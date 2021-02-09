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Экономполитика

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«Несмотря на все сложности, мы продолжаем трудиться, работаем»

Вопреки пандемии: как Минэкономразвития работало в 2020 году

Чуть более года назад Максим Решетников был назначен министром экономического развития РФ. Что было сделано ведомством за этот год, на который волей случая наложилась пандемия коронавируса, попыталась разобраться «Газета.Ru».

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Поддержка МСП

Основной удар пандемии пришелся на предприятия малого и среднего бизнеса. В этом контексте логично, что усилия МЭР пришлись именно на содействие поддержанию компаний именно этого профиля. Помощь ведомства коснулась миллионов человек, занятых в секторе.

В частности, на зарплату сотрудникам 2,2 млн организаций и ИП, где заняты более 3,7 млн человек было выдано субсидий на 90,3 млрд рублей; 293 тыс. предприятий МСП получили гранты (11,6 млрд) на обеспечение средствами индивидуальной защиты в качестве меры поддержки восстановлению бизнеса.

Благодаря же мерам поддержки бизнес и НКО сэкономили на аренде площадей в 2020 году более 20,7 млрд рублей. Кроме того, благодаря программе ФОТ 0 (речь идёт о беспроцентных кредитах на сохранение занятости) было поддержано более 1,2 млн рабочих мест, а банками заключено около 40 тыс. кредитных договоров на общую сумму более 90 млрд рублей.

Ну а самая масштабная программа ФОТ 2.0 (льготные кредиты с возможностью списания) позволила поддержать более 5 млн рабочих мест. По ней заключено свыше 220 тыс. кредитных соглашений на общую сумму более 440 млрд рублей.

В свою очередь по программе 1764 (льготные кредиты под 8,5%, реализуется в рамках нацпроекта МСП) было заключено около 20 тыс. соглашений на общую сумму 1,3 трлн рублей, фактически выдано более 1 трлн рублей.

Наконец, для более чем 1,75 млн субъектов МСП и некоммерческих организаций были продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов на общую сумму 137 млрд рублей

Для преодоления последствий коронавирусной инфекции Минэкономразвития значительно упростило доступ к программе льготного кредитования, говорит Любовь Гуменник, генеральный директор ООО «Производственная компания «МЕГА ОРТОПЕДИК».

«Например, кредит в МСП Банке по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ под обеспечение гарантией Корпорации МСП, который был нам одобрен в этом году, позволяет уверенно себя чувствовать в завтрашнем дне. Благодаря этому, мы готовы приступить к расширению производственных мощностей, реализовывая проект, который был задуман еще в 2016 году», - подчеркнула она.

«Несмотря на все сложности, которые свалились на нас на всех в 2020 году, мы все равно продолжаем трудиться, работаем», — говорит он.

Ситуация, связанная с COVID-19, введение режима самоизоляции и других ограничительных мер очень сильно ударили по туристическому бизнесу в целом и по компании в частности, говорит директор ООО «Глобал-тур» Анна Лобанова.

«Только за май фирма недополучила запланированную ранее прибыль в размере 2 млн руб. В 2020-м мы собирались увеличить свою активную клиентскую базу с 1,5 тыс. до 2,8 тыс. человек в год. И, если судить по результатам января — середины марта, эта цифра была вполне достижимой. Наверное, 2020 год мог бы стать лучшим сезоном за всю историю турбизнеса Республики Алтай. И мы, и наши коллеги до пандемии продали очень много путевок на весну, лето и осень. Но коронавирус разрушил все планы», — вспоминает она.

«Из-за коронакризиса у нас возникли серьезные сложности с деньгами, в частности с выплатой заработной платы сотрудникам, каждым из которых мы дорожим, поскольку в команду нам удалось собрать настоящих профессионалов и энтузиастов своего дела. На тот момент мы уже подумывали о том, что придется закрываться. Но когда МСП Банк сообщил, что можно получить беспроцентный кредит на зарплату, то мы без промедления начали готовить необходимые документы. В июле, сразу после того, как был открыт регион. В Республику Алтай, хлынул большой поток гостей, он был гораздо больше, чем мы могли бы обслужить. Работать было невероятно сложно, но мы смогли за июль, август и сентябрь покрыть потери июня, мая. Мы очень благодарны МСП Банку за кредит, который позволил сохранить наш коллектив, без которого последующий сезон был бы физически для нас невозможен», — считает Лобанова.

