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке призвал Германию готовиться к «похоронам» газопровода «Северный поток — 2» после прихода к власти в США демократа Джозефа Байдена.

В своей статье он отмечал, что это произойдет из-за намерения американских властей ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода.

Журналист сослался на мнение бывшего советника экс-президента Барака Обамы Бенджамина Шмитта, который утверждает, что демократы и республиканцы одинаково негативно настроены к завершению работ на «Северном потоке — 2».

В свою очередь, российский президент Владимир Путин заверял, что проект «Северный поток — 2» сугубо экономический — он не будет использован в политических интересах.

Многие эксперты напоминают, что у американцев много своего сжиженного-природного газа (СПГ), которые они хотели бы продать европейским странам, но он дороже российского.