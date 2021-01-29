ИИ предсказывает рост: что будет с ценами на квартиры в 2021 году

В 2021 году цены на жилую недвижимость в России могут вырасти еще в среднем на 20%, подсчитал разработанный инвестиционной компанией Realiste искусственный интеллект. Согласно прогнозу, в некоторых городах рост может достичь 30%.

Для проведения анализа цен на недвижимость ИИ проверил сделки на рынке России с мая 2020 года. По его оценке, основной рост придется на Санкт-Петербург и Краснодар — до 30%, Сочи (29%), Казань и Нижний Новгород (по 23%), а также Москву (21%) и Калининград (20,5%). В какой-то момент стоимость недвижимости достигнет критических значений, и после этого спрос наконец начнет снижаться, отмечается в прогнозе.

В качестве причин повышения цен указываются низкие ставки по ипотеке, сокращение ставок по вкладам и растущий фондовый рынок.

По данным Realiste, менее чем за 9 месяцев 2020 года рост стоимости недвижимости по разным городам составил уже 20-30%, и есть все шансы, что тенденция продолжится и в 2021 году, поскольку предпосылок для изменения ситуации нет.

Несмотря на активное развитие технологического прогресса, иногда даже искусственный интеллект может ошибаться в прогнозах, предупреждает руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

«Мы бы не стали полностью исключать подобное развитие событий с ростом цен, однако оцениваем вероятность такого сценария как низкую. В настоящий момент количество потребителей, которые планируют инвестировать свои активы в недвижимость с целью их сбережения или увеличения, постепенно снижается, поскольку многие из них уже осуществили запланированные вложения и приобрели жилье», — объясняет свою точку зрения эксперт.

Об этом же говорит и совладелец Группы «Родина» Владимир Щекин. По его словам, в 2021-м уже не будет такого ажиотажного жилищного спроса, и рынок на время замрет, поскольку на это есть несколько причин. Во-первых, покупательская способность населения не безгранична, а серьезного роста доходов россиянам 2021 год не сулит. Во-вторых, многие из тех, кто хотел решить квартирный вопрос, уже приобрели недвижимость — статистика показывает, что банки выдали огромное количество ипотек в 2020-м. В качестве третьей причины Щекин указывает тот факт, что повышенный спрос был спровоцирован в том числе льготной ипотечной программой, срок действия которой ориентировочно закончится 1 июля 2021 года. Но даже если ее продлят, влияние пониженных ставок на рынок будет все равно не таким сильным, как в 2020 году, добавляет эксперт.

Безусловно, повышения цен на недвижимость стоит ожидать, но нужно учитывать факторы, которые напрямую зависит от человеческих решений, а не от чистой статистики, утверждает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

«Первый — сроки действия льготной ипотеки, которая остается, особенно для регионов, драйвером роста. Второй фактор — рост объемов нового предложения. Если девелоперы будет сдерживать вывод новых объектов, это позволит им поднимать стоимость. Однако даже с учетом плановых повышений, связанных с выходом на новый этап готовности объектов, цифры в 20-30% кажутся нам завышенными», — считают в VSN Realty. Глазунова также напоминает, что ориентироваться стоит на горизонт прогнозирования в полгода, и сейчас «Рубикон» для рынка — это официальная дата срока льготной ипотеки. Так, до июля в VSN Realty ожидают рост в диапазоне 7-15% для проектов разных форматов и ценовых ниш. О тех же факторах говорит и директор по маркетингу и продажам ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Согласно его прогнозу, рост составит не более 10%.

Но так или иначе, доступнее квартиры в 2021 году не станут, уверен Владимир Щекин. Он считает, что отката к старым ценам уже не произойдет, они продолжат плавный рост в силу продолжающегося колебания курса валют, снижения процентных ставок по депозитным вкладам и сохраняющейся пока экономической неопределенности.

«Конечно, цены не взлетят на 30% (такого не было даже в 2020-м). Пиковый порог составит, по нашим прогнозам, 10-15%. Тем, кто еще не приобрел недвижимость, не стоит ждать у моря погоды в надежде на снижение. Ждать снижения цен вообще не стоит — можно только надеяться, что они не будут стремительно расти», — предупреждает эксперт, добавляя, что только через несколько лет, когда экономическая ситуация более-менее стабилизируется, некоторые квартиры на вторичном рынке могут подешеветь: в старом жилом фонде, с неудачными планировками. И это произойдет только за счет выхода на рынок более интересных и качественных проектов, которым покупатели будут отдавать предпочтение.

По мнению Дмитрия Алексеева, снижение цен маловероятно произойдет в ближайшем будущем, однако замедление роста до значений, не превышающих уровень инфляции, может произойти уже в следующем году.

«Квартиры на первичном рынке Москвы в 2021 году, скорее всего, подорожают. Восстановление предложения, которое ожидается во втором полугодии, приведет к сглаживанию цен — стоимость жилья увеличится, уменьшится или останется на прежнем уровне в зависимости от локации и еще множества факторов (размер ключевой ставки ЦБ, скорость восстановления российской и мировой экономики после коронакризиса, рост реальных доходов и многое другое)», — отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

По прогнозам компании, к концу года средний квадратный метр на рынке новостроек будет выше в цене на 5-8%. При этом эксперт обращает внимание на тот факт, что умеренное и постепенное удорожание жилья – это позитивный процесс для строительной отрасли, в частности, для экономики вообще, а снижение стоимости жилья – это негативный сценарий, который приведет к неблагоприятным последствиям. Разумнее фокусироваться не на «снижении цен», а на балансе спроса и предложения, а также на создании благоприятных условий для развития отрасли, резюмирует Литинецкая.