Исчезающий фрукт: почему торговым сетям не хватает бананов

О трудностях с поставками бананов из Эквадора сообщает газета «Коммерсантъ» в четверг 11 февраля. Источник «Ъ» в торговых сетях подтвердили, что на рынке есть нехватка фрукта.

Например, во «Вкусвилле» отметили, что сейчас в России повышенный спрос на бананы, а дефицит образовался из-за неурожая в Эквадоре, основном поставщике. Проблемы с поставками, скорее всего, будут наблюдаться до апреля, уточнили в торговой компании.

Источник «Ъ» в одной из торговых сетей пояснил, что еще в прошлом году урожай бананов в Эквадоре снизился из-за неблагоприятных погодных условий. Вторая причина — повышенная активность местного вулкана Сангай, повредившего некоторые плантации.

В сети Prisma в Санкт-Петербурге подтвердили, что и у них наблюдается «небольшой дефицит» бананов.

Сейчас в порту Санкт-Петербурга не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами, что привело к нехватке товара на рынке, рассказали изданию в сети «Верный».

Впрочем, в торговой сети Auchan проблем с поставкой бананов пока что не наблюдают. «Роста закупочных цен на бананы не видим благодаря развитию инструментов собственного импорта», — пояснили в X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Оптовая стоимость на этот продукт поднялась с 60 до 82 рублей за килограмм.

По данным Федеральной таможенной службы, в четвертом квартале 2020 года импорт свежих бананов в Россию заметно сократился — до 391,2 тыс. тонн год к году или на 3,6%. В денежном выражении поставки бананов уменьшились до $285,69 млн (минус на 5,1%).

В числе стран-экспортеров бананов, кроме Эквадора, также Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Никарагуа, Мексика и Филиппины.

По словам гендиректора ИА FruitNews Ирины Козий, оптовые цены на бананы традиционно растут в зимний период. При этом плодоношение происходит круглогодично. В этом сезоне поставки бананов осложнены удорожанием перевозок из-за антиковидных ограничений, действующих в большинстве стран.

Кроме того, в России цены пошли в рост из-за очередного падения курса рубля, уточняет эксперт.

Бананы считаются самым популярным фруктом в России. Это едва ли не самый дешевый продукт в своей категории: его стоимость ниже яблок даже отечественного производства.

Глава плодоовощного союза Михаил Глушков даже связывает рост цен на яблоки с увеличением спроса на бананы в России зимой. «Бананы — одна из маркерных позиций, по которой покупатели в целом оценивают уровень цен в магазине»,— говорит источник «Ъ» в одной из сетей. К тому же бананы выступают для сетей одним из ключевых источников трафика покупателей.

Столкнувшиеся с проблемами при закупке бананов торговые сети пока не готовы пересматривать стоимость этого фрукта.

Бананы — один из самых популярных продуктов у россиян. Плод очень питательный, содержит необходимые организму витамины и элементы. Бананы помогают при депрессии, бессоннице, судорогах.

Ранее журнал Nature Climate Change сообщал, что разрушительные последствия изменения климата, в частности, повышение мировой температуры, могут привести к полному исчезновению бананов уже в 2050 году.

Специалисты из Эксетерского университета (Великобритания) проанализировали показатели урожайности бананов в 27 странах, лидирующих в экспорте этой культуры. Результаты показали, что глобальное потепление подняло урожайность бананов. Но продолжающийся рост мировой температуры может привести к обратному эффекту: урожаи могут снижаться, а в 2050 году бананы могут и вовсе исчезнуть.

Ученые предупредили также, что одной из наиболее серьезных угроз для мирового производства бананов является так называемая панамская болезнь. Ее провоцирует грибок, обитающий в почве. Впервые это заболевание обнаружили в 20-е годы XX века в Суринаме. По данным исследований, «панамская болезнь» причиняет большой ущерб сельским хозяйствам Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.