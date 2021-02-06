«Коварный замысел врага»: в Киеве нашли причину дефицита электроэнергии

Россия пытается «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев. Это, по мнению президента украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперта по вопросам энергетики Михаила Гончара, видно из ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине.

В своей статье для издания «Главред» он признал, что «дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что впоследствии могут почувствовать и потребители электроэнергии на Украине».

Гончар обратил внимание, что, если раньше правительство уделяло внимание запасам газа и угля, то в этом году никто не проверял и не контролировал ресурсы страны. Но не только это повлияло на возникновение проблемы дефицита угольных запасов. Еще одной причиной он назвал «умышленные действия игроков рынка».

«Основные игроки рынка электроэнергии много лет убеждали правительство, что запасы угля — это сугубо их коммерческое дело. Прежде всего это касается предприятий ахметовского ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания — «Газета.Ru»)», — считает Гончар.

По его словам, эти предприятия «настаивали: потребителю нужна электроэнергия, а не уголь, из которого она производится, вот он ее и будет получать, а сколько там накоплено угля — это не его дело и не правительства». «Это — дело коммерческой компании, а потому она сама будет решать, сколько ей запасать угля», — написал эксперт.

В то же время автор материала увидел в отсутствии необходимых запасов угля «определенный умысел». Гончар выразил мнение, что «ахметовские структуры заинтересованы в том, чтобы потреблялось больше «зеленой» энергии, потому что они понастроили немало мощностей солнечной и ветровой генерации».

По словам эксперта, за такой вид энергии можно получить «значительно больше средств, чем за киловатт тепловой электроэнергии». Поэтому, размышляет специалист, у этих компаний якобы есть интерес в том, чтобы украинцы «постепенно отказывались от угольной энергетики и переходили на «зеленую» энергетику».

Он также привел еще одну причину сложившейся ситуации. «Когда не хватает собственной электроэнергии, ее можно взять там, где она есть — в России или в Белоруссии, где она также российского происхождения», — написал он, добавив, что подобные действия со стороны украинских властей наблюдаются с начала 2021 года.

Гончар видит только один способ, который поможет исключить подобные ситуации, — контроль за запасами угля на зиму, потому что «два указанных выше способа пополнения электроэнергии существенно бьют по карманам потребителей и государственному бюджету».

«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — уверен Гончар.

Тем не менее он заканчивает свои размышления на оптимистичной ноте: «Итак, пока оснований для апокалиптических прогнозов об «Украине в темноте» — нет. Но определенные проблемы возможны».

Ранее на Запорожской ТЭС произошло аварийное отключение энергоблока «из-за временной неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1». Незадолго до этого Энергодар и Днепрорудное и соседние населенные пункты остались без света из-за аварии на Запорожской ТЭС. Отключение энергоблоков произошло и на Кураховской ТЭС. Тогда Киев обратился к Минску за помощью в поставках. Незадолго до этого Украина возобновила импорт электроэнергии из России после того, как прекратила его на время пандемии коронавируса — с апреля 2020 года.

Но, по данным украинских СМИ, проблема с дефицитом угля наблюдалась и ранее. Как пишет «Страна.UA», еще в конце прошлого года местное минэнерго утверждало, что на ТЭС наблюдается резкое снижение запасов угля. Ситуация усугубилась при наступлении январских морозов, так как потребление выросло.

Тогда же власти предупредили население Украины, что возможны веерные отключения электричества, но правительство тут же опровергло подобные риски, обратившись для подстраховки к Белоруссии.

«Затем морозы пошли на спад, и тему угля перестали обсуждать. Между тем проблема с ним лишь усугубляется. Что может обернуться настоящей энергетической катастрофой, ведь на страну надвигается похолодание», — пишет издание.

При этом дефицит возник из-за того, что одни компании запаслись углем по минимуму, а для других работа тепловой генерации невыгодна, а при подорожании угля частные компании стараются «поддерживать работу ТЭС на минимуме, чем включать на полную».

«Страна.UA» отмечает, что ранее замминистра энергетики Юрий Бойко заявил, что вхождение ТЭС И ТЭЦ в отопительный сезон было сопровождено рекордными запасами угля в 3 млн тонн. То, что уголь быстро закончился чиновник объяснил несколькими причинами. Среди них задержка ремонта ЗАЭС, увеличение спроса на электроэнергию в ноябре-декабре прошлого года, а также отставание в поставках угля.

Между тем руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев считает, что власти страны не сильно вникают в эту проблему.

«Все рычаги — в руках правительства и профильного министерства. Они могут повысить требования к объемам запасов угля на ТЭС, обязать генерирующие кампании создавать страховые запасы топлива и пр. Но ничего из перечисленного не делается, то есть фактически на государственном уровне проблему не признают», — приводит его слова украинское издание.