Остаточная стоимость: какие машины не теряют в цене

По итогам 2020 года абсолютным лидером рейтинга остаточной стоимости автомобилей, возраст которых не превышает три года, стал корейский кроссовер Hyundai Creta. Обладатели этой машины, купившие ее в 2017 году, сейчас при перепродаже могут выручить 90,3% от ее первоначальной стоимости. Такие данные содержатся в исследовании сервиса «Правильная цена» и аналитического агентства «Автостат Инфо», предоставленном «Газете.Ru».

На втором и третьем месте оказались две модели Mazda: кроссовер CX-5 и седан 6-й серии. В первом случае при продаже трехлетнего «паркетника» автовладелец выручит 88,6% от первоначальной стоимости, а при реализации седана — 84,5% от цены новой машины в 2017 году. Четвертую строчку занял еще один представитель сегмента SUV — Toyota RAV4 (84%),

а замыкает пятерку самых выгодных для перепродажи подержанных машин Kia Sorento (82,73%).

Модель Kia Sorento лидирует и в своем классе — средние кроссоверы и внедорожники, опережая Volkswagen Touareg (79,2%) и Toyota Land Cruiser Prado (76,9%). В малом классе бюджетных автомобилей первенство у трехлетнего седана Volkswagen Polo (82,7%), хотя нельзя сказать, что Hyundai Solaris (82,4%) и Renault Logan (82,1%) значительно отстают.

Среди больших кроссоверов и внедорожников самая высокая остаточная стоимость у единственной в рейтинге американской модели — Chevrolet Tahoe (73,4%), далее с небольшим отрывом следуют Toyota Land Cruiser 200 (72,7%) и Mitsubishi Pajero (72,4%). В гольф-классе выгоднее всего вкладываться в модель Kia Ceed (79,4%), за ней следуют Toyota Corolla (77,5%) и Skoda Octavia (77,4%).

Высокие места в рейтинге остаточной стоимости напрямую связаны с качеством автомобилей,

отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, цены у трехлетних машин наиболее высокие на вторичном рынке, поскольку они в течение этого срока находились на сервисном и гарантийном обслуживании у официального дилера автокомпании. Соответственно, все сервисные операции выполнялись в соответствии с регламентами завода-изготовителя, а замена расходников или проблемных узлов и агрегатов осуществлялась только с использованием оригинальных запчастей.

«Для клиента история эксплуатации трехлетнего автомобиля прозрачна. Это позволяет продавцу ставить довольно высокую цену перепродажи»,

— говорит «Газете.Ru» эксперт.

В то же время некоторые компании настолько стараются превзойти конкурентов, что на машины этих марок появляется высокий спрос на вторичном рынке, в то время как продажи новых автомобилей могут быть средними. В пример Бургазлиев приводит компанию Mazda, которая за несколько последних лет совершила технологический рывок, и, работая в массовом сегменте, приблизилась в некоторых аспектах к премиум-маркам.

«Если мы говорим про последние поколения Mazda 6 и кроссовер CX-5, то это принципиально новые, более совершенные машины по ходовым качествам, материалам отделки салона, эргономике, ездовым характеристикам. Для Mazda это очевидный прорыв. Поэтому и высокая остаточная стоимость у машин бренда», — поясняет специалист.

Премиум

Если в массовом сегменте стоимость перепродажи трехлеток довольно высока, то в премиальном возможность выручить хорошую сумму за свой подержанный автомобиль ощутимо меньше.

Он теряет около трети от первоначального чека у дилера.

Так, в среднем классе премиальных автомобилей даже лидер категории — седан Audi A4 — позволит выручить лишь 70,7% при перепродаже, следом идут Volvo S60 (70,1%) и Mercedes-Benz C-class (69,6%). В бизнес-классе первенство у Lexus ES (75%), а «серебро» и «бронза» у Volvo V90 Cross Country (70,8%) и BMW 5-series (69%) соответственно.

В отряде средних внедорожников и кроссоверов премиум-класса первое и второе место у двух моделей Lexus: «паркетника» RX (79,2%) и рамного внедорожника GX (76,3%). А закрывает тройку лидеров спортивный Porsche Cayenne (75,6%). Лучший с точки зрения остаточной стоимости в категории «большой кроссовер и внедорожник» — Audi Q7 (76,3%), за ним идут Lexus LX (74,2%) и Mercedes-Benz GLS-class (67,5%).

Всего в исследовании «Автостат Инфо» было проанализировано 37 марок и 153 модели, которые продавались в России в 2017 году новыми. Марки были разделены на массовый и премиальный сегменты, а также на группы в зависимости от того, к какому классу относилась та или иная машина. В массовом сегменте наибольшее количество «призов» собрала Toyota (6 призовых мест в рейтинге), второе место поделили между собой Kia, Hyundai и Volkswagen.