«Оставить в покое субсидии»: как бизнес борется за сохранение выплат

Член «Опоры России» Мурат Дударев предложил запретить изымать всю субсидию у бизнеса при выявлении нарушений. Он разработал законопроект с поправками в Бюджетный кодекс РФ, которые предполагают лишить органы государственной и муниципальной власти право требовать к возврату всю сумму субсидии в случае нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, передает ТАСС.

«Законодательство устроено таким образом, что органы власти, управляющие процедурами выдачи субсидий и контроля за их расходованием, имеют колоссальное личное усмотрение в вопросе о том, требовать ли им всю сумму обратно в связи с нарушениями или только часть суммы в рамках выявленных нарушений. Оказывается, статья 78 Бюджетного кодекса России и постановление правительства РФ №1492 разрешает чиновникам это делать», — сказал Дударев изданию, отметив, что данное предложение — его личная инициатива как общественного деятеля.

Представитель «Опоры России» объяснил, что при подготовке документа за основу было взято гражданское законодательство, согласно которому с бизнеса не могут требовать возвращения того, что было исполнено им по обязательству до момента изменения или расторжения договора. Однако выходит, что таковой принцип отсутствует в правоотношениях между предпринимателями и государством, поскольку зачастую не имеет значения, в каком объеме допущены нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

«За малейшее нарушение государством осуществляется требование возврата полной суммы субсидии, даже в части той суммы, обязанности по освоению которой <…> были выполнены надлежащим образом», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Дударев добавил, что такой «перекос» в законодательстве часто приводит к прекращению деятельности предпринимателя или банкротству. Он уверен, что предлагаемая норма позволит сохранить многие предприятия и повысит мотивацию предпринимателей к работе с бюджетными средствами.

Предприниматели такую инициативу активно поддерживают:



«Горячо приветствуем эту инициативу. Как и то, что она вышла в публичное поле, будучи направленной напрямую во все органы госвласти. Такой подход нам близок: не нравится – предлагай что-то взамен. И это значит, не зря человек возглавляет региональное Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов», — комментирует предложение Дударева генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

Такая проблема есть, и она критична, указывает руководитель исполнительного комитета МРО «Деловая Россия» Базылев Евгений. Он говорит, что изъятие субсидии — это беда для любого предпринимателя. Рушатся бизнес-планы, срываются сроки, к тому же, часть денег или все — уже потрачены, и их необходимо срочно возвращать.

«Наиболее распространена ситуация, когда, получив субсидию предприниматель не разделяет свои деньги и субсидию. Грубо говоря, он должен построить объект, ему перечисляют деньги, а он часть из них тратит на другие нужды, а со временем докладывает свои средства. По идее объект построен, но бюрократически тут можно углядеть нецелевое расходование. И тут возникает еще большая проблема», — приводит пример эксперт.

Генеральный директор бизнес-образовательной компании «Like Центр» описывает другую ситуацию, в которой можно лишиться субсидии. Предположим, предприниматель получил субсидию на развитие дела, купил станок, необходимый для производства, отчитался о целевом использовании средств. Но из-за того, что ему не удалось достигнуть показателей, указанных в бизнес-плане при оформлении субсидии, возникло основание для ее возврата. С одной стороны, соответствующие условия были прописаны в договорах, но с другой, они лишают владельца бизнеса права на ошибку, разъясняет эксперт.

«Это неправильно. Задача предпринимателя постоянно формулировать и тестировать новые гипотезы. Только так он сможет найти лучшие решения. Определенный процент гипотез не сработает, и это тоже нормально. В России в принципе нетерпимое отношение к людям, совершающим ошибку и поэтому мы боимся рисковать, что, в свою очередь, замедляет развитие»,

— подчеркивает Василий Алексеев.

«Допустить какое-то однократное незначительное нарушение можно несознательно. Мы же понимаем, что нарушить в нашей стране несложно. С кем не бывает. Нарушил – заплатил штраф, в общем, ответил по закону. Но при чем здесь субсидия? Она же уже освоена, и надлежащим образом. Возврат ее задним числом означает фатальные последствия для бизнеса», — продолжает мысль Анастасия Ускова.

Она отмечает, что власти страны много сделали для того, чтобы упростить бизнес-процедуры в части документооборота, отчетности, налоговых процедур, что мы видим на примере нашей деятельности по взаимодействию бизнеса и самозанятых. Собираемость налогов растет, целые отрасли выходят из серой зоны, упрощается весь цикл по поиску сотрудников, их оформлению, оплате вознаграждения, формирования отчетных документов, уплате налогов. Так и здесь: оставив в покое выделенную субсидию мы получим живой бизнес, а не банкротство, повышение мотивации малого бизнеса использовать субсидии, не бояться работать с использованием государственного плеча, уверена Ускова.

Евгений Базылев также обращает внимание на тот факт, что часто отмена выданной субсидии по формальным признакам служит основанием для уже уголовного преследования предпринимателей.

«Поэтому, конечно, тут очень важен четкий и исчерпывающий перечень причин по которым субсидия может быть отменена. Здесь совсем нет места для «личного усмотрения»,

— подчеркивает эксперт.

Пока предпринимателям не так просто взаимодействовать с государством, как хотелось бы. Сложные условия, нередко избыточные требования, громоздкая отчетность выливаются в недоверие бизнеса к мерам поддержки со стороны властей и удерживают предпринимателей от того, чтобы ими воспользоваться, замечает Василий Алексеев. Однако то, что государство смотрит в направлении упрощения и установления простых понятных правил во взаимоотношениях с бизнесом, он считает хорошим сигналом.

«Инициатива в какой-то мере продолжает идею «регуляторной гильотины», призванной улучшить условия для ведения бизнеса в нашей стране. О ней много говорилось в прошлом году. Чем проще бизнесу будет платить налоги, тем выше будут налоговые сборы, чем проще и понятнее требования — тем меньше нарушений. От этого выиграют обе стороны», — резюмирует эксперт.