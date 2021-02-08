Пятилетний рекорд: почему электроэнергия резко подорожала

Стоимость электроэнергии в России по итогам прошлого года выросла до максимальных значений за последние пять лет. Об этом в понедельник 8 февраля сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка».

В европейской части страны и на Урале рост цены составил 3,4% — до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт ч. А в Сибири этот показатель прибавил 0,6%, — до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт ч.

Подорожание произошло несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса на электроэнергию.

«Совет рынка» отдельно оценивал стоимость электроэнергии (реально выработанных киловатт-часов) и мощности (плата за готовность генерирующих компаний поставить энергию в сеть).

При этом цена поставок мощности электроэнергии увеличилась, а суточная стоимость электроэнергии на рынке вперед (РСВ) наоборот снизилась. Из этих двух показателей, уточняется в публикации, формируется одноставочная цена.

Ценовая аномалия

Как поясняет партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин, на ситуацию с ценами повлияли несколько факторов. Cнижение спроса в Единой энергосистеме на 2,3%, а также увеличение объема ценопринимания за счет ввода новых атомных электростанций.

В то же время уточняется, что отсчет от 2019 года не может считаться корректным. В первом полугодии 2019 года на РСВ произошла «ценовая аномалия». Тогда рост стоимости составил 9-10% к прогнозу, а во втором полугодии произошел «ценовой откат».

Цены на мощность за прошлый год резко выросли — выше инфляции. В первой ценовой зоне сразу на 14,3%, до 888,4 тыс. руб. за 1 МВт, а во второй — на 7,1%, до 652,2 тыс. руб.

Эту ситуацию расследовала ФАС, заподозрив генерирующие компании в завышении ценовых заявок на сутки вперед.

Скачок цен на мощность спровоцировал резкий рост стоимости энергии в первом полугодии в 2019 году. В европейской части РФ и на Урале он составил 10,2%, в Сибири — 11,3%. При этом переплата промышленного сектора и госструктур достигла 60 млрд руб. После начала расследования цены пошли вниз.

Если антимонопольная служба выявит сговор, штрафы могут составить 3-15% от оборота, пояснил Сергей Ермоленко из Ф­БК Legal. На практике нарушители платят штрафы в среднем 7-8%, уточнил юрист, а для директоров компаний предусмотрено даже лишение свободы до трех лет.

За манипуляцию энергоценами предусмотрен также отдельный штраф в размере 1 млн руб.

Впрочем, итоги расследования ФАС не обнародованы.

Платеж за мощность включает обязательные нерыночные надбавки, в том числе за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода нескольких энергоблоков, а также увеличения цены на некоторых новых теплоэлектростанций. Причем из-за снижения спроса платеж пришлось распределить на меньшее количество потребителей, что и привело к росту цен.

В 2020 году общая стоимость мощности составила около 810 млрд руб., из которых 558 млрд руб. — это надбавки, уточнили в «Совете рынка». Например, за субсидирование за мощность новых ТЭС в Калининграде и Крыму оптовый энергорынок заплатил 70 млрд рублей.

В «Сообществе потребителей энергии» возмутились ростом энергоцен.

Энергорынок работает неправильно, углубляя спад и замедляя восстановление экономики, считают в организации.

Происходит поощрение отраслевой неэффективности.

В 2020 году одноставочная оптовая цена в европейской части страны и на Урале выросла на 3,8%, в Сибири даже на 13,4%». По подсчетам эксперта «ВТБ Капитала» Владимира Скляра, конечные цены на электроэнергию в среднем по стране увеличились на 5,5%. Инфляция при этом составила 4,9%.

Василий Савин прогнозирует, что в последующие годы темпы роста могут замедлиться до 5% в год. Динамика восстановления спроса на электроэнергию будет зависеть от развития пандемии коронавируса.

Ранее «Совет рынка» предупреждал, что в 2020 году бизнес столкнется с самым резким ростом цен на энергоснабжение за последние годы. Как следовало из расчетов «Совета рынка», негативный прогноз объясняется ростом цен на топливо для электростанций и вводом новой генерации. Потребители электроэнергии также отмечали, что рост цен окажется выше прогноза регулятора и обгонит уровень инфляции.