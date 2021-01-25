Риски регулирования цен: грозит ли России дефицит продуктов

«По мнению департамента аудита экономического развития, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары», — заявили в Счетной палате по итогам экономического мониторинга.

При этом, проанализировав работу механизма, аудиторы отметили, что уже можно говорить о стабилизации либо некотором снижении цен на отдельные продовольственные товары (хлеб, сахар). На конец 2020 года инфляция составила 4,91%, превысив прогноз Минэкономразвития (3,8%) и осенние ожидания Банка России (4,2%), отметили аудиторы. Показатель стал самым высоким за последние пять лет. «Однако

в условиях мирового кризиса, сопровождавшегося заметным ослабление курса рубля, рост потребительских цен в пределах 5% можно назвать умеренным», — считают в Счетной палате.

Механизм сдерживания цен был введен после того, как на совещании с министрами 9 декабря рост цен на продукты питания раскритиковал президент Владимир Путин.

«Говорили: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — сказал тогда президент. После этого проверку необоснованного роста цен в стране начала Генпрокуратура.

Уже в конце декабря был принят законопроект, который позволяет правительству регулировать цены на социально значимые продукты. К социально значимым продуктам относятся говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки. Устанавливать предельные розничные цены на такие товары теперь можно на срок, не превышающий 90 календарных дней, и в случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более с исключением сезонного фактора. Ранее регулирование могло быть введено, если указанные товары подорожали минимум на 30% в течение 30 дней.

Заключенные в конце прошлого года Минсельхозом России, Минпромторгом России и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашения с торговыми сетями и товаропроизводителями будут действовать до конца первого квартала 2021 года. Они коснулись производителей сахара и подсолнечного масла, в них предусмотрено снижение оптовых и розничных цен. Оптовая цена 1 кг сахарного песка ограничена 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. Для подсолнечного масла — соответственно 95 и 110 руб. за 1 литр. Производители в свою очередь должны получить льготы и механизмы, позволяющие сдерживать цены — льготные кредиты на закупки, возможность отмены импортной пошлины на ввоз тростникового сахара, запретительную вывозную таможенную пошлину на семена подсолнечника, квоты на экспорт зерна.

«Тем не менее, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль», — опасаются в Счетной палате.

Какие риски

Гипотетически, риски дефицита действительно существуют — некоторые производители могут захотеть придержать продукцию до повышения цен, ведь регулирование введено как временное решение, пояснил «Газете.Ru» управляющий партнер Agro and Food communications Илья Березнюк. По его словам, в отдельных случаях, например, на зерновом рынке, такая тенденция уже наметилась.

«Сомневаюсь, что это приведет к какой-то глобальной катастрофе в плане дефицита, поскольку по основным базовым товарам обеспеченность находится на хорошем уровне,

— заметил эксперт. — Поэтому говорить о значимом дефиците из-за того, что какое-то количество производителей придержит сырье у себя, преждевременно».

Об этом говорят и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейшие торговые сети, в том числе владеющую сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» компанию Х5 Retail Group, «Азбуку Вкуса», «Ашан», «Магнит» и другие.)

«Запасы продукции в крупнейших торговых сетях АКОРТ по всем социально значимым товарам поддерживаются, как и в течение всего прошлого года, на высоком уровне, гарантирующем удовлетворение любого покупательского спроса, — сообщил «Газете.Ru» представитель ассоциации. — Каких-либо затруднений в поставках продукции в рамках соглашения или резких скачков спроса сети, входящие в АКОРТ, не фиксируют». Сейчас к соглашению присоединились уже более 8,3 тыс. компаний и осуществляющих поставки и розничную продажу продукции организаций, уточнили в АКОРТ.

В Минсельхозе не прогнозируют дефицита продовольствия, сообщили ТАСС в ведомстве. «Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия», — прокомментировали в пресс-службе.

Риски возникновения действительно негативной ситуации на рынке появятся в случае, если в условиях регулирования цен произойдет очередная девальвация рубля и из-за этого вырастет себестоимость производства, считает Илья Березнюк из Agro and Food communications.

Все предыдущие попытки регулирования цен сопровождались сокращением ассортимента и возникновением локального дефицита на полке, напомнил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. По мнению эксперта, такие риски в случае некорректного управления механизмами ценового регулирования есть и сегодня.

«Есть риски, что поставщики, как мелкие, так и крупные, на протяжении года работающие на грани рентабельности, при некорректном регулировании цен, в том числе распространении данного механизма на новые категории, просто не смогут обеспечить поставки и будут вынуждены уйти с рынка», — пояснил он.

В текущей экономической ситуации государству необходимо принять меры, направленные на повышение доходов населения, в том числе оказание адресной помощи малоимущим гражданам, уверены в Руспродсоюзе. Это могло бы стать отличной альтернативой регулированию цен, исключило бы риски ухода с рынка тех или иных игроков и имело бы более позитивные эффекты для потребителей, заключили там.