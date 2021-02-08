Позитивный тренд для рубля: Brent торгуется выше $60

Цена нефти вернулась к докризисному уровню. Стоимость марки Brent поднялась выше $60 за баррель впервые с 29 января 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:15 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефтяную смесь Brent росла на 0,77% — до 60,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,13%, до 57,49 доллара за баррель.

У такой динамики есть множество факторов, говорят эксперты. В целом нефть растет на фоне позитивных прогнозов на 2021 год, обобщает эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

В первую очередь, это вакцинация от COVID-19, которая ощутимо снижает риски новых локдаунов и других ограничений на перемещения во II полугодии 2021 года. Консенсус-прогноз предполагает активное восстановление спроса в этот период, отмечает эксперт.

В качестве другой важной причины, толкающей цены вверх, директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова называет последовательное снижение запасов нефти США. Оно сопровождается воплощением в жизнь программы Джо Байдена по «спасению» американской экономики, результатом которой станет рост спроса на нефть в стране, отмечает эксперт. О том, что экологический курс новой администрации США оказывает давление на американскую добычу, говорит и Игорь Галактионов.

По прогнозам МЭА, потребление нефти может вырасти на 5,5 млн баррелей в сутки (б/с) к уровням 2020 года. эксперт напоминает, что уровень мировой добычи контролируется альянсом ОПЕК+, который может скорректировать производство в случае отклонений от прогнозной траектории спроса. В поведении ОПЕК+, демонстрирующем готовность продолжать балансировку рынка, Мария Белова видит третью причину роста цен на нефть.

«Кроме того, ожидаемое после смены президента США снятие ряда санкций с Ирана, которое бы позволило стране быстро нарастить экспорт до уровней двухлетней давности, похоже, затягивается, — добавляет собеседница «Газеты.Ru». — Американская сторона в качестве условия смягчения санкционного режима выдвигает к Тегерану требование о прекращении работ по обогащению урана и возврата к ядерной сделке, Иран же настраивает на том, что первым шагом должно стать снятие американских санкций».

Ко всему этому следует добавить сверхмягкую политику ФРС и других мировых центробанков, отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, фактически мы имеем долларовую инфляцию активов: в бюджет России 2021 года заложена цена отсечения нефти $43,3 за баррель (доходы от продажи нефти выше этой стоимости направляются в резервный Фонд национального благосостояния).

На этом фоне в «Альпари» ожидают укрепления российского рубля до 65-67 за доллар США в текущем году и выхода долларового индекса РТС на 2000 пунктов. «Пока дальше разговоров история с санкциями не идет», — замечает Разуваев.

Хоть и корреляция между курсом доллара к рублю и нефтью существенно ослаблена действием бюджетного правила, для российского рубля высокие цены на нефть все же позитивны, говорит Игорь Галактионов. При высокой нефти Минфин покупает валюту, не давая рублю сильно укрепляться, однако в дальнейшем нефтяной фактор может поспособствовать укреплению курса. Кроме того, статистически сезон с февраля по апрель является благоприятным для российской валюты, добавляет эксперт.

В ближайшие недели цены на нефть могут перейти в широкий боковой диапазон $55–58 за баррель, считают в БКС «Мир инвестиций». По мнению Марии Беловой из VYGON Consulting, в ближайшее время стоит ожидать еще большего снижения цен на нефть, до уровня $50-55 за баррель. Она объясняет свое мнение тем, что все-таки спрос пока еще находится ниже докоронавирусного уровня, и никто не может отвергать вероятность наступления третьей волны коронавируса с началом весны.

Согласно обновленному прогнозу минэнерго США, вышедшему на прошлой неделе, цена на нефть марки Brent может подняться выше $173 к 2050 году в случае высокой общемировой цены на энергоноситель. Базовый сценарий предполагает, что через 30 лет нефть будет стоить $95 за баррель, а пессимистичный — $48.

Мария Белова отмечает, что значения в $48 и $173 за баррель — это всего лишь пограничные ценовые предпосылки, при которых Агентство энергетической информации (АЭИ) США проводило расчеты мировых нефтяных балансов и прочих рыночных показателей на 2050 год, и АЭИ традиционно берет для расчетов максимально широкий диапазон цен.

«Это не прогнозы, поэтому говорить об их реалистичности не имеет смысла», — полагает эксперт. При этом, по ее мнению, базовая цена в $95 за баррель является завышенной, при условии, что согласно расчетам АЭИ, на нефтяном рынке не наступит дисбаланс.

«Через 30 лет за баррель могут давать и $200 и $1000, только сколько можно будет купить за эти доллары, какая будет инфляция доллара – большой вопрос. Не свалится ли доллар в пике гиперинфляции? Игры с печатным станком рано или поздно заканчиваются плохо. Хочешь насмешить Бога, дай прогноз цен на нефть», — говорит Александр Разуваев, добавляя, что не стал бы так далеко загадывать.