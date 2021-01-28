Не нужен берег сейшельский: российские компании потеряли интерес к офшорам

Коммерсанты, зарабатывающие деньги в России, все меньше хотят регистрировать головные компании в офшорных зонах, об этом свидетельствует исследование базы «Картотека» (есть у «Газеты.Ru»). Аналитики финансового агрегатора проанализировали статистику регистраций российских фирм в привязке к их иностранным собственникам — юридическим лицам.

Статистика охватывает трехлетний временной промежуток (2018, 2019 и 2020 год), в нее вошли не только страны с популярными офшорными зонами, но и государства, из которых в Россию активно приходит иностранный бизнес. Так, согласно, исследованию, за 2018 год в стране была зарегистрирована 2931 компания с юрлицом — иностранным собственником,

в 2019 году этот показатель снизился на 23% (до 2247 шт.), а в 2020 году упал еще в полтора раза (1443 шт.).

«Сравнивая значения параметров по годам, видно заметное снижение количества аффилированных компаний за последние три года. Очевидно, развитию такой тенденции способствовала пандемия COVID-19», — полагают аналитики «Картотеки».

Первенство среди стран с наибольшим числом аффилированных с российским юрлицами компаний в рассматриваемый трехлетний период занимает Кипр. В прошлом году было зарегистрировано 125 фирм, подконтрольных кипрским организациям, что почти вдвое ниже показателя 2019 года и втрое результата 2018 года. Число российских «дочек» с головными офисами на Сейшельских островах (22 шт.) упало на 77% в сравнении с 2019 годом и в 13 раз в сравнении с 2018.

Традиционно притягивающая крупный российский бизнес Великобритания в рейтинге расположилась на третьей строчке — там за прошлый год было зарегистрировано 62 головных офиса, что на 22% меньше показателя 2019 и в 3,5 раза меньше 2018 года.

Как уже было сказано, не все компании в рейтинге регистраций юрлиц с иностранным участием имеют явную связь именно с зонами благоприятного налогового климата.

Занимающая четвертую строчку списка Германия таковой если и является, то в наименьшей степени. В 2020 году связь с компаниями ФРГ показали 54 новые фирмы (меньше на 34%, чем в 2019 году, и на 41% — к 2018 году).

Замыкает пятерку стран, чьи компании чаще всего становятся учредителями организаций на территории Российской Федерации, Белоруссия. За год она даже показала двукратный (и трехкратный к 2018 году) рост регистраций «дочек» своих компаний в союзном государстве (96 шт.).

Регистрация белорусскими компаниями «дочек» в России, конечно же, не связана с офшоризацией бизнеса, рассуждает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. А вот юрисдикцию на Кипре или в Великобритании российские фирмы могут выбирать для того, чтобы выводить деньги, проводить налоговую очистку, а затем снова инвестировать в РФ, отметил он.

«Речь идет не о «схемах», а о регистрации в РФ дочек реальных белорусских производственных и/или производственных компаний. Учитывая, что Россия — основной внешнеэкономический партнер для Белоруссии, стабильно занимающий около 50% внешней торговли, вполне естественно, что белорусские предприятия, ориентированные на российский рынок, открывают тут свои представительства», — сказал «Газете.Ru» Иосуб.

Налоговые реформы последних лет и продвигаемая властями страны деофшоризация капиталов начинают постепенно приносить плоды,

считает доктор экономических наук профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец. Среди таких мер — пересмотр Россией соглашений об избежании двойного налогообложения с офшорными странами, заявительная форма подоходного налога при большом доходе.

Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития активизировала борьбу с размыванием компаниями налоговой базы, также в целом усилилось давление мирового сообщества на офшоры. К 2023 году сделать свой реестр публичным пообещала одна из самых закрытых налоговых «гаваней» — Британские Виргинские острова.

В то же время Борис Хейфец обратил внимание на данные Центробанка, согласно которым за семь месяцев 2020 года чистый отток капитала из страны вырос в 1,5 раза (до $35 млрд).

«Уменьшился и ввоз капитала, в прошлом году приток прямых инвестиций составил $1,4 млрд, что в 20 раз меньше, чем в 2019 году — минимум с 1994 года. На мой взгляд это более страшная цифра, поскольку у нас шел так называемый round tripping capital, когда деньги вывозятся в офшоры, там уплачиваются минимальные налоги и после этого деньги возвращаются в страну», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» экономист.

Общая политическая атмосфера внутри и вокруг страны также играет на пользу властям, пугая российских бенефициаров потенциальными западными санкциями, полагает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.

«История с иностранными агентами сильно влияет, некоторые боятся, что коммерческие структуры из-за этого каким-то образом будут меняться», — пояснил «Газете.Ru» Богданов.