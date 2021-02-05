Литр по 100 рублей: как в Приморье образовался бензиновый дефицит

Проблема с запасами топлива в Хабаровском крае обострилась в конце января, после того как Хабаровский НПЗ, принадлежащий Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, начал внезапно ремонтировать установку каталитического риформинга. Именно она помогает заводу выпускать высокооктановые бензины «АИ-92» и «АИ-95». Созданный заводом двадцатидневный запас топлива очень быстро иссяк и на АЗС региона образовались очереди, сообщает ТАСС.

Вскоре соцсети наполнись сообщениями хабаровчан о том, что на заправках образовались огромные очереди, предприимчивые граждане даже стали продавать места в этих очередях.

А на сайтах объявлений появились сообщения о продаже бензина по 100 рублей за литр при региональной норме — 48-53 рублей за литр. Очереди на АЗС возникли и в Комсомольске-на-Амуре.

Нехватка топлива поразила весь регион, по информации издания vl.ru, в пятницу, 5 февраля, во Владивостоке в свободной продаже отсутствуют бензины «АИ-92» и «АИ-95» на заправках сети ННК, а другие станции конкурентов отпускают бензин ограниченными партиями. Для того чтобы предотвратить дефицит бензина и не допустить спекуляций, операторы на некоторых АЗС начали вводить нормы на топливо и в Хабаровске.

«Где-то отдают по двадцать литров в одни руки, где-то чуть больше — так борются с любителями покупать горючее бочками и канистрами. Поддерживаете?», — написал администратор крупного паблика в соцсети «Вконтакте» «Подслушано в Хабаровске»

Нашли крайних

Власти Хабаровского края в пятницу отчитались о стабилизации ситуации с обеспечением региона топливом. При этом, по информации пресс-службы администрации края, завод ННК вышел на плановую мощность, выпустив 1,7 тыс. тонн бензина марки «АИ-92». Тем не менее, в мессенджере Telegram хабаровчане даже создали специальный чат «Бензобак Хабаровска», где обмениваются информацией о наличии топлива на АЗС. В администрации региона вину за дефицит бензина переложили на спекулянтов.

«Хабаровскнефтепродукт» постоянно его подвозит. Мешает лишь ажиотаж, из-за которого сейчас в городе развернулась целая кампания по перепродаже бензина. Перекупщики заливают по 200 литров в одни руки.

Затем по объявлениям перепродают бензин населению. В итоге отдельные заправки опустошаются за несколько часов,

что не дает компании ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» войти в плановый график и стабилизировать ситуацию окончательно», — заявил исполняющий обязанности председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минэнерго, Хабаровский НПЗ простаивал в связи «с определёнными ремонтными процедурами», которые проводились на оборудовании, это привело к выпадению объемов в размере примерно 2 тыс. тонн в день. Сейчас дополнительные поставки топлива налажены из Росрезерва, с заводов и хранилищ из других регионах Сибири, в частности с Омского НПЗ, из Ачинска, Ангарска и Сургутского ЗСК.

«Всего было закуплено 40 тыс. тонн дополнительного объема для того, чтобы обеспечить как приемлемый уровень запасов, так и поставки на заправки. Возникали определенные трудности в связи с погодными условиями, требуется и время для доставки», — приводит пресс-служба Минэнерго слова замминистра Павла Сорокина.

Проблема с топливом на Дальнем востоке намного шире и глубже,

считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. В Приморье всего два завода и дефицит с поставками горюче-смазочных материалов регион испытывает давно, нынешний кризис просто более ярко подсветил эту проблему, объясняет он. По его словам, раньше в этот регион топливо поступало и с других российских заводов. Однако сейчас оно не проходит потому что железнодорожные тарифы растут быстрее, чем розничные и оптовые цены.

«На сегодняшний день любой завод, который будет поставлять туда топливо, не проходит по отношению к тем розничным ценам, которые там сложились. Эта проблема тянется с 2018 года, когда была заморозка цен (из-за резкого роста правительство Дмитрия Медведева договорилось с нефтяниками о фиксировании стоимости топлива — «Газета.Ru») и так они и остались там низкими по отношению к тем оптовым ценам, которые там формируются», — объяснил в беседе с «Газетой.Ru» президент топливного союза.

В свою очередь местные оптовые цены высокие, потому что они формируются в ходе биржевых торгов, а учитывая, что на торги выходит только один местный завод («РН-Комсомольский НПЗ») и с небольшими объемами, получается нарушение баланса спроса-предложения, из-за чего местные оптовые цены растут, объясняет специфику Аркуша.

По словам собеседника «Газеты.Ru», получается парадоксальная ситуация — оптовые цены в Приморье выше, чем розничные и мелкооптовые — для закупок владельцами АЗС. А из-за этого крупным компаниям невыгодно привозить топливо в регион для продажи на АЗС.

«Это все приводит к аховой ситуации: независимые продавцы работают в диспаритете, добросовестные трейдеры, которые работают с бензином нормального качества вынуждены повышать цены выше, чем у «ВИНКов» (вертикально интегрированные нефтяные компании — «Газета.Ru»).

Последние выполняют так называемые социальные функции — держат цены ниже, теряя в рознице, но компенсируя потери на оптовых продажах. Независимые АЗС это делать не могут, повышают цены и теряют клиентов. Либо недобросовестные трейдеры закупают топливо плохого качества», — обрисовал картину Аркуша.

Первое, что нужно сделать правительству — это решить вопрос с субсидированием железнодорожных тарифов доставки топлива в регион, считает эксперт. Традиционно 60% потребностей Приморья местные заводы закрывали самостоятельно, 40% — шли из других регионов.