Перезапуск инвестиционного цикла

В минувшем году Минэкономразвития впервые запустило в России важнейший инструмент – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

В частности, было подписано 25 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на 1,1 трлн рублей инвестиций. География присутствия проектов простирается от Амурской области до Калининграда, включая 19 регионов, а пакет соглашений включает проекты в сфере медицины и транспорта, сельского хозяйства, энергетики и экологии, химической, металлургической и деревообрабатывающей промышленности.

В итоге за 2020 год запущено более 240 проектов в сфере государственно-частного партнерства на 295 млрд рублей.

АПХ «Мираторг» в рамках Соглашения о защите и поощрении капиталовложений реализовало сразу ряд проектов: строительство под Орлом маслоэстракционного завода; реконструкция под Калининградом производственного корпуса по производству замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд. А, например, компания «Магнит» также посредством СЗПК занялась строительством подстанции тепличного комплекса «Зеленая линия».

Региональное развитие

При непосредственном участии Минэкономразвития были утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития для 10 регионов с низким уровнем социально-экономического развития на 20202024 годы с общим объемом финансирования из федерального бюджета 50 млрд рублей.

В 2020 году Минэкономразвития направило более 6,2 млрд рублей на реализацию 48 мероприятий Индивидуальных программ. В 2020 году в рамках программ создано 1 259 рабочих мест и привлечено почти 14 млрд рублей частных инвестиций.

Кроме того, были созданы восемь новых ОЭЗ: ОЭЗ промышленно-производственного типа в
Республике Башкортостан, Красноярском крае, Нижегородской, Владимирской, Московской и Омской областях, ОЭЗ технико-внедренческого типа в Саратовской области и портовая ОЭЗ в Астраханской области. Резидентами заявлено 111,7 млрд руб. инвестиций, планируется создать 7 926 рабочих мест.

В 2020 году в ОЭЗ зарегистрировано 129 новых резидентов (общее количество резидентов в 2020 году увеличилось на 12,3%). За 9 месяцев 2020 года осуществлено 49,3 млрд рублей инвестиций, создано 3,3 тыс. рабочих мест, резидентами уплачено 14,6 млрд рублей налогов.

За 3 квартала 2020 года в ТОР в моногородах привлечено 270 новых резидентов, (прирост на 30,4% с начала года) создано 11 тыс. рабочих мест, привлечено 24 млрд рублей инвестиций.

Рост производительности труда

Несмотря на последствия ограничений, вызванных пандемией, все ключевые задачи нацпроекта «Производительность труда» оказались выполнены.

Так, в 2020 году вовлечено более 2000 предприятий; обучены по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров более 4400 человек; сотрудники 331 предприятия получили помощь в выходе на экспорт (в частности, было заключено 163 первых в их деятельности экспортных контрактов на сумму 7,2 млрд); более 18 тыс. человек были обучены инструментам бережливого производства, а также расширена инфраструктура поддержки предприятий в создании производственных системы.

Кроме того, в 45 регионах созданы региональные центры компетенций.

В период пандемии также была организована работа по выходу специалистов на предприятия, производящие средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие средства, антисептики, противовирусные костюмы) для увеличения их объема.

Участие в нацпроекте помогло предприятию за полгода повысить производительность труда на 6%, говорит Елена Цветкова, начальник отдела маркетинга ООО «Респираторный комплекс».

«За это время при поддержке ведущих экспертов ФЦК – оператора нацпроекта – руководители и сотрудники компании занимались оптимизацией производственных процессов. Стандартизация работы, рационализация загрузки персонала, внедрения системы 5С на рабочих местах позволили повысить эффективность работы на пилотном потоке. В частности, удалось повысить выработку при производстве и фасовки муки в 5 кг тару на 45%, с 1,9 до 2,75 тонн в сутки на человека. Кроме того, время процесса переработки партии зерна в 240 тонн и передачи клиенту снизилось на 54%, с 14 до 6 дней. Что позволило повысить результативность работы мельницы с 53% до 85% и повысить показатель оборачиваемости заказов с на 44% (с 0,46 до 0,37 месяца)», — констатировала Цветкова.

