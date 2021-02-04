Надежда на лучшее: январский спрос на микрозаймы превысил предновогодний

Число выданных займов на Webbankir в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 31,6%, объем выдач – на 27,2%, подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики финансовой онлайн-платформы.

Примечательно и то, что первый месяц 2021 года на 3% превзошел показатели декабря 2020-го, хотя именно предновогодний период считается самым активным на рынке микрокредитования.

«Спрос на займы на платформе в январе 2021 года был выше декабрьского. Это уникально для микрофинансового рынка. Как правило, «горячим месяцем» является декабрь, когда клиенты берут займы на подарки и совершают покупки к празднику, – рассказывает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. – В то же время январь – традиционно спокойный месяц».

Эксперт считает, что нынешний неординарный рост числа займов связан сразу несколькими факторами. Во-первых, в этом году из-за пандемии и закрытия границ многие заемщики остались дома и продолжали жить и тратить средства, как обычно. Из-за этого не было традиционного затишья на сами новогодние праздники, когда количество обращений существенно снижается. Вторая причина, по мнению Пономарева, заключается в том, что люди устали от пандемии и экономии. 2021 год дал многим заемщикам надежду на улучшение финансовой ситуации, и люди стали более охотно использовать короткие заемные средства, поясняет гендиректор платформы.

С начала пандемии рынок действительно зафиксировал усиление роста спроса на микрозаймы (количества подаваемых заявок) МФО, подтверждает тенденцию председатель Совета СРО «МиР», президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Он обращает внимание на тот факт, что в это же время, начиная с марта, большая часть участников рынка начала ужесточать требования при оценке платежеспособности потенциального заемщика, чтобы не допустить излишней закредитованности и большого количества дефолтных займов.

«Следствием предпринятых шагов стало снижение доли одобрений на 10-20 п.п. в «пиковые месяцы» (конец мая-середина июля). С третьего квартала компании стали тестировать смягчение требований, однако на текущий момент уровень одобрения все равно остается заметно ниже обычных, докризисных значений», — рассказывает эксперт.

Необходимо понимать, что МФО в силу специфики бизнеса изначально предъявляют к клиенту более «мягкие» требования, поэтому их клиенты зачастую те, кто не прошёл скоринг в банке, но нуждается в средствах, отмечает генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. Он добавляет, что в период кризиса клиентов у МФО становится больше, и спрос на такие средства возрастает.

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев указывает, что по итогам 2020 года предоставленные потребительские кредиты в рублевом выражении выросли только на 9,2% против 20,9% в 2019 году. Он также ссылается на данные Национального бюро кредитных историй, согласно которому, банки в прошлом году одобряли только каждую третью поданную заявку на кредит.

«Дополнительным фактором стала перестройка продуктовой линейки МФО – зачастую организации стали предлагать клиентам после успешного погашения займа новые на более привлекательных условиях», — полагает эксперт. Он также добавляет, что спрос на МФО мог вырасти на фоне снижения общего уровня неопределенности в экономике и улучшения ситуации на рынке труда.

Схожие причины видит и Эльман Мехтиев. По его мнению, рост спроса на заемные средства может говорить не только об истощении подушки безопасности у части потребителей финансовых услуг, но и в целом о восстановлении покупательской активности россиян. Так, в четвертом квартале она росла во многих сегментах, таких как электроника и текстиль.

«Если в первые месяцы пандемии многие россияне придерживались принципов тотальной экономии, то сейчас уже им следуют не все», — говорит эксперт. Он считает, что проблемной сложившуюся ситуацию назвать нельзя: уровень закредитованности граждан и дефолтности по кредитам и займам остается на приемлемом уровне.

По словам Михаила Дорофеева, текущая тенденция в секторе МФО вряд ли вызовет серьезную озабоченность в ЦБ, однако в обозримом будущем его ждет ужесточения регулирования.

«Сейчас предпосылок для снижения роста спроса на займы в ближайшей перспективе, на наш взгляд, нет. Как, однако, и нет предпосылок для дальнейшего смягчения требований кредиторов при оценке платежеспособности потребителей финансовых услуг», — говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Он считает, что сдерживающую политику в части реальных выдач нужно продолжать, чтобы не допустить ухудшения ситуации, однако речь идет не только о простом одобрении или отказе в заявке, а, например, об одобрении на меньшие суммы и большие сроки, а также сохранении специальных антикризисных услуг и продуктов.