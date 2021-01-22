Неурожай и рост цен: на прилавках может появиться картофель класса «эконом»

Картофельный союз выступил с предложением ввести в ассортимент торговых сетей картофель «экономкласса» — калибром от 35 мм до 55 мм, передает «Коммерсант», ссылаясь на слова одного из участников рынка и подтверждение руководителя аппарата союза Татьяны Губиной. По ее словам, отраслевая организация направила свои предложения в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС).

20 января на заседании в Минсельхозе обсуждался резкий рост стоимости картофеля — за год средние цены повысились на 40%, в частности, по причине снижения урожая. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году объем урожая картофеля снизился на 10%, до 6,8 млн тонн относительно 2019 года.

Обычно ритейлеры предъявляют высокие требования по калибровке для каждой партии картофеля, и фермерам приходится сортировать корнеплоды по размерам. Однако, если начать фасовать несортированный картофель, производители смогут экономить на этапе упаковки до 50%, что поможет стабилизовать цены, заметила Губина.

Такую инициативу поддержал крупный производитель картофеля и овощей «АФГ Националь». Там «Коммерсанту» рассказали, что данное предложение позволит ввести в торговый оборот существенный объем качественного картофеля, который сейчас выпадает из него по причине нестандартного размера. В «АФГ Националь» уверены, что это поспособствует ограничению роста себестоимости продукта. Цена на картофель меньшего калибра на 15–20% ниже, уточнил источник издания на рынке.

В АКОРТ заявили, что считают целесообразным провести переговоры о коммерческих условиях поставок картофеля классом ниже, отметив, что

подобные переговоры уже ведутся некоторыми ритейлерами. В Минсельхозе отметили, что включение картофеля калибром 33–55 мм в ассортимент сетей позволит, в частности, расширить предложение продукции для потребителей.

В сети «Верный» «Коммерсанту» рассказали, что не получали предложение производителей, но при этом добавили, что уже реализуют картофель калибром 35–55 мм, и он пользуется спросом у покупателей. В «О'кей» изданию сообщили, сеть получала такие предложения от трех поставщиков, однако договоры с ними заключать не стали.

Недостаток своего картофеля на рынке уже приводит к росту зарубежных поставок. Согласно данным ИКАР, в сентябре—ноябре импорт картофеля вырос с 3,6 тыс. до 15 тыс. тонн год к году. Цифры могут казаться незначительными, однако речь идет о периоде в сезон, когда российского картофеля обычно хватает, отметил гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

По прогнозу ИКАР, в феврале мы увидим высокие объемы импорта, что вызывает дальнейший рост цены, которая уже достаточно высока из-за девальвации рубля. В пресс-службе «Верный» изданию подтвердили, что в феврале в сети появится картофель из Египта, по цене вдвое дороже.

Вслед за «эконом-картофелем» в российских супермаркетах могут появиться дешёвые кривые огурцы, рассказал «Газете.Ru» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Он отметил, что в настоящее время торговые сети выбраковывают огурцы нехарактерной формы, но вопрос изменения стандартов уже находится в проработке.

«Сейчас сети такие огурцы не берут, хотя они такие же по качеству и по вкусу. Мы такие огурцы вынуждены либо списывать, либо выбраковывать, либо отдавать на рынки, где их прекрасно покупают. Мы же в теплице не болванки штампуем: огурцы не могут быть одинаковыми,

— обратил внимание эксперт. — И сегодня мы готовы оставить огурцы калиброванные как некий премиальный продукт. Для кого-то не важна форма: если человек в салат покупает, он может и кривой огурец порезать спокойно, но купить его гораздо дешевле, чем прямой. Пускай у покупателя будет выбор: кто-то готов переплачивать за красоту, кто-то не готов». Прямые же огурцы начнут считаться «премиальными», добавил Глушков.

Вопрос роста цен на продукты питания остается одним из самых актуальных с момента совещания Владимира Путина от 9 декабря, на котором он обратил внимание на подорожание ряда базовых товаров. Глава государства оценил это как попытку подогнать внутренние цены под мировые, отметив, что ситуация с коронавирусом и ослабление рубля в этой ситуации не играют никакой роли.

Так, правительство взялось обсуждать комплекс мер по стабилизации цен. В результате на подсолнечник и зерно появилась экспортная пошлина, ввели квоту на поставку зерновых культур за рубеж, было подписано соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Кроме того, Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных приняли решение зафиксировать предельные розничные цены: на подсолнечное масло — 110 рублей за литр, на сахар — 46 рублей за килограмм. Как утверждает Минпромторг, после фиксации стоимости товаров в стране больше нет предпосылок для увеличения цен на социально значимые продукты.