Разморозка бизнеса: компании кинулись на поиски работников

Самый значительный рост числа вакансий в первом месяце 2021 года сервисы по подбору персонала заметили в сфере торговли — число объявлений о поиске кандидатов на должность в этой категории увеличилось на 27% в сравнении с декабрем прошлого года. Такие данные приводятся в исследовании классифайда «Работа.ру», которые предоставлены «Газете.Ru».

«Рост активности работодателей в январе наблюдается во всех отраслях.

Наибольший рост числа вакансий заметен в сфере торговли — количество вакансий увеличилось на 27%. В сфере транспорта и логистики вакансий стало больше на 23%. Также значительно выросло число предложений для специалистов в сфере услуг (на 16%), в производстве и агропроме (на 15%)», — отмечают аналитики сервиса по подбору персонала.

Наибольший спрос на сайте «Работа.ру» в минувшем месяце среди отраслей зафиксирован в торговле, где искали продавцов, кассиров и консультантов по продажам. Фирмам занятым в области транспорта и логистики больше всего нужны шоферы, грузчики и комплектовщики товаров в складских помещениях.

В сфере услуг наиболее востребованными в январе 2021 года себя показали профессии поваров, уборщиков и кассиров, а на производстве и в агропроме — упаковщики продукции, сборщики изделий и слесари всех направлений.

Помимо этого, в январе заметно умножилась активность и самих соискателей на рынке труда — количество размещаемых резюме на сайте выросло на 11%. Больше всего люди искали работу на должностях шоферов, продавцов, курьеров, охранников и разнорабочих. Чаще всего отклики от работодателей пользователи сервиса получали по вакансиям шоферов, менеджеров по продажам (консультантов), продавцов, кассиров и операторов различного оборудования.

Всего в рамках исследования было проанализировано свыше 200 тыс. вакансий и более 200 тыс. резюме, которые граждане размещали в январе.

Вариантов объяснения происходящего несколько, полагает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова:

или рынок занятости постепенно стабилизируется, возвращая сектор услуг в его относительно нейтральное и рабочее состояние, или работодатели просто «прощупывают» почву, анализируя изменения в предпочтениях и требованиях соискателей.

«Оба объяснения имеют рациональное зерно: первый за счет того, что рынок труда ранее серьезно просел — во многом как раз из-за происходящего с сектором услуг, второй — это вероятный анализ работодателей на фоне изменившихся требований к оплате и условиям труда», — объяснила в беседе с «Газетой.Ru» Бодрова.

Исходя из этого, никакого влияния и синергии с остальными сферами рынка труда активность в секторе услуг не предполагает, убеждена эксперт. В новых пандемических условиях, когда бизнес понемногу возвращается в строй и к нормативному режиму работы, ему есть, из чего выбирать на рынке труда.

Сейчас работодатель будет диктовать условия, а соискатели, просевшие по зарплатным ожиданиям, будут вынуждены соглашаться, считает аналитик «Альпари».

По мнению Бодровой, в то же время, новые сотрудники будут крайне заинтересованы в стабильных социальных гарантиях и социальном пакете.

Косвенно размышления собеседницы подтверждает Сергей Ф., разместивший вакансию водителя в столичном регионе на одном из популярных классифайдов. По его словам, поиски достойного трудового места у него уже занимают более трех месяцев.

«На самом деле найти нормальную работу водителем сейчас очень сложно. Я не говорю про работу таксистом или экспедитором на своей машине. Таксистов сейчас много ищут, видимо, из-за оттока мигрантов в пандемию, но эта работа на износ, и она реально под мигрантов заточена.

А экспедитор со своей машиной — это работа себе в минус, потому что автомобиль быстро придет в непригодность, а на оплату ГСМ новый не купишь.

Я уже три месяца ищу нормальную работу персональным водителем на предоставленном автомобиле или в ведомственный парк с оформлением в штат», — рассказал «Газете.Ru» собеседник.

Анна Бодрова из «Альпари» считает, что сейчас будет интересный момент в плане определения схем выплаты заработной платы: сотрудники больше не захотят «серых» вариантов, помня о весне прошлого года, а работодатель постарается застраховать себя от избыточной финансовой нагрузки. Вполне возможно, что в ряде случаев это будет решающим и поворотным моментом для выхода на прозрачные отношения в плане оплаты труда, полагает аналитик.