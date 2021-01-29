Армения, Кипр и Сингапур: где собираются отдохнуть россияне

На этой неделе Россия возобновила авиасообщение еще с несколькими странами. Совсем скоро россияне смогут поехать в Сингапур и на Кипр. Также пресс-служба правительства РФ объявила о восстановлении регулярных рейсов между Москвой и Афинами, однако в Грецию по-прежнему могут попасть только 500 туристов из России в неделю.

В Грецию попасть уже можно, а вот рейсы в Сингапур возобновятся с 8 февраля. С этого же дня, по решению штаба, будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет. Кипр начнет пускать туристов, в том числе из России, с 1 марта.

По данным Aviasales и Biletix, доля заграничных бронирований сейчас составляет всего 5%. И среди международных направлений 42% приходится на бывшие страны СССР, 31% — на Турцию, по 5% на Египет и ОАЭ. На каждую из прочих стран приходится менее 1%, и открытие новых направлений никак не повлияло на спрос и цены на билеты в популярные страны, рассказали «Газете.Ru» в Aviasales. У Biletix среди зарубежных бронирований 36% составляет Турция, 26% — Армения, 4% — ОАЭ, 3% — Молдавия и 1% — Танзания.

На сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru в I квартале 2021 года наибольшее количество бронирований приходится на направления, с которыми уже возобновлено прямое авиасообщение — это Дубай, Стамбул, Хургада, Шарм-эль-Шейх, Анталья, а также Бангкок и Мальдивы. На фоне новостей о возобновлении прямых перелетов с Грецией растет количество бронирований в Афинах, добавили в пресс-службе сервиса. Кроме того, на Ostrovok.ru есть спрос на направления, которые объявили о готовности принимать путешественников по туристическим или бизнес-визам, но с которыми пока официально не возобновилось прямое авиасообщение — к примеру на Марракеш и Бали.

На OneTwoTrip россияне тоже интересуются путешествиями в Турцию, Армению, ОАЭ, а также в Киргизию и Узбекистан. Помимо них популярны Египет, Мальдивы, Казахстан, США и Беларусь — эти страны в топе поисковых запросов клиентов с датами отправления в феврале, рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Она добавила, что пользователи сервиса чаще всего рассматривают авиабилеты в страны, с которыми у России восстановлено прямое авиасообщение, однако попадаются и исключения, например, Узбекистан.

«Безусловно, помимо традиционно популярных стран, в которых россияне предпочитают отдыхать зимой (ОАЭ, Египет и другие), многие ищут авиабилеты и в страны ближнего зарубежья, куда желают отправиться, например, с целью навестить родных», — объясняет Шелехова высокий интерес россиян к постсоветскому пространству.

При этом интерес к странам, с которыми возобновляется или только планируется восстановление регулярного авиасообщения, также есть, и он во многом обусловлен информационной повесткой, говорит собеседница «Газеты.Ru». По ее словам, именно новости, как правило, стимулируют людей проверять информацию о доступности и стоимости авиабилетов, и число поисковых запросов возрастает.

Например, 27 января на OneTwoTrip люди на 40% чаще, чем днём ранее, искали билеты из России в Армению. А 28 января в сервисе зафиксировали повышение числа запросов в Сингапур более чем в 2 раза, и на 20% в Мексику. Также после первых сообщений об открытии Шри-Ланки и Кипра для туристов, оба направления стали рассматривать в 1,5 раза чаще, чем днём ранее.

13 января, когда Армения разрешила прибытие иностранцев со справкой об отсутствии COVID-19, количество поисков в этом направлении на Aviasales выросло на 30%, и примерно на 7% упала цена. 28 января, с обновлением условий въезда на маршруте Россия – Армения аналитики заметили ещё +27,5% к обычному спросу. Сейчас улететь из Москвы в Ереван можно даже за 3 тыс. рублей, отметили в сервисе. Спрос на билеты из Армении в Россию вырос еще сильнее — на 56%.

21 марта стало известно о скором открытии Кипра для туристов, и поиски на Aviasales в этом направлении сразу выросли на 36.6%. В этот же день Шри-Ланка объявила о том, что начинает принимать путешественников, и поисков таких билетов на сервисе стало на 29% больше. В день «открытия» Сингапура в моменте был всплеск количества поисков на 61%. В продаже даже появились билеты, однако в сервисе отметили, что не знают, кто их будет покупать, учитывая строгие правила въезда для иностранцев.

«Конечно, поисковые запросы говорят об интересе со стороны туристов, однако не все будут готовы отправиться в ближайшее время за рубеж. Однако нельзя забывать, что у большинства стран есть определённые условия для въезда, и не все пока готовы принимать туристов, несмотря на возобновление регулярных полётов»,

— обратила внимание Елена Шелехова.

По данным OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилетов из России за границу и обратно с вылетом в феврале составляет 43 800 рублей, что на 20% ниже аналогичного показателя по запросам с отправлением в январе. Но говорить о какой-то определенной ценовой тенденции пока рано, отмечает представительница сервиса. На то, как будет формироваться средняя стоимость билета, огромное влияние будут оказывать множество факторов: и количество регулярных рейсов, и спрос со стороны путешественников, и сезонные колебания, отметила она.