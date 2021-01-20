«Нестандартная ситуация»: россияне скупают премиальные автомобили

По итогам прошлого года продажи подержанных автомобилей премиальных марок в возрасте до трех лет на авторынке России выросли на 6,1% по сравнению с 2019 годом, сообщается в исследовании «Авито Авто». При этом средняя цена по России таких автомобилей за год выросла на 12,5% и составила по итогам года 2,87 млн рублей.

В рамках исследования была проанализировано изменение стоимости наиболее популярных автомобилей премиальных марок в возрасте до трех лет. Рассматривались модели таких компаний, как

Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Porsche, Land Rover, Volvo, Jaguar, Genesis, Infiniti, Cadillac и Mini.

Аналитики подчеркивают, что премиальные автомобили 2017 года и выше по цене кардинально отличаются от машин других сегментов на вторичном рынке.

«Средняя цена автомобилей премиум-сегмента в возрасте до трех лет в 2020 году на вторичном авторынке в России была в среднем в 10 раз выше, чем у других подержанных машин. При этом темпы роста продаж в этом сегменте почти совпадают с динамикой авторынка в целом», — говорится в исследовании.

Больше всего дорогие автомобили скупают в Москве и Подмосковье: на долю столичной агломерации в прошлом году пришлось 44% продаж таких машин по стране. На втором месте по спросу на автомобили премиум-сегмента Санкт-Петербург и Ленинградская область – на них пришлось в сумме 14% от продаж. На третьей строчке Краснодарский край (9,2% от федеральных продаж).

Татарстан и Ростовская область замыкают пятерку регионов лидеров по уровню спроса на подержанные премиальные автомобили: на долю каждого из этих субъектов РФ приходится более 2%.

Средняя стоимость трехлетних премиальных автомобилей по итогам года оказалась наиболее высокой в Новосибирской области (4,96 млн рублей) и Красноярском крае (3,45 млн рублей). Высоки средние цены подержанных дорогих машин и в Омской (3,31 млн рублей), Иркутской (3,3 млн рублей) и Калининградской (3,15 млн рублей) областях. А самые недорогие машины премиум-сегмента продаются в Воронежской области (2,65 млн рублей), Санкт-Петербурге и пригороде (2,7 млн рублей), а также в Волгоградской области (2,75 млн рублей).

Несмотря на то, что первичный автомобильный рынок в 2020 году упал на 9%, роскошные автомобили в ушедшем году стали предметом дефицита. Причем эта тенденция касается, в первую очередь, рынка новых машин, и она сохранилась в начале 2021 года, подчеркивает генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский.

«В начале года спрос на автомобили премиум-сегмента стал существенно выше, чем планировалось на этот период. Исторически в январе активность покупателей значительно ниже, чем в другие месяцы, но в 2021 году правила меняются», — рассказал «Газете.Ru» Ольховский.

Говоря о расстановке сил на рынке, собеседник отмечает, что в 2020 году в гонке лидеров премиум-сегмента впервые за несколько лет сменился лидер:

Mercedes Benz уступил первенство BMW.

Последняя, по заявлению главы марки в России Штефана Тойхерта, уже в 2021 году может, наконец, принять решение о строительстве собственного завода на территории России. Несмотря на то, что за год цены на автомобили BMW, по данным «Автостата», выросли на 18,6%, в этом году баварская компания рассчитывает снова доминировать на рынке.

Но в течение года ситуация может измениться — Audi приготовил для покупателей беспрецедентное количество новинок в этом году, говорит Андрей Ольховский из «Автодома». Эксперт подчеркивает, что пандемический год принес ограниченный выбор оснащения автомобиля.

«Выбор покупателей зачастую определяет сток автомобилей, которые может предложить дилер. В целом, кастомизация (возможность выбора особенных опций) в прошлом году снизилась до минимума. Это связано со сбоями в поставках и позицией автопроизводителей — сокращать количество вариантов выбора для снижения себестоимости и сроков поставки индивидуальных комплектаций», — рассказал он.

И вторичный автомобильный рынок, и новые машины стали в прошлом году источником потенциальной инвестиции, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. К примеру, на Porsche Cayenne (не старше пяти лет), купленном в начале года, можно было заработать при перепродаже в конце года до полутора миллиона рублей, объясняет Ифанов.

«Ситуация очень нестандартная. Нет новых машин из-за пандемии, по этой же причине скупили ходовые подержанные. В результате и там, и там дефицит и неестественный рост цен. Такая ситуация пока еще сохраняется», — сказал Ифанов.

Сильнее всего за год подорожали бестселлеры премиум-сегмента, таким способом дистрибьюторы своего рода хеджируют свои потери по другим моделям, которые могут образовываться за счет курсовой разницы. К примеру, Mercedes-Benz G63 за последние полтора года подорожал на 20-30% в различных комплектациях, отмечает Ольховский. Аналогичная картина у популярных моделей BMW.

«Но все происходит по рыночным правилам – импортеры очень точно просчитывают спрос и готовность клиентов покупать эти модели по более высокой цене», — полагает глава «Автодома».