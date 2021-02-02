США готовы обсуждать прекращение санкций против экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток - 2». Американцы ожидают, что немецкая сторона тоже представит свои предложения по достижению согласия в этом вопросе, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на одного из высокопоставленных американских чиновников.

«Немцы должны предложить пакетное решение. В противном случае мы не сможем решить проблему «Северного потока - 2», — сказал один из официальных представителей США, участвовавший в переговорах.

Это показывает, что Вашингтон хочет урегулировать конфликт с Европой из-за газопровода, но в том же время и предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского природного газа.

Также, как указывается в материале, Вашингтон намерен не допустить отделение Украины от европейской газовой инфраструктуры.

Вашингтон хочет предусмотреть «механизм отключения» газопровода, который может быть задействован в том случае, если Россия сократит транзит газа через украинскую территорию, что приведет к потере Украиной миллиардов долларов.

Помимо этого, США считают, что соглашение, регулирующее транзит российского природного газа по трубопроводной системе Украины должно быть пересмотрено, передает Deutsche Welle.

Статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен высказался в пользу содействия реализации инициативы нового правительства США.

«Раньше администрация в Вашингтоне не была заинтересована в достижении соглашения. Если теперь у них есть желание договариваться, это политическая возможность, которой мы должны воспользоваться», — выразил уверенность член Социал-демократической партии Германии.

Министр финансов Германии Олаф Шольц пообещал, что СП-2 будет достроен, несмотря на давление со стороны.

Шольц ответил утвердительно на вопрос, заданный журналистами на форуме «Европа-2021», о том, верит ли он в завершение этого дорогостоящего проекта (€9,5 млрд), передает Finanzen.

«Европейские государства единодушно заявили, что они придерживаются мнения, что это сугубо европейский вопрос и они не хотят управления извне», — пояснил вице-канцлер ФРГ.

Заместитель председателя Госдумы, член комитета по энергетике Игорь Ананских подтвердил схожесть позиций Москвы и Берлина по этому поводу, передает RT.

«Действительно, нет никаких сомнений, что «Северный поток — 2» будет достроен, об этом российская сторона всегда говорила, консорциум компаний, в том числе и «Газпром», тоже всегда говорили, что они будут достраивать «Северный поток - 2»...

Что касается позиции партнёров Германии: если они партнёры, значит, они должны быть заинтересованы в экономическом развитии Германии», — пояснил парламентарий.

По его словам, строительство трубопровода продолжается, однако России будет лучше работать с немецкой стороной, понимая ее отношение к партнёрству с Москвой.

«Поэтому партнёрам Германии надо определиться — они партнёры или нет. И самой Германии тоже определиться... Тогда будет проще расставить все точки над «i» в тех или иных вопросах, экономических и политических», — указал член нижней палаты российского парламента.

Неделю назад пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден по-прежнему считает СП-2 плохой сделкой для Европы.

«Нам известно, что предыдущая администрация ввела новые ограничения в отношении деятельности, связанной с газопроводом, и мы будем проводить ревизию этих мер», — пояснила Псаки.

В декабре прошлого года в США был представлен военный бюджет на 2021 год. В нем прописаны дополнительные санкции для того, чтобы остановить реализацию СП-2. Документ был принят, несмотря на вето предшественника Байдена Дональда Трампа.

Ограничения коснулись судна «Фортуна», которое задействовано в трубоукладке, и его собственника — компании «КВТ-Рус».

В России эти меры оценили как враждебные. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон таким образом неприкрыто игнорирует нормы честной конкуренции, пытаясь освободить рынок для поставок своего сжиженного природного газа.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Он представляет собой расширение газопровода «Северный поток».

Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Протяженность газопровода для российского участка составляет 118 км, для финского — 374 км, для шведского — 510 км, для датского — 147 км, а для немецкого участка — 85 км.