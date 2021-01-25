Первый российский электромобиль переделают в грузовик

В конце 2020 года петербургская компания «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab), сотрудники которой связаны с СПбПУ, представила в московском «Экспоцентре» электромобиль «Кама-1». Собственную разработку она назвала «первым российским электрическим смарт-кроссовером».

Та машина был хетчбэком, а сейчас у CompMechLab в разработке седан и грузовик «Кама-1», сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Платформы Национальной технологической инициативы» (НТИ), которая выступила в роли партнера проекта.

«Автомобиль «Кама-1» — это не одиночный проект, это проект-платформа, на которой в течение 2021 года будут показаны разные типы автомобилей, включая седаны, включая грузовые варианты, которые будут реализовываться уже с разными автомобильными производителями, как российскими, так и зарубежными», — цитирует агентство пресс-службу.

В НТИ уточнили, что пока речь идет не о реальном воплощении седана и грузовика «Кама-1» в ходовой макет либо предсерийный прототип, а о компьютерном проектировании и моделировании. Все будет зависеть от того, удастся ли найти для этих машин заказчика.

«Мы хотели бы, чтоб в этом году у нас появились в продолжение проекта новые кузовы этой модели. Соответственно, вопрос в партнере, — рассказал «Газете.Ru» руководитель пресс-службы НТИ Юрий Сушинов. —

Есть автомобиль «Кама-1», который создан по заказу индустриального партнера «КамАЗа».

Образец передается, и партнер выпускает или не выпускает его — на свое усмотрение. Соответственно, у седанов и грузовиков тоже должны быть индустриальные партнеры, будет это «КамАЗ», российская или зарубежная компания, мы сказать не можем».

Собеседник отметил, что в роли партнера может выступить и любой иностранный заказчик (китайская, немецкая или американская автокомпании). В этом году седаны и грузовики на основе «Камы-1» будут реализованы как «демонстрация работы инженерной мысли, но не живого готового образца», заметил Сушинов.

В пресс-службе компании «КамАЗ», которая выступает в роли заказчика разработки «смарт-кроссовера» сообщили, что

надеются на основе «Кама-1» создать свою линейку легких коммерческих автомобилей (LCV).

Впрочем, конкретных планов по реализации этого проекта пока нет, уточнил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель пресс-службы завода Олег Афанасьев. Гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин говорил журналистам, что производство электромобилей начнется не ранее 2023-2024 года.

Представляя свою разработку, главный конструктор «Кама-1» и руководитель Центра Научно-технологической инициативы СПбПУ Олег Клявин сообщал, что этот «смарт-кроссовер» — результат работы с «КамАЗом» и Минобрнауки и все решения в нем исключительно отечественные.

По информации газеты «Авторевю»,

на проект электромобиля уже выделено 210 млн рублей, из них 150 млн рублей — грант Министерства образования, а оставшиеся 60 млн рублей — вклад «КамАЗа».

Электрокар спроектирован на модульной платформе, с несущим кузовом, каркасной надстройкой и пластиковыми наружными панелями. В машине предусмотрены две подушки безопасности, причем водительская смонтирована не в руле, как у всех автомобилей, а в крыше. В центре же рулевого колеса располагается планшет борткомпьютера.

В движение машину приводит электродвигатель мощностью 109 лошадиных сил, смонтированный на задней оси. Запаса литий-ионной тяговой батареи емкостью 33 кВт∙ч, по уверениям создателей электрокара, хватит на 300 км пробега в идеальных условиях и на 200 км — в обычных. Максимальная скорость машины — 150 км/ч.

Все эти характеристики — теоретические, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Для поддержания определенных компетенций в области инжиниринга, прототипирования, 3D-моделирования, проектно-сметной работы в российских вузах такие экспериментальные автомобили — хороший путь, но ничего серьезного с точки зрения автопрома в этом нет, отмечает он.

«Автомобиль состоит из десятков тысяч деталей. Чтобы его спроектировать, нужно объединить в сжатый отрезок времени около сотни узких инженеров и специалистов в одном конструкторском бюро.

К примеру, кузовщик должен взаимодействовать с интерьерщиком, программист-математик — с разработчиком ПО, и все они должны учитывать согласованные с заводом чертежи», — объясняет автоэксперт.

По его словам, под автомобиль уже должна быть готова целая номенклатура автокомпонентов, которую обсчитали экономисты с учетом сотни входящих аспектов. Часть инжиниринговых работ будут на аутсорсинге, он приводит в пример марку Aurus, для которой на стороне могло быть заказано до 70% изысканий на этапе НИОКР.

«Если всего этого нет, то не нужно заблуждаться и говорить, что кто-то создал первый российский электромобиль. Есть проектная работа, которая пока ничем более масштабным, нежели ходовой макет, не увенчалась, — говорит Ифанов. — И тут, конечно, логичный вопрос: Мы действительно создаем автомобиль или балуемся, тратя немалые деньги?»

Спроса на электромобили в России пока тоже нет. По данным агентства JATO Dynamics, за 11 месяцев прошлого года рынок электрокаров хоть и увеличился на 72% к аналогичному периоду 2019 года, но в абсолютных значениях числа все еще незначительные — 524 новых электромобиля.

Компания CompMechLab не ответила оперативно на вопросы «Газеты.Ru» о планах на 2021 год.