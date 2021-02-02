Без карточек на еду: как собираются поддержать малоимущих в России

Почти сорокастраничный доклад о подготовленных Минпромторгом мерах приоритетной поддержки наиболее уязвимых слоев граждан в кабмин направил замглавы министерства Виктор Евтухов, сообщают «Известия». В докладе, в частности, сообщается, что необходимо обеспечить в первую очередь поддержку беременных и кормящих женщин, детей любых возрастов, а также граждан, находящихся на социальной опеке государства (в больницах, интернатах и т.д.).

В министерстве такой помощью называют «продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи», пишет газета со ссылкой на источник в кабмине.

На Минпромторг возложена обязанность по выполнению дорожной карты «Доктрины продовольственной безопасности», которую чиновники утвердили еще в середине прошлого года. В ней указывается, что ведомства, включая Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздрав и Минтруд, обязаны подготовить свои предложения и в едином докладе направить их в правительство до конца прошлого года.

В Минпромторге уточнили, что отправили в декабре такой документ в аппарат правительства, отметив, что вопрос о выполнении таких мер руководящие лица пока не обсуждают. Источник издания в правительстве утверждает, что в предложениях министерства содержится идея использовать ранее обсуждавшийся инструмент — адресной помощи людям:

им каждый месяц будут зачисляться на счет деньги, которые те смогут тратить на покупку исключительно отечественных продуктов питания.

В начале 2021 года такой вариант помощи уже проговаривался на одном из совещаний по наблюдению за ценами и исполнению соглашений о стабилизации стоимости товаров в Минпромторге, утверждает источник СМИ, присутствовавший на обсуждении. В числе предложений озвучивалось введение от лица государства потребительских сертификатов. Карточная система снабжения населения продуктовыми товарами использовалась в СССР и особенно активно — в годы Великой Отечественной войны.

В правительстве между тем отметили, что сейчас в стране работают различные механизмы и программы социальной поддержки отдельных категорий граждан. По большей части эти меры носят финансовый характер, а гражданин может использовать эти средства по своему усмотрению.

«При реализации мер поддержки нуждающимся гражданам приоритет отдается тем мероприятиям, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности — это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве», — сказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается, подчеркнул он.

В Минпромторге уточнили, что пока специальных совещаний по этому вопросу не было. В то же время обсуждение в правительстве программы продовольственной помощи как инструмент преодоления бедности подтвердил федеральный чиновник. Эта тема не стоит на оперативной повестке, подчеркнул он.

Чиновники не в первый раз возвращаются к обсуждению точечного трансфера денег нуждающимся людям, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума.

В 2014 году Минпромторг впервые озвучил идею продуктовых карточек.

Тогда министерство предлагало регулярно переводить малоимущим россиянам на банковский счет определенную сумму. Расчет был на то, что люди смогут израсходовать эти деньги только у сетевых ритейлеров и исключительно на отечественные продукты.

В их число вошли мясо, молоко, овощи, фрукты и прочие базовые скоропортящиеся товары. В 2015 году, по данным Минпромторга, на такую поддержку могли претендовать около 15-16 млн человек, что требовало 240 млрд рублей.

Столь внушительные затраты, по меркам чиновников, потребовали долгих обсуждений и согласований между министерствами. К 2018 году внедрять продуктовые карточки уже хотели для 19 млн человек. Хотя Минфин же тогда отчитался, что до 2021 года бюджет не предусматривает подобных расходов.

В 2019 году эту идею и вовсе заблокировали в правительстве.

В Торгово-промышленной палате выступили с одобрением этой инициативы, сказал председатель совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Мировой опыт, в том числе США, проиллюстрировал эффективность подобного механизма поддержки граждан, заметил эксперт. Он добавил, что при точечном подходе государство четко выделит нуждающихся и поможет им.

«Сейчас в России около 500 видов социальной поддержки, которую оказывают разным категориям граждан, их достаточно много. Например, семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми до семи лет. Каждая из них может рассчитывать на небольшую материальную помощь. Но это не значит, что все они — малоимущие, часть из них вообще ни в чем не нуждается», — заключил Борисов.

Представители сетевых ритейлеров также с радостью восприняли новость о продовольственной поддержке.

Этот инструмент может заменить собой регулирование цен, полагает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. Сейчас зафиксирована стоимость сахарного песка и подсолнечного масла. Если малоимущие граждане получат деньги от государства, то смогут купить товары по новым ценам, которые не придется сдерживать государству, подчеркнул он.