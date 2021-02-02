Власти Амстердама приняли окончательное решение о закрытии «квартала красных фонарей» с его витринами в борделях, секс-шопами и легальной продажей каннабиса. Эта новость облетела многие популярные на Западе СМИ, от таблоида Daily Mail до респектабельной The Guardian. Новый «эротический анклав» вместо центра будет создан на окраине, но пока даже неизвестно, где именно.

Мэр Амстердама Фемке Халсема едва вступив в должность в июле 2018 года стала настаивать на закрытии кафе, продающих каннабис и борделей — потому что именно они, а не сам город со старинными каналами, стали туристической достопримечательностью. Мэр рассчитывает на перезагрузку имиджа города и ждет в гости туристов другого качества.

Кроме того, Халсема неоднократно заявляла, что иностранные туристы «оскорбляют и унижают» сотрудниц заведений на глазах у всех, пишет Guardian. Власти уже добилась запрета (с 1 апреля 2020 года) на организованные экскурсии с гидом по скандально известному кварталу.

«Кроме того рассматривается возможность сокращения количества кафешопов, которые торгуют каннабисом, но этот шаг, вероятно, не найдет одобрения в правительстве», — отмечает Daily Mail.

«Ночных бабочек» сошлют на окраину

По данным Het Parool, некоторые авторитетные нидерландские партии и общественные движения, начиная от «Зеленых» до Социалистической партии, выразили сомнения относительно планов мэра.

Они уверены, что закрытие в центре города такого денежного места парализует сферу туризма Амстердама, и без того серьезно пострадавшую во время пандемии.

Существует альтернативный вариант решения проблемы. Одна из местных партий еще в 2014 году предлагала городским властям выкупить все «окна» — бордели с витринами, а на их месте открыть обычные отели и рестораны. Так сделала еще лет десять тому назад Швейцария. Власти Амстердама и в самом деле выкупили несколько зданий, но, как иронизировали местные СМИ, свободных мест для ночного предпринимательства меньше не стало.

Секс-квартал — это примерно 7 кв км в центре Амстердама с его извилистыми узкими мощеными улочками и архитектурой XIV века. На голландском этот район называется De wallen (стены). Именно эта часть города и стала центром ночной жизни и основным источником пополнения городского бюджета.

До пандемии Амстердам привлекал до 19-20 млн туристов в год — это 1000 организованных групп в неделю. По предварительным опросам, 11% путешественников уже заявили, что не поедут в Амстердам, если он лишится своих «главных достопримечательностей».

То есть первыми от смены локации «квартала красных фонарей» могут пострадать гиды. Они платили городской казне по 165,40 евро за лицензию.

Но основной доход городской казне приносили секс-работницы. Их деятельность строго регламентирована: продолжительность сеанса измеряется поминутно, но обычно длится минимум 15 минут.

Но деньги — вперед

Это время оценивается в диапазоне от 30 до 100 евро. Торг возможен только минимальный.

Согласно законодательству Нидерландов, проститутки обязаны уплачивать налог с продаж. Это от 33% для тех, кто зарабатывает до 18 000 евро в год, и до 52% для дохода свыше 54 000 евро в год.

Кроме того, город зарабатывает на арендной плате. До выхода на смену секс-работница должна оплатить аренду комнаты в борделе с окном.

За вечер она может заработать до 1000 евро, но в среднем доход составляет от 200 до 600 евро. Ночь стоит, как минимум, 200-300 евро. Входной билет на секс-шоу — 30 – 50 евро.

Заработок менее 200 евро считается неудачным, поскольку в среднем стоимость аренды «окна» в районе красных фонарей — 165 евро. Дневная аренда начинается с 85 евро. Как сообщали местные СМИ, цена аренды рабочего места проституток выросла за десять лет всего на 15 евро.

В квартале сдается примерно 400 «окон».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в сфере туристического и ресторанного бизнеса считают, что городским властям придется смириться с потерей части доходов, но проблема не выглядит катастрофической. Глава Ассоциации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров говорит, что оценить потери городского бюджета в случае закрытия борделей на знаменитой улице сложно. «Но локация, конечно, очень важна для ресторанного бизнеса, для отелей. Если вы бронируете отель на Booking.com, то вам же показывают не только сам номер, ресторан при отеле, но и виды из окна, соседние достопримечательности, транспортную доступность и т.д. То есть, продается все, что присутствует вокруг этого места. Так и с этой знаменитой улицей. «Красные фонари» поднимают стоимость тура», — говорит Бухаров.

С другой стороны, отсутствие борделей в центре Амстердама не испортит, а может быть, даже улучшит атмосферу этого города. «Я бывал там. И в Гамбурге в похожем районе. Ничего особенного. Ну, стоят девушки в витринах, зазывают. Кому что, конечно», — говорит Бухаров.

Поклонников такого способа досуга, как посещение борделей и секс-шопов наверняка не остановит перенос локации в другой район, считает гендиректор международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов.

«И если говорить про сферу развлечений в целом, то локация, конечно, важна, но расположение в центре — это, скорее, приятный бонус, чем основание для покупки. В таком сегменте бывает мало спонтанного. Подобные развлечения бронируются заранее, а аудитория, которая проходит за развлечениями, как правило, знает, чего хочет и ориентируется в первую очередь на хорошую репутацию и отзывы. Поэтому, важно содержание самого продукта, а не место», — говорит Жиганов.

Но это не значит, что локации могут располагаться где угодно, говорит бизнесмен. «Не знаю, как в Амстердаме, что там думают гости города, но по нашим оценкам расположенные в отдаленных районах города, куда сложно добраться общественным транспортом, квесты могут недополучить до 30% прибыли по сравнению с доступными локациями», — считает Жиганов.

Менеджер по маркетингу Офиса по туризму Швейцарии Мария Макарова считает, что бюджет Амстердама не сильно пострадает. «Ничего особенного не произойдет после переезда на окраину. Во-первых, Амстердам — город небольшой. Но дело даже не в этом. Голландия, похоже, идет по пути Швейцарии, где проституция легализована с 1942 года. В Цюрихе на улице Лангштрассе, это практически центр города, тоже была подобная улочка. Такая же есть в пешеходной зоне Старого города. Тоже с окошками и девушками. Правда, там они не выставлялись полураздетыми, а работали в одежде. Но все равно власти в какой-то момент решили, что это неприлично и отправили бордели на окраину», — говорит Макарова.

На новом месте за городом для занятий сексом за деньги построили отдельные боксы с комнатками, где можно принять клиентов. «Туда ходит трамвай, а можно доехать на машине. В общем обеспечили сохранность рабочих мест. И никто в финансовом плане, ни городской бюджет, ни сами девушки не пострадали», — считает Макарова.

Нидерланды тоже справятся с этой проблемой, считает она. «Кому нужны именно секс услуги — поедут и на окраину Амстердама. А те туристы, кому интересны атмосфера старинного города, каналы, парки, музеи, Рембрандт, Ван Гог, все равно поедут в этот чудесный город», — говорит Макарова, добавляя, что в 21-м веке «не очень приятно быть городом, который посещают из-за легких наркотиков и секс-квартала».

Эксперты считают, что секс-индустрия в таком формате, как в Амстердаме, уходит в прошлое. Представительницы отрасли развлечений все чаще находят клиентов в интернете, не выставляя себя напоказ вживую, уходят в серую зону. В итоге Амстердам все равно будет с каждым годом получить все меньше легальных доходов от торговли телом.