«Как отмечают эксперты ФЦК, после проведения анализа всего производства – от поступления зерна до отгрузки муки со склада – было выявлен основной потенциал на участке фасовки и определены две основные проблемы. Во-первых, процесс фасовки муки часто останавливался из-за попадания продукта в дозатор. Во-вторых, подготовка к смене сотрудников занимала около 1 часа из-за лишних перемещений для транспортировки вспомогательных материалов: мешков, ниток и этикеток и так далее. Небольшие изменения процесса помогли справиться с этими проблемами. По рекомендации экспертов ФЦК была установлена дополнительная деталь – шнек – для устранения залипания (попадания муки в дозатор), а также проведена установка ленточного конвейера и модернизация швейной машины. Внедрение этих механизмов бережливого производства позволило «Саратовскому комбинату хлебопродуктов» повысить выработку с 3,8 до 5,5 тысяч тон в сутки», — подчеркнула она.

«Помимо этого, на складе предприятия была проведена грамотная организация хранения вспомогательных материалов, что позволило сократить время на подготовку смены с 1 часа до 15 минут», - подытожила Цветкова.

Развитие венчурных инвестиций

Во исполнение послания президента России Федеральному Собранию в законодательстве закреплено «право на риск»: установлен допустимый уровень финансовых рисков при венчурном финансировании с использованием средств бюджета.

Таким образом, с добросовестных высокотехнологичных предпринимателей и инвесторов снимаются риски уголовной ответственности при соблюдении необходимых процедур.

Надзор и регуляторика

Минэкономразвития способствовало внедрению проактивного режима предоставления госуслуг, который предполагает межведомственное взаимодействие для предоставления услуги гражданину или компании. Так, не дожидаясь подачи заявлений, орган власти информирует их о возможности получить услугу через «пуш-уведомления» и автоматически готовит документы. Например, при рождении ребёнка целый комплекс услуг можно получить в проактивном режиме: начисление единовременных пособий и субсидий, запись в детский сад, регистрация по месту жительства.

Была обеспечена и возможность получения отдельных госуслуг в упрощенном порядке. В 2020 году в условиях распространения COVID-19 наиболее востребованные услуги социального характера оказывались с использованием электронной почты и телефонов. Более миллиона граждан смогли при помощи email или телефона обратиться за выплатой пенсий и ежемесячных денежных пособий отдельным категориям. Помимо этого, упрощено получение ежемесячных выплат на детей.

Также оказались продлены «автоматом» истекавшие в 2020 году лицензии и разрещения. Эта мера коснулась более 100 разрешительных режимов, позволила бизнесу сэкономить деньги и время.

Кроме того, в ходе подготовки к проведению Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию в июне 2020 г. во всех МФЦ был организован прием заявлений об участии граждан в голосовании по месту пребывания. Такой возможностью воспользовались более 216 тыс. человек.

Также весной были введены ограничения на проведение проверок в 2020 году, а именно: мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, внеплановые проверки - только при угрозе или причинении вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера и проведение при условии согласования с органами прокуратуры.

В прошлом году Минэкономразвития было подготовлено более 1,5 тыс. заключений об оценке регулирующего воздействия, 39% из которых были отрицательными. Объем выявленных потенциальных издержек для бизнеса составил около 2,5 трлн рублей

В рамках механизма трансформации делового климата снято более 50 административных ограничений. Признано утратившими силу (отмененными) 3 003 акта (592 акта
Правительства РФ, 2 411 – ведомственных актов) в рамках «регуляторной гильотины».

Цифровая песочница

В минувшем году была сформирована нормативная база для запуска института «экспериментальных правовых режимов» (1 федеральный закон и 18 подзаконных актов), который позволил российским высокотехнологичным компаниям тестировать новые технологии в реальных рыночных условиях (беспилотный наземный и воздушный транспорт, искусственный интеллект, аналитика на основе больших данных, инновации в медицине, связи).

Банкротство физлиц

Минэкономразвития с 1 сентября 2020 года запустило процедуру внесудебного банкротства физлиц, которая позволяет гражданам избавиться от безнадежных долгов.

