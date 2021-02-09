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Финансы

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«Не создан быть стабильным»: что толкает биткоин вверх

Эксперты оценили перспективы курса биткоина после вложений Илона Маска

Илон Маск снова оживил криптовалютный рынок. После массовой покупки биткоинов компанией Tesla, цена на токены пошла вверх. Эксперты считают, что с наибольшей вероятностью прецедент увеличит привлекательность и стоимость криптовалют, однако их волатильность так и останется на высоком уровне.

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Биткоин поставил новый рекорд по стоимости на бирже. Согласно данным торгов, 9 февраля цена на криптовалюту перевалила за $48 тыс. Причиной нового скачка курса стала новость о крупной инвестиции Tesla: компания Илона Маска купила биткоинов на $1,5 млрд.

Публикация финансового отчета для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США мгновенно увеличила стоимость криптовалюты на рынке более чем на 10%. На пиковых значениях биткоин показывал 40%-ный рост за последнюю неделю.

«В январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы получить возможности для дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от средств, которые не требуются для поддержания достаточного уровня ликвидности», — отмечается в сообщении Tesla. В компании добавили, что верят в высоколиквидность запаса биткоинов, но при этом осознают сопутствующие риски, поскольку цифровые активы могут столкнуться с волатильностью рыночных цен. В будущем Tesla планирует принимать биткоин в качестве формы оплаты за товары и услуги.

«Конечно, в компании учитывают риски, связанные с биткоином, но расчет по всей видимости сделан в том числе и на то, что многие последуют за Маском, что в свою очередь, повлечет рост цены»,

— замечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, именно поэтому о других крупных инвестициях в биткоин мы будем узнавать постфактум:

«Все понимают, что если они заранее обнародуют свои планы, то они просто не смогут купить биткоин по выгодному курсу. Поэтому о новых крупных инвестициях в криптовалюты станет известно несколько позже, когда позиции по биткоину у крупных инвесторов будут находиться в плюсе на 50-70% как минимум», — отмечает эксперт.

Определенно такое заявление — важный прецедент, а сумма в $1,5 млрд — гигантская (8% денежных резервов компании), говорит управляющий партнер инвестиционной компании Exante Алексей Кириенко. По его оценке, Tesla, будучи одной из крупнейших компаний в США, в некотором смысле открыла ворота для крупных корпораций в мир криптовалют.

«Если раньше в актив инвестировали такие компании MicroStrategy Inc. и Square Inc., то в ближайшем будущем к ним могут присоединиться самые разные компании из списка S&P500. Сейчас корпорации США владеют около $2,8 трлн, и по мере распределения части этих средств в криптовалюты цена биткоина будет расти»,

— уверен эксперт.

Свой взгляд на биткоин теперь устремят и миллионы фанатов Илона Маска, которые сделали его самым богатым человеком в мире, замечает Алексей Кириенко. «Если Маск купил биткоина на полтора миллиарда, значит, он знает, что делает», — думают люди и покупают криптовалюту, говорит эксперт. Он уверен, что в ближайшее время стоит ожидать приток инвестиций в биткоин сразу с двух сторон: как со стороны институциональных, так и розничных трейдеров.

Тот факт, что это сделал именно Маск – очень значимый, соглашается гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.

«Личность Маска – культовая, биткоин – тоже культовая валюта, в которую многие люди верят. В этой ситуации, когда сошлись две культовые истории, предсказывать дальнейшее движение рынка очень сложно. Мы не говорим про фундаментальные вещи, это явление скорее не экономическое, а социальное», — подчеркивает эксперт. При этом он отмечает, что этот тренд не был предсказан рынком, поэтому не так однозначно, последуют ли за ним другие компании и частные инвесторы.

Тот же Илон Маск может производить разное впечатление на публику. К примеру, бывший инвестиционный директор Goldman Sachs Гэри Блэк распродал все свои акции Tesla, которыми владел с августа 2019 года. У себя на странице в Twitter он написал, что текущая стратегия компании вызывает у него вопросы. А именно: отсутствие четких целей на 2021 финансовый год и рискованное распределение капитала.

«Человек, который употребляет марихуану на камеру, может быть несдержан и опрометчив в своих высказываниях и поступках, которые влияют на рынок»,

— также замечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Более четкую картину того, что может происходить с рынком дальше, описывает Владислав Антонов. Он указывает, что все крупные институциональные игроки, по сути, уже вошли в рынок. И при достижении очередных пиков на рынок выйдут уже продавцы – например, владельцы биткоинов, которые хранят его с 2010 года.

«На этом этапе цена начнет снижаться (а биткоин любит откатываться на 25-35% за сутки). Однако, при текущем спросе, его тут же выкупят компании, которые давно хотели зайти в рынок, но не успели», — прогнозирует эксперт.

В России некоторое время назад, еще до первых черновых законов о цифровых активах, были разговоры о том, чтобы сформировать часть золото-валютных резервов в биткоине или в эфириуме, напоминает Владимир Сметанин. Но при этом всерьез обсуждение этих идей не продвинулось, и эксперт считает, что ЦБ крупных стран вряд ли начнут покупать криптовалюты в ближайшее время.

«Возможно, есть желание и дискуссии, но с точки зрения регуляторных ограничений и текущего статуса цифровых активов сделать это сложно»,

— отмечает эксперт. О том, что вряд ли центральные банки когда-либо получат разрешение на покупку такого волатильного и не подконтрольного актива как биткоин, говорит и Алексей Кириенко.

«Биткоин не создан быть стабильным (по крайней мере, на данном этапе). Всем нравится актив, когда он растет, но в истории криптовалют пока слишком много волатильности. Размер рынка не так велик, по сравнению с фондовым, и пока здесь все еще возможны манипуляции с курсами активов», — объясняет эксперт.

Впрочем, на примере GameStop мы убедились, что и фондовый рынок от этого не застрахован, резюмирует Кириенко.