«Не рубить сук»: Шредер заявил о необходимости «Северного потока — 2» для Германии

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (он занимал это пост в течение семи лет с 1998 по 2005 год) заявил, что нападки на «Северный поток — 2» не соответствуют мнению большинства в Германии.

«Если американская политика будет определять, как нам осуществлять энергетическую политику, то куда это приведет? США не могут нам предписывать — к тому же не без собственных интересов — какой газ нам использовать», — отметил в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, американцы хотят «продавать свой собственный фрекинговый газ в Германию, однако он неэкологичный, дорогой и по качеству хуже трубопроводного».

Шрёдер считает, что при остановке строительства «Северного потока — 2» Германия «срубит сук, на котором сидит», если смотреть на ситуацию с точки зрения энергетической политики. Политик считает, что газопровод «должен обеспечить энергетическую безопасность следующих поколений», так как ФРГ идет по пути отказа от угольной и атомной энергетики.

Социал-демократ заверил, что мнение немцев о «Северном потоке --2», наиболее распространенное, не соответствует тому, что «часто пишут печатные СМИ». По его словам, «нападки на Россию не являются мнением большинства». Он призвал западные страны видеть в России «не противника, а потенциального партнера», особенно в экономике и политике.

Основной оппонент России в реализации этого проекта — США, которые постоянно ставят палки в колеса в виде санкций. Одни из первых ограничений в отношении иностранных партнеров Москвы были введены в январе 2020 года. Их прописали в оборонном бюджете страны. Тогда от участия в строительстве отказалась основная компания-трубоукладчик Allseas.

Нынешние санкции, которые американские власти наложили на судно «Фортуна» (оно задействовано в прокладке труб) и его собственника — «КВТ-Рус», также прописаны в годовом проекте американского бюджета. Ограничения были введены еще предыдущей администрацией США, хотя экс-президент Дональд Трамп наложил свое вето на этот проект, немного оттянув время.

Белый дом уверен, что «Северный поток — 2» — это «плохая сделка» для Европы. В частности, так считает нынешний глава США Джо Байден. Ранее его слова передала пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

«Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении деятельности, связанной с газопроводом <...>, и мы будем проводить обзор этих мер», — анонсировала она дальнейшие действия американской администрации.

В частности, в США звучали предложения остановить строительство газопровода, чтобы провести переговоры с немецкой стороной. О том, что такое мнение звучало среди политической элиты США напомнил ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его словам, американские власти хотят обсудить с представителями ФРГ целесообразность и необходимость продолжения и завершения строительства «Северного потока — 2». Тем не менее, как отметил парламентарий, общая позиция всех его немецких коллег — российский газопровод «должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе».

В самом же бундестаге ранее звучало мнение о том, что остановка реализации проекта России может привести к денежным потерям Германии. «Теперь блокировать его [проект «Северный поток — 2»] на финишной прямой, когда осталось достроить 150 километров, я считаю политически неверным по двум причинам», — сказал эксперт фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Родерих Кизеветтер (ХДС) в интервью Deutsche Welle.

«Во-первых, правительству ФРГ придется выплачивать огромные компенсации. Во-вторых, это станет нарушением договора», — пояснил свою позицию он.