Оказавшийся в трудном положении человек может обратиться в центры госуслуг с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке.

На данный момент процедурой воспользовались более 7 тыс. граждан.

Мораторий на банкротства юрлиц

В связи с пандемией Минэкономразвития инициировало появление у Правительства РФ права вводить мораторий на банкротство, которое в итоге действовало с 1 апреля по 7 октября, а затем было продлено еще на три месяца.

В итоге, по данным ЕФРСБ, число банкротств компаний за 2020 год снизилось на 20 % и составило менее 10 тыс. случаев. Мораторий действовал для более чем 500 тысяч юрлиц и 1.5 млн ИП.

Поддержка системообразующих предприятий

В 2020 году Минэкономразвития совместно с банками реализовало программу поддержки системообразующих предприятий и их дочерних обществ на 238,1 млрд рублей.

За год поддержкой воспользовались 319 компаний, которые обеспечивают работой около 1,6 млн человек. Средняя ставка по кредиту для таких компаний составила всего 2,6%.

Развитие ИИ

В 2021-2024 годах финансирование федерального проекта «Искусственный интеллект» составит 31,5 млрд рублей, из которых будет выделено 24,6 млрд рублей из федерального бюджета, а также привлечено из внебюджетных источников 6,9 млрд рублей.

Кроме того, подписана перспективная программа стандартизации по приоритетному направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы. Программа призвана преодолеть нормативно-технические препятствия в реализации федпроекта.

Внешнеторговая политика

Благодаря усилиям МЭР, по линии ВТО устранен ряд торговых барьеров, в результате чего был предотвращен ущерб для российских товаров, стоимостью экспорта более 1,5 млрд долларов США

Все завершенные в 2020 году споры в рамках ВТО были выиграны Россией по всем экономически значимым претензиям.

Россия и Китай утвердили перечень значимых проектов сотрудничества на 107 млрд долларов

Кроме того, были обеспечены российские интересы в переговорах о заключении соглашений о свободной торговле и инвестиционных соглашениях. Россией ратифицировано Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Сербией, с другой стороны.

С помощью мероприятий, организованных МЭР, российские компании вышли на азиатские рынки: 5 российских анимационных компаний вышли на японский рынок с в рамках японской международной медиа-выставки TIFFCOM 2020, 13 российских EDTech-компаний по запросу японской стороны представили свои решения 60 партнерам в Японии, 27 российских стартапов провели питчинг проектов на сингапурской конференции по технологиям и инновациям SWITCH, из них 8 финалистам будет оказано адресное содействие в продвижении бизнеса на рынки Азии.

На европейском же направлении был сформирован Российско-германский экономический совет, целью которого является оказание содействия продвижению интересов германских инвесторов в рамках проектов на территории РФ

300 млн рублей было выделено компаниям на продвижение аудиовизуальной и IT продукции за рубеж до 2022 года.

Также был разработан законопроект о предоставлении вида на жительство в России по экономическому принципу. Он включает в себя три критерия – инвестирование, предпринимательская деятельность и покупка ценных бумаг или недвижимости. Минимальный порог инвестирования составит 10 млн рублей.

Развитие СКФО

Значительное внимание МЭР уделил в минувшем году и развитию Северо-Кавказского Федерального округа.

Так, были профинансированы 6 инвестиционных проектов, инфраструктура ОЭЗ Грозный, 22 социальных объекта (11 школ, 7 детских садов, 2 объекта дополнительного образования, 2 объекта здравоохранения), 13 объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, 7 объектов инфраструктуры в 4 туристско-рекреационных комплексах.

В 7 субъектах СКФО утверждены планы сокращения «недостроев», выявлено 3 652 объекта.

В итоге объекты были разделены по 4 категориям по способам сокращения: текущее строительство (14%), завершенные объекты (53,2%), ПСД (17%) и приостановленные объекты (15,8%), за 2020 год сокращено на 7,1% (259 объектов).

Кроме того, было возобновлено создание курорта «Мамисон» и обеспечено включение финансирования в ФЗ о бюджете на 2021-2023 годах, было направлено 6,4 млрд рублей на его развитие; а также проведена реорганизация АО «КРСК» и АО «Курорт Эльбрус» путем присоединения к АО «КСК».