Гибридный формат: как будут работать компании после отмены «удаленки»

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 января подписал указ о послаблении антикоронавирусных ограничений. В частности, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестает быть обязательным и обретает рекоменда­тельный характер.

«Возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» — остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций», — сообщается на официальном сайте градоначальника.

Согласно опросу, который провел сервис по поиску работы SuperJob, вернуть всех сотрудников с «удаленки» собираются 25% компаний. 32% компаний планируют оставить всех «удаленщиков» трудиться дистанционно, а еще 34% хотят вернуть работать на территории работодателя лишь часть сотрудников. 9% респондентов затруднились дать ответ.

В декабре сервис hh.ru проводил опрос, из которого выяснилось, что 27% компаний их тех, которым весной 2020 года пришлось полностью или частично перейти на дистанционный формат работы, сохранили «удаленку». 41% столичных компаний к этому моменту вернули сотрудников в офисы. Среди региональных компаний эта доля составила 54%, рассказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

При этом она заметила, что более чем у половины компаний (59%), чьи сотрудники хотя бы частично работают удаленно, не было четкого понимания, когда планируется возвращать сотрудников на рабочие места. 22% не планируют возвращать сотрудников с удаленного формата работы вовсе. 15% надеялись, что смогут вернуть сотрудников на рабочие места в марте-апреле этого года, а еще 4% ориентировались на май-июнь 2021 года.

К концу 2020 года дистанционная работа стала для россиян привычным форматом — компании и сотрудники быстро адаптировались к удаленному формату, отмечает директор по персоналу и организационному развитию «Работы.ру» Юлия Санина. По ее оценке, вакансий с пометкой «удаленная работа» за год стало на 44% больше, чем в 2019 году; этот тренд сохранится на многие годы и трансформируется.

При этом она обращает внимание на тот факт, что не все компании готовы массово переводить своих сотрудников на «удаленку».

«Более актуальным в 2021 году становится гибридный характер работы: сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько — удаленно. Так у людей появится возможность брать подработку с гибкой оплатой»,

— поясняет Санина, добавляя, что компаниям такой проектный подход поможет снизить затраты на содержание офисов и инфраструктуру, а также откроет новые горизонты для привлечения сотрудников и экспертов, недоступных для локального найма.

Об этом же говорит управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. В компании также считают, что в ближайшей перспективе наиболее распространенным рабочим форматом станет гибридный, приводя в пример вариант, при котором часть сотрудников работает в офисе, а другая — удаленно. «Бизнес сможет серьезно экономить на офисном пространстве, часть сотрудников, которые так и не смогли подстроиться под дистанционный рабочий режим, вернутся в привычный офис, а другая часть команды сможет работать в любой локации», — рассуждает эксперт.

Действительно, большая часть представителей компаний, опрошенных «Газетой.Ru», заявляют, что в ближайшее время планируют сохранить гибридный формат работы. В основном, по расписанию 1-2 встречи в неделю планируют работать коммуникационные и digital-агентства («Интериум», Influence Yo, Win2Win Communications). При необходимости в офис будут приезжать сотрудники образовательных, консалтинговых и юридических компаний (Webinar Group, Oberon, Business Speech, юридическая фирма «Стратегия»). О том, что продолжат работать удаленно, но в более долгосрочной перспективе рассматривают гибридный формат работы, заявили в компании «Авито». Некоторые компании планируют вернуть в офис сотрудников, чьи обязанности более всего требуют непосредственного присутствия, а остальных оставить на «удаленке» или предоставить им возможность приезжать на свое усмотрение (онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», продуктовая IT-компания «Инфомаксимум», группа компаний SRG).

«Несмотря на то что решение московских властей о переводе 30% сотрудников теперь носит рекомендательный характер, наша компания пока менять формат работы не будет. Бизнес-процессы под новые реалии уже перестроены и налажены, компания работала и продолжает работать в полную силу (даже принимает новых сотрудников, и часть из них тоже временно выполняет обязанности на «удаленке»), смешанный формат не мешает осуществлению поставленных задач»,

— сообщает президент Европейской Юридической Службы Сергей Бекренев.

Работать дистанционно продолжит и финансовая онлайн-платформа Webbankir:

«Практика показала, что эффективность работы не только не уменьшилась, а даже возросла за счет отсутствия ненужных встреч, сотрудники не тратят время на дорогу и в целом более лояльны и мотивированы работать на результат. В офисе периодически работают лишь 5-10% сотрудников, работа которых напрямую связана с бумажным документооборотом и корреспонденцией. Это сотрудники юридического отдела, бухгалтерии и ресепшн. Причем даже они не обязаны находиться на месте пять дней в неделю с утра до вечера», — рассказывает генеральный директор Webbankir Андрей Пономарев.

О своем намерении по возможности возвращать сотрудников на офисные места заявили Московский Кредитный Банк (МКБ) и транспортная компания «Байкал-Сервис». Так, директор по персоналу МКБ Алена Ефремова рассказала, что сейчас около 50% сотрудников банка работают удаленно. По ее словам, чтобы обезопасить работников, клиентов и партнеров от риска инфицирования, банк принял решение пока не выводить сотрудников в офис.

«После снятия всех ограничений МКБ перейдет на новую операционную модель, которая предусматривает, что, минимум, 30% сотрудников банка будут и дальше работать в удаленном формате. Решение о том, кто сможет работать дистанционно, будет приниматься непосредственным руководителем по согласованию с менеджментом банка. Должности будут разные, так же как и периодичность: кто-то будет работать в офисе 1-2 раза в неделю, кто-то – 3-4. Такой формат работы будет касаться тех функций, где удаленный режим работы возможен», — раскрыли свои планы «Газете.Ru» в МКБ.

Сотрудники транспортной компании «Байкал-Сервис» вернутся в офис, но постепенно, отметила директор по персоналу Татьяна Козлова. Для того, чтобы осуществить бесшовный переход на прежний формат работы, в течение определенного промежутка времени (ориентировочно, февраля) в компании будут использовать гибридный формат работы, постепенно сокращая количество рабочих дней на удаленной работе.

Что касается экономического влияния, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что, поскольку действовавшие в Москве ограничения в конце 2020 — начале января 2021 года были достаточно мягкими и не сильно затронули бизнес, логично предположить, что их отмена в целом не окажет значительного воздействия на экономику города.

«Предприятия, которые отправили треть сотрудников на удаленку, конечно, будут возвращать сотрудников в офисы, и прежде всего, это будут предприятия, где, например, важно личное присутствие клиентов, например, в банковской, финансовой, юридической сфере, ремонтных услугах, телекоммуникациях», — полагает эксперт, прогнозируя, что качество работы этих предприятий на этом фоне будет улучшаться.