Дефицит комплектующих: как вырастут цены на электронику

Электроника российского производства может заметно вырасти в цене, пишут «Известия», ссылаясь на информацию от опрошенных компаний.

Представители отрасли объяснили, что разработчиков затронул мировой дефицит полупроводниковых микросхем, который влечет за собой рост издержек, и они могут сказаться на рыночной стоимости продукции.

По словам генерального директора GS Nanotech Олега Кима, основной вклад в появление дефицита микросхем принадлежит мировым лидерам рынка потребительской электроники. Крупнейшие компании начали наращивать заказы на различные детали на фабриках по производству полупроводников в момент, когда появились первые признаки нехватки компонентов во время первой волны COVID-19, пояснил эксперт.

Таким образом поставщики пытались обеспечить себе профицит компонентов, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры, который в 2020 только рос, так как большинство людей люди были вынуждены работать и учиться из дома. По мнению Олега Кима, такое лавинообразное увеличение заказов стало основной причиной дефицита компонентов.

Как считает генеральный директор Mobile Inform Group Константин Манцветов, на ситуацию могла также повлиять торговая война США и Китая.

«Заблокировав продажу чипов от того же Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. [одного из ведущих мировых изготовителей] для крупнейших полугосударственных компаний Китая, США вынудили таких гигантов, как Huawei и ZTE, закупать сырье про запас со сроком аж на один-два года, чтобы снизить риски»,

— объяснил Константин Манцветов «Известиям», добавив, что дополнительную нагрузку на тайваньские фабрики оказывает и растущая в мире популярность 5G.

Дефицит компонентов предсказуемо отразился на рынке электроники, заметил Олег Ким. Согласно его информации, производители чипов отреагировали на спрос, и в декабре 2020 года TSMC отменил оптовые скидки для основных игроков, в числе которых Apple, АMD, Nvidia и не только.

Примечательно, что у российских компаний объемы закупок микросхем пренебрежительно малы по сравнению с крупнейшими глобальными корпорациями, уточнил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

Так, российские разработчики и производители электроники терпят задержки в поставках комплектующих, переносят сроки реализации проектов, что может быть чревато многомиллионными неустойками. И эта проблема касается сотен отечественных компаний, добавил эксперт.

Вендоры подтверждают наличие трудностей. По словам директора департамента сквозного управления проектами «АТБ Электроника» Степана Фионова, в прошлом году были проблемы со сроками поставки размещенных заказов, и в наступившем эксперт предвидит ухудшение. Как отметил Олег Ким, российским производителям в поставках никто не отказывает в открытую, но сроки меняются в сторону увеличения, как в целом и для всех остальных заказчиков. В среднем задержки составляют две-три недели, добавил Константин Манцветов.

В сложившихся условиях у российских вендоров заметно возрастают издержки, подчеркнул Иван Покровский.

«На десятки процентов завышаются цены редких компонентов на складах поставщиков, приходится оплачивать услуги брокеров, которые ищут и перепродают остатки деталей со всего мира, растут инвестиции в редизайн продуктов, позволяющий собирать устройства из доступных материалов. В конце концов приходится тратиться на проверку комплектующих от непроверенных дистрибьюторов»,

— привел примеры эксперт. Он отметил, что в этом случае компании часто получают контрафактные компоненты, тем самым рискуя качеством своей продукции и репутацией надежного производителя. В итоге дополнительные издержки компании могут исчисляться двузначными цифрами, предупредил Покровский.

Расходы на закупку компонентов выросли на 20–30%, иногда нужных деталей и вовсе нет в продаже, сообщил «Известиям» разработчик бытовой электроники и смартфонов INOI.

«Многие продукты дорожают на 20—30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально», – уверен технический директор INOI Владимир Якушев.