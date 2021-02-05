Макрон не против: Меркель обсудит с Байденом «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хочет обсудить вопросы по экспортному газопроводу из России в Европу «Северный поток — 2» с новой администрацией США, но возражает против «экстерриториальных санкций».

Выступая после видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Меркель указал на то, что разногласия по этому вопросу между двумя европейскими тяжеловесами – Берлином и Парижем, не столь существенны.

«Ясно, что это неоднозначный проект, который обсуждается в Европе. Но я думаю, мы можем достичь общих решений», — заверила политик.

Макрон также дал понять, что, по крайней мере, не будет выступать против проекта газопровода.

«Вначале у меня были вопросы, мы скоординировали свои действия, решение принято, и я полностью удовлетворен. Мы взяли европейский курс, и я буду его придерживаться. Ничего нельзя сделать без тесного франко-германского сотрудничества. Мы хотим осуществить более суверенный переход в сфере энергетики и вести более требовательный диалог с Россией», — сказал он.

Меркель также указала, что дипломатическая напряженность с Москвой на позицию правительства ФРГ по СП-2 «пока не влияет», пишет Associated Press.

«Это проект, по которому вы знаете позицию федерального правительства. Дипломатической обязанностью является сохранение открытых каналов связи с гигантским восточным соседом Европы», — пояснила немецкий лидер.

Позиция Берлина и Москвы заключается в том, что СП-2 — это коммерческий проект. Однако Меркель расширила свое описание трубопровода, которое, по ее словам, открыто обсуждала с Макроном.

«С одной стороны, это коммерческий проект, с другой — он имеет политические последствия и играет большую роль в трансатлантическом пространстве», — пояснила канцлер Германии.

Сменивший Меркель новый лидер христианских демократов Армин Лашет также твердо поддерживает СП-2.

Днем ранее Меркель и глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонного разговора обсуждали вопрос СП-2, на который Штаты ранее наложили санкции. Об этом со ссылкой на источники сообщала газета Handelsblatt.

Руководство США полагает, что Германия может предложить компромиссный вариант, чтобы «лишить Россию стимула использовать СП-2 против Украины». Речь идет о возможности отключать газопровод, если РФ ограничит украинский транзит своего газа.

Россия рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом США по СП-2, заявили в конце прошлого месяца в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что реализация этого проекта объективно укрепит взаимосвязанность Москвы и Брюсселя в экономической сфере и внесет вклад в энергобезопасность Европы.

«Рассчитываем, что наши партнеры (из ЕС) устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций», — указывалось в коммюнике МИД.

В Москве также заявили, что целью Вашингтона является продвижение в Европе «дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала ревизию Байденом санкций, которые были введены его предшественником Трампом, в частности, и против СП-2. Вашингтон уже давно утверждает, что этот трубопровод усилит влияние России на Европу. Байден считает, что это «плохая сделка для Европы».

«Это плохая сделка. Мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности и защиты от хищнического поведения, в том числе со стороны России в данном случае», — подтвердил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Нэд Прайс.

Трубопровод стоимостью $11 млрд, строительство которого завершено на 90%, удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток» по доставке газа из России в Европу через Германию по дну Балтийского моря.