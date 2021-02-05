«Бои без правил»: что твиты Илона Маска и сговоры с Reddit значат для рынков

Брокер Robinhood снял ограничения на торги ценными бумагами, в частности, акциями сети магазинов видеоигр GameStop и кинотеатров AMC Entertainment. «В настоящее время ограничений на увеличение позиций нет», — говорится на сайте компании.

На прошлой неделе брокер временно ввел запрет на покупку ряда ценных бумаг из-за аномальной волатильности. Платформа распространила ограничения на акции 50 компаний, включая GameStop, AMC Entertainment, Nokia, BlackBerry и Express — их ценные бумаги можно было только продать. Как главный исполнительный директор Robinhood Markets Влад Тенев пояснил в интервью Bloomberg, такие ограничения были введены для защиты собственного финансового положения.

В то же время о закрытии торговли опционами AMC Entertainment, BlackBerry, Express Inc, GameStop и Koss Corporation объявил брокер Interactive Brokers Group (IBKR). Кроме того, платформа ввела новые условия на покупку длинных и коротких позиций по акциям.

Ценные бумаги компаний попали под ограничения из-за флешмоба, который в конце января устроили трейдеры WallStreetBets с онлайн-платформы Reddit. Частные инвесторы по договоренности начали массово скупать акции GameStop и других компаний, чтобы проучить крупные хедж-фонды, которые ставили на падение этих акций и зарабатывали на этом. Цены на эти бумаги за пару недель взлетели в несколько раз. Акции Gamestop — и вовсе на 1600%. Из-за этого ряду фондов пришлось вынужденно закрыть свои позиции с миллиардными убытками, а брокер Robinhood принялся экстренно искать финансирование у инвесторов.

Запреты на покупку сняты, но сейчас эти акции — уже отработанный материал, говорит аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Акции GameStop упали с $483 до $53,33 (-89,05%), акции AMC — на 71,14%, до $10,10, и чтобы поддерживать стабильный рост, нужны большие деньги, которых у розничных инвесторов нет. Эксперт отмечает, что многие покупали акции во время пампа, на вершине, ожидая продолжения ралли. Но когда стало понятно, что разгорелся скандал, и высоту не удержать, инвесторы начали скидывать акции, чтобы зафиксировать прибыль и не потерять инвестиции во время падения.

«В итоге все, кто покупал, стали продавцами. А если нет новых покупателей, что делает цена? Она падает как большой шкаф. Думаю, инвесторы с небольшим опытом торговли, которые были втянуты в этот хайп, тоже понесли серьезные потери», — полагает Антонов.

С тем, кто понесет ответственность за игры с ценными бумагами, должен разобраться регулятор, говорит аналитик «Альпари». Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с руководителями американских регулирующих органов и обсудила резкие колебания на фондовом рынке. Комиссия по ценным бумагам начинает проверку соцсети Reddit на предмет дезинформации и мошенничества с акциями. Bloomberg сообщил, что следователи SEC изучают сообщения в социальных сетях и на досках объявлений, в поисках признаков мошенничества и манипулирования ценой.

«Ждем заявлений от регуляторов. Можно сказать одно: если этой темой занялась SEC, то в случае нарушения закона о ценных бумагах виновные понесут наказание в виде штрафов. Это займет много времени, но уйти от ответственности не получится»,

— уверен эксперт.

Представить эту историю как манипулирование рынком попробовать могут, но в действительности никто никого не принуждал покупать акции, замечает независимый трейдер и квалифицированный инвестор Дмитрий Слепцов. Каждый, кто «ввязывается» в такую историю, должен понимать: тот, кто покупает позже, покупает дороже и «оплачивает банкет» тому, кто купил раньше, поясняет эксперт.

Теперь регуляторы должны будут иметь ввиду новые риски, которые возникают со стороны соцсетей, обращает внимание управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Он добавляет, что тот процесс более глобальный, поскольку касается регулирования соцсетей в целом.

Однако истории, когда сговоры и даже посты в соцсетях сказываются на рынках, перестают быть редкостью. Сначала пользователи Reddit договорились покупать недооцененную по их мнению криптовалюту Dogecoin, что привело к серьезным колебаниям ее курса. Сперва стоимость токена за два дня выросла более чем на 1000%, а затем упала вдвое за несколько часов. Через некоторое время очередной скачок курса спровоцировал Илон Маск: несколько его твитов увеличили стоимость криптовалюты более чем в полтора раза.

«Dogecoin — криптовалюта для людей», — написал предприниматель в своем Twitter и добавил: «Никаких взлетов и падений — только Doge».

Суть такой спекуляции в том, чтобы успеть купить криптовалюту раньше других инвесторов и продать таким же страждущим заработать по более дорогой цене.

«В данном случае больше всех может заработать сам Илон Маск – сначала купил Dogecoin, потом написал пару твитов, и все бросились покупать. Цена выросла, и ты продаешь, зарабатывая десятки и сотни процентов за считанные часы или дни»,

— объясняет Дмитрий Слепцов. И добавляет, что шум вокруг такого пампа затихнет так же быстро, как и начался, и такое внимание может перекинуться на любой актив, о котором заговорит Маск или другая влиятельная фигура.

Впрочем, на криптовалютном рынке такие пампы происходят постоянно:

«Они даже никого не удивляют, потому что-то пампы – неотъемлемая часть крипторынка. Крипторынок – это бои без правил. Все, что запрещено на классических биржах, используется на нем», — говорит Владислав Антонов и советует пройти «курс молодого бойца» крипторынком, после которого волатильность на других рынках будет казаться низкой.

Шум вокруг подобных историй отпугивает частных инвесторов от рынка с одной стороны и притягивает с другой, потому что включается жажда наживы, отмечает Дмитрий Слепцов. А для крупных участников подобные ситуации означают необходимость инвестировать в акции более крупных компаний, которые не получится так «разогнать», и распределять капитал по большому количеству ценных бумаг.

Так, эксперты считают, что в целом такие случаи не скажутся на настроениях инвесторов, и оттока их с рынков опасаться не стоит.

«Покажите мне, кто хочет отказаться от [прибыли в] 2300% за 11 дней? На рынок приходят зарабатывать деньги, а не сидеть смотреть на динамику акций, которые могут торговаться в боковом тренде годами. Чем выше волатильность, тем привлекательнее рынок. Боишься волатильности – отбирай акции по фундаментальным показателям и инвестируй в те, которые ликвидные и находятся в индексе S&P 500», — резюмирует Антонов.