Старым грузовикам закрыли доступ в Петербург

О том, что в Санкт-Петербурге начал действовать запрет на въезд грузовиков весом более 8 тонн с экологическим классом моторов «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2», сообщил комитет по благоустройству города. В Смольном подчеркнули, что для этого были внесены изменения в региональное постановление правительства «О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге», которые вступили в силу с 28 января 2021 года.

«Шум большегрузов мешает горожанам, выхлопы значительно загрязняют воздух. Регулировать движение грузового транспорта по дорогам города можно за счет ограничения проезда таких машин в жилых районах, — сообщает пресс-служба мэрии. —

В соответствии со вступившими изменениями по дорогам Петербурга прекращено движение большегрузов, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 8 тонн ниже экологического класса «Евро 3».

Это позволит снизить выбросы вредных и загрязняющих веществ».

В комитете уточнили, что Санкт-Петербург стал первым регионом в России, «где введены такие требования к экологическим характеристикам грузового транспорта». Чиновники уверяют, что подобные изменения напрямую коррелируют с целям национального проекта «Экология». В то же время пропуски, выданные ранее грузоперевозчиками для проезда в административных границах города, сохранят свою легитимность в пределах срока их окончания, несмотря на экологический класс транспорта.

На заседании по поводу экологического барьера, по словам властей, присутствовали грузоперевозчики города и представители уполномоченного по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге, американской торговой палаты в России и ассоциации «Грузавтотранс».

Однако столь серьезное ограничение все же застало врасплох многих водителей грузового транспорта,

сообщил «Газете.Ru» руководитель межрегионального профсоюза водителей профессионалов (МПВП) Александр Котов. По его словам, многие индивидуальные предприниматели, которые занимаются частным извозом, узнали об этом только сейчас.

Собеседник издания подчеркнул, что в Санкт-Петербурге сразу же вводятся очень серьезные ограничения, даже более жесткие, нежели сейчас действуют в Москве. В столице с 2015 года грузовики с экологическим классом двигателей ниже «Евро-3» могут свободно проезжать по городу, за исключением территорий внутри Третьего транспортного кольца, а коммерческие автомобили грузоподъемностью свыше 1 тонны с моторами ниже «Евро-2» не могут въезжать на МКАД и за его внутренние границы.

«Они нашли самый удобный момент, когда люди еле-еле выживают из-за кризиса, вводят какие-то драконовские санкции. Потерпели бы, когда закончится вся эта история с коронавирусом», — прокомментировал «Газете.Ru» Александр Котов.

По словам лидера профсоюза дальнобойщиков, такие необдуманные решения приведут к краху бизнеса многих индивидуальных предпринимателей, занятых в перевозках.

Накануне о необходимости введения зон запрета для движения автомобилей экологического класса «Евро-3» и ниже заявил Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Правозащитники сослались на якобы поступающие просьбы горожан и сообщили, что их инициатива уже нашла поддержку в московском правительстве.

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека получил письмо мэра Москвы Сергея Собянина, в котором выражается поддержка предложения правозащитников по ограничению движения легковых автомобилей низких экологических классов», — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Причем в Совете говорят не просто о грузовом транспорте, а об всех автомобилях, включая легковые машины горожан и гостей столицы.

Не упоминаются никакие скидки для пенсионеров, инвалидов или ветеранов, обладающих, к примеру, довольно старыми автомобилями.

В СПЧ приводят статистику, согласно которой в 2016 году суммарная доля автомобилей в крупных городах с моторами «Евро-3» и ниже составляла 40%.

Всего же, по данным аналитического агентства «Автостат», практически 60% легкового автопарка России не проходит экологический барьер «Евро-3». Это означает, что владельцы таких машин не смогут ездить по Москве.

Подобные инициативы в корне неправильные, поскольку создают дискриминацию среди россиян, убежден экс-депутат Госдумы, лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Он считает, что необходимо либо вводить тотальный запрет на неэкологичный транспорт и государству помогать гражданам от него избавляться, либо не создавать подобного неравенства.

Вводя запреты на де-факто старые автомобили, власти порождают опасный прецедент реального расслоения гражданского общества страны на страты и классы.

«Как они это себе представляют? Положим, едет молодой человек на Lada Priora, коих еще сотни тысяч на дорогах страны, и вдруг видит знак запрета на проезд его машины и камеру ГИБДД, которая готова к видеофиксации. А какой-нибудь нувориш на Maybach проезжает под этот знак. Знаете, какая пролетарская ярость будет у этого человека? Я думаю, люди, которые это придумали, не до конца понимают, в какой исторический момент и в какой стране они проживают», — рассуждает Ифанов.